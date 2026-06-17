Braun Silk-Épil 9 Flex, l’epilatore top in offerta: 58% di sconto
Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa, epilatore elettrico donna con testina flessibile 3D e utilizzo Wet & Dry per pelle liscia a lungo è in sconto del 58%.
Sessioni infinite dall’estetista, cerette dolorose e risultati che durano poco: se vuoi una soluzione più pratica per una pelle liscia a lungo, questo può essere il momento giusto per cambiare routine. Oggi il Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa è disponibile con uno sconto del 58% che lo rende uno dei kit più completi della sua categoria per l’epilazione domestica.
Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa
Questo epilatore nasce come beauty set SkinSpa tutto-in-uno pensato per prendersi cura della pelle dalla testa ai piedi. La testina completamente flessibile si adatta alle curve del corpo e intercetta anche i peli più corti, mentre gli accessori dedicati permettono di passare dall’epilazione al peeling e al massaggio, così da migliorare la skincare routine e mantenere una pelle più liscia e luminosa per settimane, direttamente a casa.
Braun Silk-Épil 9 Flex in offerta: sconto del 58% e pelle liscia a lungo
Con questa promozione puoi portarti a casa il Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa a soli 169,99€, un prezzo molto competitivo per un epilatore di fascia alta con set completo dedicato alla cura della pelle. Il forte ribasso lo rende una soluzione interessante per chi cerca un dispositivo duraturo, costruito in Germania e progettato per sostituire ceretta e appuntamenti in istituto con un’unica soluzione domestica più comoda e programmabile in base alle proprie esigenze.
La linea Braun per l’epilazione con la testina flessibile e l’utilizzo Wet & Dry
Per chi è stanco delle cerette frequenti, questo modello punta su una combinazione di praticità e risultati duraturi, pensata per rendere più semplice l’epilazione in casa anche sulle zone difficili.
- Fino a 4 settimane di pelle liscia: la rimozione dei peli alla radice consente di allungare i tempi tra una sessione e l’altra, riducendo appuntamenti e ritocchi continui.
- Beauty set SkinSpa tutto-in-uno: gli accessori dedicati per epilazione, peeling e massaggio ti permettono di integrare in un solo dispositivo più passaggi della skincare, con una routine più completa senza dover acquistare altri strumenti.
- Testina completamente flessibile: la testina 3D segue le curve del corpo e raggiunge più facilmente le aree critiche, aiutandoti a catturare anche i peli più difficili con meno passaggi ripetuti sulla stessa zona.
- Rimozione dei peli corti fino a 0,5 mm: il dispositivo è in grado di eliminare anche i peli che la ceretta tradizionale spesso non riesce a prendere, così puoi evitare di aspettare che ricrescano troppo tra una seduta e l’altra.
- Utilizzo Wet & Dry per maggiore comfort: la possibilità di usare l’epilatore sulla pelle asciutta o sotto la doccia o in vasca rende il trattamento più flessibile e, per molte persone, più delicato sulla pelle.
- Modalità automatica normale/delicata con Smart Touch: la regolazione della velocità in base alla pressione esercitata sulla pelle aiuta a mantenere un buon equilibrio tra efficacia e delicatezza, soprattutto nelle zone più sensibili.
- Dispositivo progettato per durare: la produzione in Germania punta su robustezza e affidabilità nel tempo, un aspetto importante se vuoi fare un investimento unico per la tua routine di epilazione domestica.
Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa
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Braun Silk-Épil 9 Flex Skinspa, approfitta ora dell’offerta lampo al 58% di sconto prima che le scorte finiscano.
FAQ
L’epilatore è pensato per garantire fino a 4 settimane di pelle liscia grazie alla rimozione dei peli alla radice.
Sì, il dispositivo è adatto all’utilizzo Wet & Dry e può essere usato sulla pelle asciutta, sotto la doccia o in vasca.
Sì, è progettato per catturare peli corti fino a circa 0,5 mm, che spesso la ceretta non riesce a rimuovere.
È progettato per le aree sensibili e grazie allo Smart Touch adatta automaticamente la velocità in base alla pressione sulla pelle.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.