Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Braun Silk·Expert Pro 5, epilatore luce pulsata per riduzione permanente dei peli su tutto il corpo con testine dedicate e trattamento delicato è in sconto del 52%.

Amazon

Rasature continue, cerette dolorose e appuntamenti dall’estetista possono diventare un pensiero fisso, soprattutto se sogni una pelle liscia a lungo senza troppa manutenzione. In questo momento il Braun Silk·Expert Pro 5 è in offerta con uno sconto del 52%, pensato proprio per chi vuole una soluzione di epilazione duratura direttamente a casa.

Braun Silk·Expert Pro 5

Questo epilatore a luce pulsata punta alla riduzione permanente della ricrescita dei peli, fino a offrire fino a 2 anni di pelle liscia con risultati visibili già dopo poche sessioni. È stato pensato per un uso su tutto il corpo, con testine e impostazioni dedicate per adattarsi alle diverse zone, e integra un sistema che legge la tonalità della pelle regolando automaticamente l’intensità del flash, così da mantenere il trattamento efficace ma delicato, anche sulle aree più sensibili o difficili da raggiungere.

Braun Silk·Expert Pro 5 in offerta: sconto del 52%, risparmi oltre 340 euro

Con la promo attuale puoi portarti a casa il Braun Silk·Expert Pro 5 a 319,00€, grazie a uno sconto importante del 52% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un epilatore a luce pulsata di fascia alta, una soluzione che di solito richiede investimenti più consistenti, ma che in questo caso diventa molto più accessibile per chi vuole ridurre al minimo cerette e lamette nel lungo periodo. La confezione include 3 testine, una custodia per riporlo o portarlo in viaggio e un rasoio Gillette Venus utile per preparare la pelle prima del trattamento. L’acquisto è gestito tramite Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma in termini di spedizione e reso, e in qualsiasi momento puoi verificare i dettagli aggiornati dell’offerta: il Braun Silk·Expert Pro 5 è disponibile con uno sconto del 52%.

L’epilatore Braun con la luce pulsata per tutto il corpo e il sensore di tonalità della pelle

Se vuoi ridurre al minimo la routine di depilazione e avvicinarti a una soluzione più duratura, questo epilatore a luce pulsata è pensato proprio per alleggerire la gestione dei peli superflui nel tempo.

Luce pulsata alternativa al laser : l’uso regolare punta alla riduzione permanente dei peli , così puoi diradare progressivamente cerette e rasature frequenti, con benefici pratici soprattutto su gambe, braccia e zona bikini.

: l’uso regolare punta alla , così puoi diradare progressivamente cerette e rasature frequenti, con benefici pratici soprattutto su gambe, braccia e zona bikini. Utilizzo su tutto il corpo : le testine dedicate e le impostazioni specifiche aiutano a trattare in modo mirato gambe, braccia, ascelle e zona intima, adattando l’epilazione alle diverse superfici e curvature per una copertura più uniforme.

: le e le impostazioni specifiche aiutano a trattare in modo mirato gambe, braccia, ascelle e zona intima, adattando l’epilazione alle diverse superfici e curvature per una copertura più uniforme. Testina Smart Flex : questa testina è progettata per seguire meglio le aree difficili, riducendo i punti non colpiti dalla luce e permettendo sessioni più rapide ed efficaci, senza dover ripassare continuamente sulle stesse zone.

: questa testina è progettata per seguire meglio le aree difficili, riducendo i punti non colpiti dalla luce e permettendo sessioni più rapide ed efficaci, senza dover ripassare continuamente sulle stesse zone. Sessioni veloci : l’epilatore è pensato per trattare l’intero corpo in circa 10 minuti, così puoi inserire facilmente l’epilazione nella tua routine, anche quando hai poco tempo a disposizione.

: l’epilatore è pensato per trattare l’intero corpo in circa 10 minuti, così puoi inserire facilmente l’epilazione nella tua routine, anche quando hai poco tempo a disposizione. Sensore di tonalità della pelle: il dispositivo legge la tonalità della pelle e regola automaticamente ogni flash, contribuendo a mantenere il trattamento più sicuro e confortevole, soprattutto nelle zone sensibili o meno visibili.

Braun Silk·Expert Pro 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Braun Silk·Expert Pro 5, approfitta dell’offerta lampo al 52% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Su quali parti del corpo si può usare Braun Silk·Expert Pro 5? È pensato per l’uso su tutto il corpo, con testine e impostazioni dedicate per gambe, braccia, ascelle e zona intima. Ogni quanto va usato Braun Silk·Expert Pro 5 per vedere risultati? Il ciclo prevede 2 sessioni al mese per 3 mesi, con risultati visibili già dalle prime applicazioni. Braun Silk·Expert Pro 5 è delicato sulle pelli sensibili? Sì, integra un sensore di tonalità che regola automaticamente l’intensità del flash per mantenere il trattamento più delicato. Quanto tempo richiede un trattamento completo con Braun Silk·Expert Pro 5? Una sessione per tutto il corpo è progettata per durare circa 10 minuti, a seconda delle aree trattate.