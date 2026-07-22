Libero
OFFERTE

Braun Silk Epil 9 SkinSpa, epilatore con accessori al 43% di sconto

Braun Silk Epil 9 SkinSpa, epilatore Wet&Dry con testina flessibile, accessori per esfoliazione e massaggio corpo è in sconto del 43%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Epilatore Braun Silk Epil 9 SkinSpa con accessori esfolianti Amazon

Peli superflui che ricrescono troppo in fretta, appuntamenti dall’estetista da incastrare tra lavoro e impegni, costi che si sommano ogni mese: tenere sotto controllo l’epilazione può diventare un problema concreto. Con il Braun Silk Epil 9 SkinSpa puoi gestire tutto comodamente a casa, approfittando di uno sconto del 43% che rende ancora più interessante un dispositivo pensato per offrire pelle liscia a lungo e una routine completa di cura del corpo.

Il Braun Silk Epil 9 SkinSpa è progettato per garantire fino a un mese di pelle liscia, riducendo la necessità di sedute frequenti e permettendoti di trattare comodamente anche le aree più difficili grazie alla testina ampia e oscillante. Le 40 pinzette MicroGrip catturano peli cortissimi che la ceretta non riesce a prendere, mentre la possibilità di usarlo Wet&Dry, in vasca o sotto la doccia con acqua calda, aiuta a rendere il trattamento più delicato sulla pelle. La presenza di testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante e accessorio massaggiante ti permette inoltre di costruire una vera routine completa, dalla preparazione all’idratazione finale.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Braun Silk Epil 9 SkinSpa in offerta: epilatore premium al 43% di sconto

Se stai valutando un epilatore di fascia alta, questa promo sul Braun Silk Epil 9 SkinSpa merita attenzione: oggi lo trovi a 139,89€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Considerata la dotazione di accessori e la qualità del brand, si posiziona tra le soluzioni più complete della sua categoria, con un costo particolarmente competitivo per chi cerca un dispositivo duraturo e versatile per la cura della pelle. In questo momento il Braun Silk Epil 9 SkinSpa è disponibile con uno sconto del 43%, una occasione interessante per chi vuole passare in modo definitivo da ceretta e rasoi a un sistema di epilazione domestica più evoluto.

L’epilatore Braun con la testina flessibile e la rimozione dei peli cortissimi

Il bisogno di ridurre appuntamenti dall’estetista e ricrescita rapida trova una risposta concreta in un epilatore che lavora in profondità e con maggiore comfort rispetto ai rasoi tradizionali. Il Braun Silk Epil 9 SkinSpa punta proprio su questo equilibrio tra efficacia e delicatezza.

  • Pelle liscia fino a 1 mese: la combinazione di testina ampia e tecnologia MicroGrip ti permette di rimuovere peli molto corti, così ritardi la ricrescita e riduci la frequenza dei trattamenti, con un reale risparmio di tempo nel lungo periodo.
  • Routine completa testa-piedi: la presenza di testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante e accessorio massaggiante ti consente di preparare la pelle, epilare e poi stimolare la microcircolazione, migliorando l’aspetto complessivo e la sensazione di morbidezza.
  • Maggiore efficienza ad ogni passata: la testina larga rimuove più peli in un solo passaggio rispetto ai modelli Braun Silképil di fascia inferiore, così riduci il tempo necessario per ogni sessione e limiti gli stress sulla pelle.
  • Controllo e maneggevolezza: il manico di precisione è pensato per una presa salda anche quando lo usi con acqua, aiutandoti a seguire i contorni del corpo in modo più preciso e sicuro, anche sulle zone difficili.
  • Epilazione più delicata con Wet&Dry: usarlo nella vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda contribuisce ad attenuare il fastidio tipico dell’epilazione, rendendo l’esperienza più sopportabile, soprattutto per chi è sensibile al dolore.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Braun Silk Epil 9 SkinSpa, epilatore Wet&Dry in forte promo: approfitta dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ

Quanto dura l’effetto pelle liscia con Braun Silk Epil 9 SkinSpa?

Con Braun Silk Epil 9 SkinSpa puoi ottenere fino a un mese di pelle liscia grazie alla rimozione dei peli cortissimi.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa può essere usato sotto la doccia?

Sì, è un epilatore Wet&Dry pensato per essere usato anche in vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa è adatto alla rimozione dei peli corti?

Sì, le 40 pinzette MicroGrip catturano peli fino a 0,5 mm che la ceretta spesso non riesce a rimuovere.

Quali accessori sono inclusi con Braun Silk Epil 9 SkinSpa?

Sono inclusi testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante, accessorio massaggiante corpo, custodia, spazzolina e alimentatore.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963