Enel lancia il nuovo numero dell'assistenza clienti, semplice e gratuito

Enel aggiunge un tassello importante sull'assistenza clienti che diventa ancora più semplice. E lancia un’offerta speciale su luce, gas e fibra.

Enel compie un importante passo avanti nella relazione con i propri clienti introducendo il 140, il nuovo numero di assistenza gratuito che semplifica l’esperienza di contatto con l’azienda. Facile da ricordare, immediato da utilizzare e completamente gratuito: queste le caratteristiche principali del servizio che ha debuttato lo scorso 1° dicembre 2025.

Un numero per ogni esigenza

Il 140 è la risposta concreta di Enel all’esigenza di semplificare e ottimizzare la comunicazione con i clienti. Attivo dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00 (escluse le festività nazionali), il servizio è accessibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile, eliminando qualsiasi barriera economica nell’accesso all’assistenza.

L’ampia fascia oraria di disponibilità è stata studiata per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti: dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, c’è sempre la possibilità di entrare in contatto con un operatore specializzato. Questa flessibilità è di certo un vantaggio significativo per chi lavora durante gli orari tradizionali d’ufficio e ha bisogno di gestire le proprie utenze nei momenti più comodi della giornata.

Per chi si trova all’estero, resta disponibile il numero dedicato +39 06 6451 1012, attivo con gli stessi orari del 140, con chiamata a pagamento secondo le tariffe del proprio operatore telefonico. Una soluzione che stabilisce continuità di servizio anche quando si è lontani dall’Italia.

La scelta di un numero così breve e facile da ricordare non è casuale: Enel ha voluto creare un punto di riferimento immediatamente riconoscibile, che i clienti possano ricordare con facilità in qualsiasi momento abbiano bisogno di supporto o consulenza. Tre cifre soltanto, che introducono un nuovo standard di semplicità nel settore dell’energia.

Un ecosistema di servizi sempre più integrato

Il lancio del 140 si inserisce in una strategia più ampia che vede Enel impegnata nel miglioramento costante di tutti i canali di contatto con la clientela. L’azienda sta infatti lavorando per costruire un ecosistema sempre più capillare, che integra negozi fisici, piattaforme digitali e ora anche un servizio telefonico rinnovato.

Attraverso il nuovo numero, i clienti possono accedere a una consulenza specializzata e scoprire offerte dedicate, beneficiando di un supporto completo per tutte le loro esigenze energetiche e non solo.

Offerte esclusive fino al 7 gennaio

Contatta subito il 140 e scopri come vincere uno smartphone. Enel ha infatti preparato un’offerta speciale valida fino al 7 gennaio 2025, che combina vantaggi su luce, gas e fibra ottica, creando un pacchetto completo per tutte le esigenze della casa moderna.

Per luce e gas, chi attiva entrambe le forniture può beneficiare di uno sconto del 20% sulla componente energia e del 30% sulla materia gas per due anni, un risparmio significativo che consente di affrontare con maggiore serenità le spese domestiche. Si tratta di una riduzione concreta che può tradursi in centinaia di euro risparmiati nell’arco del biennio, un vantaggio particolarmente apprezzabile in un periodo in cui l’attenzione ai costi energetici è fondamentale per le famiglie italiane.

Il pacchetto include anche l’offerta per la fibra, 17,90€ al mese con prezzo bloccato per tre anni, con modem e senza costi aggiuntivi. L’attivazione è gratuita. Ma non finisce qui. Per chi aderisce all’offerta completa, Enel riserva un regalo esclusivo: un Motorola Moto G06, uno smartphone di ultima generazione per i nuovi clienti.

Come attivare le offerte

È semplicissimo, Enel mette a disposizione diversi canali per venire incontro alle preferenze di ciascuno: il nuovo numero 140, dove operatori specializzati sono pronti a illustrare tutti i dettagli delle offerte e guidare nell’attivazione in modo semplice e veloce; gli store fisici Enel, presenti su tutto il territorio nazionale, per chi preferisce un contatto diretto e personale; il sito enel.it, dove sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio e la possibilità di procedere autonomamente con l’attivazione online

Con questa multicanalità, ogni cliente può scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Offerte Enel Fix Luce e Gas di Enel Energia soggette a condizioni e limitazioni. Operazione a premi fino al 07.01.2026. Regolamento completo su enel.it. Offerta Fibra in FTTH con SDD e bolletta web obbligatori.