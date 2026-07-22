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Braun Silk Epil 9 SkinSpa, epilatore Wet&Dry con testina flessibile, accessori per esfoliazione e massaggio corpo è in sconto del 43%.

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Peli superflui che ricrescono troppo in fretta, appuntamenti dall’estetista da incastrare tra lavoro e impegni, costi che si sommano ogni mese: tenere sotto controllo l’epilazione può diventare un problema concreto. Con il Braun Silk Epil 9 SkinSpa puoi gestire tutto comodamente a casa, approfittando di uno sconto del 43% che rende ancora più interessante un dispositivo pensato per offrire pelle liscia a lungo e una routine completa di cura del corpo.

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Il Braun Silk Epil 9 SkinSpa è progettato per garantire fino a un mese di pelle liscia, riducendo la necessità di sedute frequenti e permettendoti di trattare comodamente anche le aree più difficili grazie alla testina ampia e oscillante. Le 40 pinzette MicroGrip catturano peli cortissimi che la ceretta non riesce a prendere, mentre la possibilità di usarlo Wet&Dry, in vasca o sotto la doccia con acqua calda, aiuta a rendere il trattamento più delicato sulla pelle. La presenza di testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante e accessorio massaggiante ti permette inoltre di costruire una vera routine completa, dalla preparazione all’idratazione finale.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa in offerta: epilatore premium al 43% di sconto

Se stai valutando un epilatore di fascia alta, questa promo sul Braun Silk Epil 9 SkinSpa merita attenzione: oggi lo trovi a 139,89€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Considerata la dotazione di accessori e la qualità del brand, si posiziona tra le soluzioni più complete della sua categoria, con un costo particolarmente competitivo per chi cerca un dispositivo duraturo e versatile per la cura della pelle. In questo momento il Braun Silk Epil 9 SkinSpa è disponibile con uno sconto del 43%, una occasione interessante per chi vuole passare in modo definitivo da ceretta e rasoi a un sistema di epilazione domestica più evoluto.

L’epilatore Braun con la testina flessibile e la rimozione dei peli cortissimi

Il bisogno di ridurre appuntamenti dall’estetista e ricrescita rapida trova una risposta concreta in un epilatore che lavora in profondità e con maggiore comfort rispetto ai rasoi tradizionali. Il Braun Silk Epil 9 SkinSpa punta proprio su questo equilibrio tra efficacia e delicatezza.

Pelle liscia fino a 1 mese : la combinazione di testina ampia e tecnologia MicroGrip ti permette di rimuovere peli molto corti, così ritardi la ricrescita e riduci la frequenza dei trattamenti, con un reale risparmio di tempo nel lungo periodo.

: la combinazione di testina ampia e tecnologia MicroGrip ti permette di rimuovere peli molto corti, così ritardi la ricrescita e riduci la frequenza dei trattamenti, con un reale risparmio di tempo nel lungo periodo. Routine completa testa-piedi : la presenza di testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante e accessorio massaggiante ti consente di preparare la pelle, epilare e poi stimolare la microcircolazione, migliorando l’aspetto complessivo e la sensazione di morbidezza.

: la presenza di testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante e accessorio massaggiante ti consente di preparare la pelle, epilare e poi stimolare la microcircolazione, migliorando l’aspetto complessivo e la sensazione di morbidezza. Maggiore efficienza ad ogni passata : la testina larga rimuove più peli in un solo passaggio rispetto ai modelli Braun Silképil di fascia inferiore, così riduci il tempo necessario per ogni sessione e limiti gli stress sulla pelle.

: la testina larga rimuove più peli in un solo passaggio rispetto ai modelli Braun Silképil di fascia inferiore, così riduci il tempo necessario per ogni sessione e limiti gli stress sulla pelle. Controllo e maneggevolezza : il manico di precisione è pensato per una presa salda anche quando lo usi con acqua, aiutandoti a seguire i contorni del corpo in modo più preciso e sicuro, anche sulle zone difficili.

: il manico di precisione è pensato per una presa salda anche quando lo usi con acqua, aiutandoti a seguire i contorni del corpo in modo più preciso e sicuro, anche sulle zone difficili. Epilazione più delicata con Wet&Dry: usarlo nella vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda contribuisce ad attenuare il fastidio tipico dell’epilazione, rendendo l’esperienza più sopportabile, soprattutto per chi è sensibile al dolore.

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Braun Silk Epil 9 SkinSpa, epilatore Wet&Dry in forte promo: approfitta dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanto dura l’effetto pelle liscia con Braun Silk Epil 9 SkinSpa? Con Braun Silk Epil 9 SkinSpa puoi ottenere fino a un mese di pelle liscia grazie alla rimozione dei peli cortissimi. Braun Silk Epil 9 SkinSpa può essere usato sotto la doccia? Sì, è un epilatore Wet&Dry pensato per essere usato anche in vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda. Braun Silk Epil 9 SkinSpa è adatto alla rimozione dei peli corti? Sì, le 40 pinzette MicroGrip catturano peli fino a 0,5 mm che la ceretta spesso non riesce a rimuovere. Quali accessori sono inclusi con Braun Silk Epil 9 SkinSpa? Sono inclusi testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante, accessorio massaggiante corpo, custodia, spazzolina e alimentatore.