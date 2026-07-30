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Rasoi usa e getta, appuntamenti continui dall’estetista e peli che ricrescono dopo pochi giorni: se la depilazione è diventata una perdita di tempo (e soldi), esiste una soluzione più comoda. Il Braun Silk-Épil 7 è in offerta con uno sconto del 41%, e ti permette di ottenere una pelle liscia a lungo direttamente a casa.

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Questo epilatore elettrico donna è pensato per chi vuole eliminare anche i peli più corti senza dover aspettare la ricrescita. La testina ampia copre zone più grandi in meno passaggi, mentre la tecnologia con pinzette MicroGrip riesce a catturare peli fino a 0,5 mm che la ceretta spesso lascia indietro. L’utilizzo Wet & Dry in vasca o sotto la doccia, insieme al cappuccio con rulli massaggianti, rende il trattamento più confortevole, aiutando a ridurre il fastidio e offrendo fino a un mese di pelle liscia.

Braun Silk-Épil 7 in offerta: sconto del 41% e prezzo a 99,99€

Se stai valutando un epilatore di fascia alta, questa promo rende il Braun Silk-Épil 7 particolarmente interessante. Grazie allo sconto del 41% il prezzo scende a 99,99€, una cifra competitiva per un modello Wet & Dry con testina larga e tecnologia avanzata di rimozione dei peli. Nella stessa fascia molti epilatori offrono meno accessori o una efficacia inferiore sui peli corti, mentre qui hai un dispositivo pensato per ridurre sia i tempi di utilizzo sia la necessità di trattamenti frequenti.

Considerando la qualità del brand e la dotazione completa, il Braun Silk-Épil 7 è disponibile con uno sconto del 41% che lo posiziona come una delle scelte più interessanti per chi vuole fare un upgrade rispetto alla ceretta tradizionale o ai rasoi economici. Se ti interessa bloccare questo prezzo, è il momento giusto per approfittarne prima che la promo termini.

L’epilatore Braun con la testina larga e le pinzette MicroGrip

Chi è stanco di depilazioni frequenti cerca un dispositivo che riduca al minimo sia la ricrescita visibile sia il tempo speso in bagno, e questo modello nasce esattamente con questo obiettivo.

Pelle liscia fino a 1 mese : l’epilazione alla radice garantisce risultati molto più duraturi rispetto alla rasatura, così puoi dimenticarti dei ritocchi continui e programmare con calma i tuoi momenti di cura personale.

: l’epilazione alla radice garantisce risultati molto più duraturi rispetto alla rasatura, così puoi dimenticarti dei ritocchi continui e programmare con calma i tuoi momenti di cura personale. Testina larga ad alta efficienza : coprendo una superficie maggiore in ogni passata, riduci il numero di movimenti necessari sulle gambe e sulle altre zone del corpo, accorciando l’intera sessione di epilazione.

: coprendo una superficie maggiore in ogni passata, riduci il numero di movimenti necessari sulle gambe e sulle altre zone del corpo, accorciando l’intera sessione di epilazione. Tecnologia con pinzette MicroGrip : la capacità di catturare peli fino a 0,5 mm ti evita di dover aspettare che i peli crescano come avviene con la ceretta, così puoi intervenire quando lo desideri mantenendo la pelle sempre curata.

: la capacità di catturare peli fino a 0,5 mm ti evita di dover aspettare che i peli crescano come avviene con la ceretta, così puoi intervenire quando lo desideri mantenendo la pelle sempre curata. Cappuccio con rulli massaggianti : il massaggio durante l’uso aiuta ad attenuare la sensazione di dolore, rendendo il trattamento più sopportabile soprattutto nelle zone più sensibili.

: il massaggio durante l’uso aiuta ad attenuare la sensazione di dolore, rendendo il trattamento più sopportabile soprattutto nelle zone più sensibili. Utilizzo Wet & Dry : poterlo usare nella vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda rende l’epilazione più delicata sulla pelle e più pratica da inserire nella routine quotidiana.

: poterlo usare nella vasca da bagno o sotto la doccia con acqua calda rende l’epilazione più delicata sulla pelle e più pratica da inserire nella routine quotidiana. Rimozione delicata senza sostanze chimiche: l’assenza di creme o cere riduce il rischio di reazioni per chi ha la pelle sensibile e ti permette di contare solo sull’azione meccanica delle pinzette.

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FAQ Quanto dura l’effetto pelle liscia con Braun Silk-Épil 7? L’effetto pelle liscia può durare fino a circa 1 mese grazie all’epilazione alla radice. Braun Silk-Épil 7 può rimuovere i peli molto corti? Sì, grazie alle pinzette MicroGrip riesce a catturare peli corti fino a circa 0,5 mm. Posso usare Braun Silk-Épil 7 sotto la doccia? Sì, è un epilatore Wet & Dry e può essere usato in vasca o sotto la doccia per un’epilazione più delicata. Braun Silk-Épil 7 è adatto a chi ha la pelle sensibile? È pensato per una rimozione delicata senza sostanze chimiche e con rulli massaggianti per ridurre il fastidio.