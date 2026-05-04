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Sconto 75% e risparmi 149,97€. Presente anche un coupon del 19% da attivare in pagina. Offerta ghiotta: scopri e approfitta ora.

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Occasione imperdibile per chi desidera una soluzione di epilazione domestica efficace e confortevole: il Beauris Epilatore Luce Pulsata oggi è proposto con uno sconto del 75% e un coupon al cash-out. Compatto e curato, è pensato per i trattamenti su ascelle, gambe e zona bikini, adatto sia a donne sia a uomini, con un approccio pratico e intuitivo.

Beauris Epilatore Luce Pulsata

All’utilizzo si distingue per un’esperienza piacevole e indolore, grazie alla funzione di raffreddamento integrata che tutela anche le pelli più sensibili. La presa è ergonomica, il dispositivo risulta silenzioso e ben rifinito, trasmettendo solidità complessiva. I flash illimitati eliminano ogni pensiero di sostituzioni, mentre l’azione IPL mirata nella fascia 600–1200 nm consente di ridurre visibilmente la ricrescita già dopo poche sedute. Un apparecchio semplice da usare e convincente per chi cerca una soluzione durevole e confortevole nel tempo.

Beauris Epilatore Luce Pulsata in offerta: sconto del 75%, risparmi 149,97 euro

La promo è particolarmente interessante: in questo momento il Beauris Epilatore Luce Pulsata è disponibile con uno sconto del 75%, portando il prezzo a 39,99€ e garantendo un risparmio di 159,97€ rispetto al listino stimato, grazie anche al coupon del 19% da attivare all’acquisto. Una cifra così contenuta rende il prodotto estremamente competitivo per chi vuole iniziare un percorso di epilazione a casa con una spesa minima. Se l’offerta ti interessa, conviene muoversi velocemente perché può variare senza preavviso.

L’epilatore IPL con la funzione di raffreddamento e i flash illimitati

Il cuore del dispositivo è la tecnologia IPL che opera tra 600 e 1200 nm, pensata per colpire in modo mirato i follicoli piliferi e favorire una morbidezza duratura. La funzione di raffreddamento mantiene la pelle tra 10 e 15 °C, riducendo al minimo il fastidio e rendendo le sessioni più confortevoli, anche su pelli sensibili. I 5 livelli di energia consentono di adattare l’intensità alle esigenze personali, mentre puoi scegliere tra modalità automatica continua (ideale per aree ampie come le gambe) e modalità manuale per le zone più delicate, come l’inguine. L’ergonomia favorisce una presa salda e naturale, il funzionamento è silenzioso e i flash illimitati garantiscono trattamenti a vita su diverse aree del corpo, incluse ascelle, gambe e zona bikini. Un set di caratteristiche che porta a casa risultati dal taglio professionale con la praticità dell’uso quotidiano.

Beauris Epilatore Luce Pulsata

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