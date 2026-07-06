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Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa, epilatore elettrico donna con testina flessibile 360°, accessori SkinSpa e utilizzo Wet&Dry è in sconto del 44%.

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Peli che ricrescono in fretta, appuntamenti continui dall’estetista e irritazioni dopo la ceretta possono rendere la cura delle gambe e delle zone sensibili un vero stress. Con uno sconto del 44% puoi portarti a casa il Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa e ottenere una pelle liscia a lungo direttamente a casa, senza sedute in istituto e con una routine più rapida e organizzata.

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Questo modello unisce epilatore, rasoio elettrico donna e accessori per la cura della pelle in un unico kit completo. La testina completamente flessibile segue con precisione le curve di ginocchia, ascelle e altre aree difficili, mentre la tecnologia che regola la pressione sulla pelle rende l’azione più confortevole. Gli accessori esfolianti e massaggianti aiutano a mantenere la pelle morbida e radiosa, trasformando la depilazione in un trattamento di beauty routine completo e non solo in un passaggio "obbligato".

Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa in offerta: sconto del 44% e pelle liscia a lungo

Se vuoi ridurre le sedute dall’estetista e avere una soluzione duratura per la depilazione domestica, questa promo è particolarmente interessante: il Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa è proposto a 199,98€, grazie a uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un epilatore di fascia alta, con un kit SkinSpa completo pensato per chi cerca risultati simili a quelli professionali ma senza uscire di casa. In questa fascia di prezzo è una delle proposte più attrezzate per numero di accessori e qualità costruttiva, con epilatore prodotto in Germania e progettato per durare negli anni. L’acquisto è ancora più interessante considerando che il Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa è disponibile con uno sconto del 44%, una riduzione rilevante per chi stava valutando un dispositivo premium per la depilazione.

L’epilatore Braun con la testina flessibile 360° e la routine SkinSpa completa

Se sei stanca di cerette frequenti e rasature che durano pochi giorni, questo epilatore nasce proprio per offrirti una soluzione più duratura e strutturata nella cura della pelle.

Pelle liscia fino a 1 mese : l’epilazione profonda permette di allungare i tempi tra un trattamento e l’altro, così non devi preoccuparti continuamente della ricrescita.

: l’epilazione profonda permette di allungare i tempi tra un trattamento e l’altro, così non devi preoccuparti continuamente della ricrescita. Routine completa dalla testa ai piedi : il kit SkinSpa include mini rifinitore corpo, spazzola esfoliante, accessorio massaggiante corpo, testina radente e cappuccio regolatore, così puoi passare dalla semplice depilazione alla vera cura della pelle in più step.

: il kit SkinSpa include mini rifinitore corpo, spazzola esfoliante, accessorio massaggiante corpo, testina radente e cappuccio regolatore, così puoi passare dalla semplice depilazione alla vera cura della pelle in più step. Testina completamente flessibile : la testina 360° si adatta alle curve del corpo e alle zone difficili come ginocchia e ascelle, migliorando la precisione e riducendo i passaggi ripetuti sulla stessa area.

: la testina 360° si adatta alle curve del corpo e alle zone difficili come ginocchia e ascelle, migliorando la precisione e riducendo i passaggi ripetuti sulla stessa area. Rimozione dei peli molto corti : l’epilatore è in grado di catturare anche peli di circa 0,5 mm, più corti rispetto a quelli che la ceretta riesce normalmente a togliere, così puoi intervenire prima senza dover aspettare che la ricrescita sia evidente.

: l’epilatore è in grado di catturare anche peli di circa 0,5 mm, più corti rispetto a quelli che la ceretta riesce normalmente a togliere, così puoi intervenire prima senza dover aspettare che la ricrescita sia evidente. Modalità potente e delicata : la tecnologia che regola la pressione sulla pelle ti aiuta ad adattare l’intensità della sessione, rendendo il trattamento più confortevole soprattutto nelle zone sensibili.

: la tecnologia che regola la pressione sulla pelle ti aiuta ad adattare l’intensità della sessione, rendendo il trattamento più confortevole soprattutto nelle zone sensibili. Utilizzo Wet & Dry: puoi usare l’epilatore nella vasca o sotto la doccia per rendere la rimozione dei peli più delicata, sfruttando l’acqua calda per attenuare il fastidio e rendere l’esperienza più piacevole.

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FAQ Quanto dura l’effetto dell’epilazione con Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa? L’effetto può durare fino a un mese, così riduci la frequenza dei trattamenti di depilazione. Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa può essere usato sotto la doccia? Sì, l’epilatore supporta l’utilizzo Wet & Dry ed è pensato anche per vasca e doccia. Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa rimuove i peli molto corti? Sì, è progettato per catturare peli anche intorno a 0,5 mm, più corti rispetto a quelli rimossi dalla ceretta. Quali accessori sono inclusi con Braun Silk-Épil 9 Flex SkinSpa? Il kit comprende mini rifinitore corpo, spazzola esfoliante, accessorio massaggiante corpo, testina radente, cappuccio regolatore e altri accessori dedicati.