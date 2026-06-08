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Braun Skin I·Expert, epilatore luce pulsata smart per una pelle liscia a lungo con sensore di tonalità e testine dedicate è in sconto del 40%.

Amazon

Prenotare sedute continue dall’estetista richiede tempo, organizzazione e un budget importante, soprattutto se vuoi liberarti dei peli superflui su più zone del corpo. Oggi puoi puntare su un dispositivo domestico avanzato come Braun Skin I·Expert, epilatore a luce pulsata smart proposto con uno sconto del 40%, pensato per offrire una riduzione permanente della ricrescita direttamente a casa.

Braun Skin I·Expert

Il Braun Skin I·Expert nasce come soluzione completa per l’epilazione domestica con luce pulsata, combinando potenza ed estrema semplicità d’uso. Il dispositivo è smart, apprende e si adatta nel tempo e integra una gestione guidata che ti accompagna passo passo nel trattamento, suggerendo tempi, modalità e aree da trattare per massimizzare i risultati. La possibilità di usarlo su diverse parti del corpo, compresa la zona bikini, si abbina a una progettazione attenta alla delicatezza della pelle, così da rendere più comode e tollerabili anche le sessioni regolari nel lungo periodo.

Braun Skin I·Expert in offerta: epilatore luce pulsata smart con sconto del 40%

Questa promozione rende il Braun Skin I·Expert particolarmente interessante per chi vuole investire una sola volta in un epilatore a luce pulsata di fascia alta. Con lo sconto del 40% puoi portarti a casa l’epilatore a luce pulsata Braun a 479,99€, una cifra in linea con i modelli top di gamma ma con il vantaggio di una tecnologia smart che personalizza il trattamento. L’acquisto passa tramite Amazon, con tutti i consueti vantaggi in termini di spedizione e gestione del reso previsti dalla piattaforma per i prodotti idonei.

L’epilatore Braun con la luce pulsata smart e le testine dedicate per tutto il corpo

Se il tuo obiettivo è ridurre visite e costi dell’estetista ottenendo comunque una pelle liscia a lungo, questo modello di epilatore luce pulsata punta proprio a questo equilibrio tra efficacia e comfort.

Luce pulsata smart come alternativa al laser : la tecnologia è pensata per offrire una riduzione permanente della ricrescita , arrivando fino a due anni senza peli seguendo il regime raccomandato, così da trasformare le sedute periodiche in un ricordo.

: la tecnologia è pensata per offrire una riduzione , arrivando fino a due anni senza peli seguendo il regime raccomandato, così da trasformare le sedute periodiche in un ricordo. App dedicata con guida passo passo : la connessione all’app gratuita ti accompagna con un monitoraggio personalizzato in tempo reale , aiutandoti a non saltare i richiami e a impostare correttamente le sessioni come farebbe un’estetista professionista.

: la connessione all’app gratuita ti accompagna con un , aiutandoti a non saltare i richiami e a impostare correttamente le sessioni come farebbe un’estetista professionista. Testine e impostazioni per tutto il corpo : le 3 testine dedicate , inclusa la testina Smart Flex, sono pensate per seguire le curve del corpo e coprire anche le zone più difficili, offrendo un trattamento mirato per gambe, ascelle, zona bikini e aree sensibili.

: le , inclusa la testina Smart Flex, sono pensate per seguire le curve del corpo e coprire anche le zone più difficili, offrendo un trattamento mirato per gambe, ascelle, zona bikini e aree sensibili. Sessioni rapide e meno frequenti : è l’epilatore a luce pulsata Braun più veloce, in grado di gestire un trattamento corpo completo in circa 10 minuti , con sole due sessioni al mese per tre mesi, riducendo al minimo l’impegno richiesto.

: è l’epilatore a luce pulsata Braun più veloce, in grado di gestire un , con sole due sessioni al mese per tre mesi, riducendo al minimo l’impegno richiesto. Sensore di tonalità della pelle: il dispositivo legge in automatico la tonalità della pelle e regola ogni impulso di luce per garantire sicurezza e delicatezza, particolarmente utile sulle aree intime o meno visibili.

Braun Skin I·Expert

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Braun Skin I·Expert, l’epilatore luce pulsata smart in offerta lampo al 40% di sconto: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Su quali parti del corpo si può usare Braun Skin I·Expert? È pensato per l’uso su tutto il corpo con testine e impostazioni dedicate per gambe, ascelle, zona bikini e aree difficili. Quante sedute servono con Braun Skin I·Expert per vedere risultati? Il ciclo tipico prevede due sessioni al mese per tre mesi, seguendo il regime raccomandato per una riduzione duratura dei peli. Braun Skin I·Expert è delicato sulla pelle sensibile? Sì, integra un sensore di tonalità che regola automaticamente l’intensità del flash per un trattamento più sicuro e delicato. In quanto tempo si effettua un trattamento corpo completo con Braun Skin I·Expert? Il dispositivo è progettato per completare una sessione su tutto il corpo in circa 10 minuti, riducendo al minimo i tempi di utilizzo.