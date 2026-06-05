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Haarlosy Epilatore Luce Pulsata 3 in 1, dispositivo per depilazione domestica con finestra da 5cm², 9 livelli di energia e quasi 1 milione di flash è in sconto del 44%.

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Passare ore tra cerette, rasoi e appuntamenti dall’estetista non è più sostenibile per chi ha giornate piene ma vuole comunque una pelle liscia e curata. In questo momento l’epilatore luce pulsata Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL è proposto con un interessante sconto del 44% e un ulteriore 35% al check-out, che lo rende una soluzione più accessibile per portare a casa un sistema di epilazione avanzato.

Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL

Si tratta di un epilatore IPL pensato per un uso completo su viso e corpo, grazie alla finestra extra-large da 5cm² che accelera i trattamenti e ai 9 livelli di energia che permettono di adattare la potenza alle diverse aree, dalle ascelle alla zona bikini fino alle gambe. Il design 3 in 1 combina modalità dedicate alla riduzione dei peli e al miglioramento dell’incarnato, puntando su una pelle più uniforme e luminosa nel tempo, mentre la dotazione di ben 999.900 flash promette una lunga durata senza necessità di sostituzioni frequenti.

Haarlosy Epilatore Luce Pulsata con sconto del 44% e coupon extra

In questo periodo l’epilatore IPL di Haarlosy beneficia di uno sconto del 44% e di un prezzo attuale di 111,14€, a cui si aggiunge un coupon da 35€ da applicare direttamente in fase di acquisto per ridurre ulteriormente la spesa. Considerando le sue caratteristiche avanzate e la durata dichiarata fino a 999.900 flash, il rapporto qualità/prezzo risulta competitivo rispetto a molti dispositivi della stessa fascia pensati per l’uso domestico. Se stai valutando un sistema di epilazione a luce pulsata di medio-alto livello, questo è un prezzo interessante per la categoria. Tenendo conto della promo in corso, può essere il momento giusto per valutare l’acquisto: il Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL è disponibile con uno sconto del 44%.

L’epilatore Haarlosy con la finestra da 5cm² e i 9 livelli regolabili

Per chi vuole ridurre gli appuntamenti dall’estetista e gestire la depilazione in autonomia a casa, questo epilatore nasce per rendere le sedute più rapide e personalizzate.

Finestra extra-large da 5cm² : copre aree più ampie in una sola passata, così riduci il tempo necessario per trattare gambe e corpo e riesci a incastrare la depilazione anche nelle giornate più piene.

: copre aree più ampie in una sola passata, così riduci il tempo necessario per trattare gambe e corpo e riesci a incastrare la depilazione anche nelle giornate più piene. Energia fino a 15J : offre una potenza elevata per puntare a risultati visibili in meno tempo, utile se vuoi accorciare il numero complessivo di sessioni.

: offre una potenza elevata per puntare a risultati visibili in meno tempo, utile se vuoi accorciare il numero complessivo di sessioni. Modalità HR, SC e RA : oltre alla riduzione dei peli, sono pensate per migliorare l’aspetto della pelle, che può risultare più uniforme e luminosa man mano che continui i trattamenti.

: oltre alla riduzione dei peli, sono pensate per migliorare l’aspetto della pelle, che può risultare più uniforme e luminosa man mano che continui i trattamenti. 9 livelli di energia regolabili : ti permettono di adattare l’intensità in base alla sensibilità della zona, passando dalle gambe alle ascelle o al viso con un livello di comfort più adatto alla tua pelle.

: ti permettono di adattare l’intensità in base alla sensibilità della zona, passando dalle gambe alle ascelle o al viso con un livello di comfort più adatto alla tua pelle. Modalità automatica a flash continuo : evita di premere continuamente il pulsante, rendendo il movimento più fluido e veloce soprattutto sulle superfici grandi come le cosce.

: evita di premere continuamente il pulsante, rendendo il movimento più fluido e veloce soprattutto sulle superfici grandi come le cosce. Fino a 999.900 flash: la lampada al quarzo ad alta qualità è studiata per durare a lungo, così puoi ridurre la dipendenza da rasoi, cerette e sessioni professionali ripetute.

Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL

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Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL, sconto del 44% più coupon: Approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Per quali zone del corpo è adatto l’epilatore Haarlosy a luce pulsata? L’epilatore Haarlosy è indicato per viso, ascelle, zona bikini, gambe e corpo, con livelli regolabili in base alla sensibilità. Quanti flash offre l’epilatore Haarlosy Epilatore Luce Pulsata Indolore IPL? Il dispositivo mette a disposizione fino a 999.900 flash, pensati per garantire una lunga durata nel tempo. L’epilatore Haarlosy ha una modalità automatica per trattare aree grandi? Sì, integra una modalità automatica a flash continuo che consente un’erogazione costante, ideale per zone ampie come gambe e cosce. È possibile regolare l’intensità della luce dell’epilatore Haarlosy? Sì, l’epilatore offre 9 livelli di energia regolabili per adattare l’intensità alle diverse aree del corpo e alla sensibilità della pelle.