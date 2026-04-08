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Fino a 1 mese di pelle liscia, 40 pinzette MicroGrip, uso Wet & Dry e accessori per esfoliare e radere: Braun Silk Epil 9 SkinSpa oggi è in forte sconto su Amazon.

Offerta sul Braun Silk Epil 9 SkinSpa su Amazon

Se cerchi un epilatore completo per la cura quotidiana a casa, con un sistema pensato per una pelle liscia a lungo e un’esperienza d’uso comoda e controllata, l’offerta su Braun Silk Epil 9 SkinSpa è da cogliere al volo: su Amazon è proposto con un 43% di sconto.

L’approccio è quello della routine completa: testina ampia e flessibile che segue i contorni, utilizzo Wet & Dry per maggiore delicatezza e un manico di precisione che aiuta nelle passate più difficili. In dotazione trovi accessori chiave per preparare e rifinire la pelle, come la spazzola esfoliante e l’accessorio massaggiante, oltre alla testina radente e al cappuccio regolatore: tutto ciò che serve per un risultato curato dalla testa ai piedi.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa

I dettagli dello sconto sul Braun Silk Epil 9 SkinSpa

Occasione concreta per risparmiare: Braun Silk Epil 9 SkinSpa è in offerta su Amazon a 139,97€, grazie a uno sconto del 43%. Un taglio di prezzo rilevante su un set completo per epilazione e cura della pelle, perfetto per chi desidera risultati duraturi senza uscire di casa. Per maggiori dettagli e disponibilità, consulta il link diretto all’offerta.

Un epilatore completo di accessori

Il cuore del sistema è la tecnologia con 40 pinzette MicroGrip, in grado di catturare peli corti fino a 0,5 mm che la ceretta non riesce a prendere, per una pelle liscia fino a 1 mese. La testina ampia e oscillante aumenta l’efficienza rimuovendo più peli in una sola passata (rispetto a Braun Silképil 5), mentre il manico di precisione offre maggiore controllo anche con le mani bagnate.

Grazie all’uso Wet & Dry puoi epilare in vasca o sotto la doccia, riducendo il fastidio e rendendo il trattamento più delicato. La dotazione copre una routine in 3 step per una pelle radiosa: testina radente, cappuccio regolatore, spazzola esfoliante con cappuccio protettivo e accessorio massaggiante corpo, oltre a custodia, spazzolina di pulizia e alimentatore. Una soluzione senza fili, pratica e completa; la confezione può variare rispetto alle immagini.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa