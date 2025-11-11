Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Epilatore luce pulsata con raffreddamento a ghiaccio, LCD touch e 9 livelli. Modalità automatica e sicurezza a contatto per un uso confortevole e efficace.

Se cerchi un modo pratico e confortevole per la depilazione domestica, questo epilatore a luce pulsata è oggi protagonista di una promozione da cogliere al volo: su Amazon trovi uno sconto del 37% che lo rende estremamente interessante. Il dispositivo punta su comodità d’uso e risultati progressivi: la funzione di raffreddamento a ghiaccio attenua il fastidio durante i trattamenti, mentre il display LCD touch rende immediato controllare modalità e impostazioni. Già dopo alcune applicazioni si nota una ricrescita più lenta e peli via via più sottili. Pensato per donne e uomini, lavora con efficacia su viso, ascelle, zona bikini, gambe e corpo, con un design ergonomico che ne facilita la presa e la precisione.

L’esperienza d’uso è agevolata da funzioni intelligenti: un sensore di contatto assicura l’emissione degli impulsi solo a pelle aderente e la modalità automatica permette di scorrere rapidamente sulle aree ampie senza interruzioni, il tutto con una costruzione solida e una gestione semplice, pensata per la routine di bellezza a casa.

Epilatore a luce pulsata: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attuale su Amazon porta l’Epilatore Luce Pulsata a 113,99€, con un ribasso del 37%: il risparmio è di circa 67 euro rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo che rende questo modello particolarmente appetibile per chi desidera una soluzione domestica efficace e comoda. È disponibile con consegna Prime veloce tramite Amazon, così puoi iniziare rapidamente il tuo percorso di trattamento.

La promo è accessibile direttamente dal link ufficiale e può terminare senza preavviso: se stai valutando un epilatore a luce pulsata con funzioni evolute, questa è un’occasione da cogliere al volo.

Epilatore a luce pulsata: le caratteristiche tecniche

Il modello si distingue per il raffreddamento a ghiaccio, che riduce la temperatura cutanea fino a 8°C per trattamenti più delicati, ideale anche per pelli sensibili. Il display LCD touch mostra in tempo reale modalità, impostazioni e impulsi rimanenti, mentre il meccanismo di sicurezza emette impulsi solo a diretto contatto con la pelle. A livello di potenza, offre fino a 21J con 9 livelli di energia regolabili e utilizza una tecnologia a luce rossa nell’intervallo 600–1200 nm, per un’azione mirata sul follicolo.

Per velocizzare le sessioni sulle aree più grandi è presente la modalità Auto-Glide, che consente impulsi continui e uniformi e un trattamento completo in circa 10 minuti. Il design è ergonomico, con impugnatura comoda e funzionamento a un solo pulsante, per un uso preciso e intuitivo. Il dispositivo, a marchio Deplite e in colore bianco, è pensato per coprire tutte le principali zone: viso, ascelle, bikini e corpo.

