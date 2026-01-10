Ebo Air 2 Plus: il robot domestico che vuole sostituire le telecamere fisse
Design accattivante e tecnologia avanzata, ma l'autonomia limitata e il prezzo elevato possono essere un ostacolo.
La videosorveglianza domestica è sempre più smart, ma resta fondamentalmente statica: telecamere fisse che inquadrano sempre lo stesso angolo, sensori di movimento che si attivano solo quando qualcosa passa davanti al loro campo visivo. Ebo Air 2 Plus prova a scardinare questo approccio trasformando il concetto stesso di telecamera di sicurezza in qualcosa di mobile e autonomo.
Immagina di poter controllare ogni angolo di casa senza installare decine di dispositivi, o di vedere cosa combina il tuo cane mentre sei in ufficio seguendolo stanza per stanza. È questo il territorio che Enabot vuole conquistare con il suo robot sferico da 399 euro.
Ma siamo sicuri che un dispositivo mobile possa davvero sostituire un sistema di videosorveglianza tradizionale? E soprattutto, ha senso spendere così tanto per quella che potrebbe sembrare una telecamera con le ruote? Cerchiamo tutte le domande alle risposte che si fa chi vuole considerare questo acquisto.
Durante due settimane di test quotidiano ho messo alla prova Ebo Air 2 Plus in scenari reali: dalla sorveglianza notturna al monitoraggio degli animali domestici, dalla videochiamata mobile al controllo della casa durante brevi assenze. Il risultato è un prodotto tecnologicamente affascinante ma con compromessi evidenti che ne limitano l'appeal rispetto a soluzioni più tradizionali.
La promessa è ambiziosa: intelligenza artificiale che riconosce volti e animali, video in 4K cristallino, movimento completamente autonomo e interazione diretta con cani e gatti. La realtà, come spesso accade con i prodotti di frontiera, è più sfumata.
- Qualità 4K ottima anche di notte
- App intuitiva e ricca di funzioni
- Disponibilità di intelligenza artificiale
- Design originale
- Movimento silenzioso
- Autonomia ridotta
- Prezzo abbastanza alto
- Ricarica lenta
La prima impressione conta, e Ebo Air 2 Plus sa come presentarsi. La sfera bianca lucida da 12 centimetri di diametro sembra uscita da un film di fantascienza, con un fascino estetico innegabile che lo rende più un oggetto di design che un dispositivo di sicurezza. I materiali sono premium: policarbonato resistente che non si graffia facilmente e finiture curate nei minimi dettagli.
Il peso di 900 grammi lo rende abbastanza stabile da non ribaltarsi facilmente, ma anche sufficientemente agile da muoversi senza sforzo.
La base di ricarica magnetica è altrettanto curata, con aggancio preciso che facilita il posizionamento anche quando il robot torna in autonomia. Unico appunto: la superficie lucida è un magnete per impronte digitali e polvere, richiedendo pulizia frequente per mantenere l'aspetto immacolato.
Qui Ebo Air 2 Plus esprime il meglio di sé. La telecamera Sony da 4K cattura immagini di qualità superiore rispetto alla media delle telecamere domestiche, con colori naturali e dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La visione notturna a infrarossi funziona egregiamente fino a 5 metri, trasformando il buio completo in immagini monocromatiche perfettamente leggibili.
Ma è l'intelligenza artificiale il vero punto di forza. Il riconoscimento facciale identifica i membri della famiglia con precisione notevole dopo pochi giorni di apprendimento, mentre il tracciamento degli animali domestici funziona in modo sorprendentemente efficace. Il robot riesce a seguire il movimento del cane o del gatto mantenendolo sempre inquadrato, ruotando e spostandosi automaticamente.
La modalità crociera autonoma è impressionante: Ebo gira per casa seguendo percorsi casuali o programmati, mappando gli ambienti e inviando notifiche quando rileva movimenti sospetti. L'audio bidirezionale permette comunicazione chiara, utile sia per rassicurare gli animali che per scoraggiare eventuali intrusi.
Eccoci al primo compromesso significativo. Ebo Air 2 Plus si muove con fluidità su superfici lisce, superando ostacoli fino a 2 centimetri e navigando senza difficoltà tra mobili e stanze. Il sistema di ruote omnidirezionali garantisce manovrabilità eccellente e rotazioni sul posto precise.
Il problema è l'autonomia: 90 minuti di utilizzo continuo sono drammaticamente insufficienti per una sorveglianza seria. In modalità standby con rilevamento movimento la durata si allunga a circa 6-8 ore, ma parliamo comunque di copertura inadeguata per un'intera giornata lavorativa. Per confronto, una telecamera tradizionale resta attiva 24/7 senza bisogno di ricariche.
La ricarica automatica funziona bene: quando la batteria scende sotto il 20%, Ebo torna autonomamente alla base. Peccato che servano poi 5 ore interminabili per il pieno, rendendo il dispositivo inutilizzabile per metà giornata. Su tappeti spessi o superfici irregolari il movimento diventa goffo e il consumo energetico aumenta ulteriormente.
L'applicazione Enabot è curata e funzionale, con interfaccia chiara che rende accessibili tutte le funzioni principali. La configurazione iniziale richiede meno di 5 minuti, guidando passo dopo passo attraverso connessione WiFi, calibrazione sensori e impostazione zone di movimento.
Il controllo remoto in tempo reale è fluido, con latenza video quasi impercettibile su connessione stabile. Puoi pilotare manualmente Ebo oppure affidarti alle routine automatiche: pattugliamenti programmati, ronde notturne, modalità inseguimento attivata da movimento. Le notifiche smart distinguono tra persone, animali e movimenti generici, riducendo drasticamente i falsi allarmi.
Nota dolente: molte funzioni avanzate richiedono abbonamento cloud da 3,99 euro mensili. Registrazione continua, archiviazione video oltre le 24 ore e alcune modalità AI sono bloccate dietro paywall. Considerando il prezzo d'acquisto, questo modello di monetizzazione risulta fastidioso.
Ebo Air 2 Plus rappresenta un esperimento tecnologico riuscito che dimostra come la robotica domestica possa innovare settori tradizionali. La qualità video è superiore, l'intelligenza artificiale funziona bene, l'app è curata e il design conquista. Per chi cerca un gadget tecnologico affascinante da mostrare agli ospiti o per monitorare occasionalmente gli animali domestici, offre un'esperienza unica che nessuna telecamera fissa può replicare.
Ma i compromessi sono troppo evidenti per definirlo una soluzione di videosorveglianza seria. L'autonomia ridotta lo rende inaffidabile per sorveglianza continuativa, la ricarica lunghissima crea finestre di vulnerabilità e il prezzo elevato difficilmente si giustifica considerando le limitazioni pratiche. Una telecamera tradizionale da 100 euro offre copertura 24/7 senza pensieri, rendendo Ebo più un lusso tecnologico che una necessità. Però la webcam classica non si muove, anche questo è tema di cui tenere conto.
Ebo Air 2 Plus è un prodotto di nicchia per early adopter e appassionati di tecnologia disposti a pagare 399 euro per avere il robot domestico più cool del quartiere. Se cercate sicurezza affidabile, alimentazione sempre garantita e un sistema di controllo sempre attivo, questo non è il prodotto adatto.
Se invece volete sperimentare il futuro della domotica accettandone i limiti attuali, questo robot sferico saprà regalarvi soddisfazioni inedite. Promosso con riserva: innovativo ma un po' acerbo, affascinante ma abbastanza costoso, intelligente ma limitato dall'autonomia. Un 7.5 che potrebbe diventare 9 con una batteria doppia e un prezzo un po' più basso.
