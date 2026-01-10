Conclusioni

Enabot EBO Air 2 Plus, robot intelligente guidabile per la sorveglianza domestica con immagine facciale personalizzata, telecamera di sorveglianza 3K con batteria, fotocamera per animali domestici

Ebo Air 2 Plus rappresenta un esperimento tecnologico riuscito che dimostra come la robotica domestica possa innovare settori tradizionali. La qualità video è superiore, l'intelligenza artificiale funziona bene, l'app è curata e il design conquista. Per chi cerca un gadget tecnologico affascinante da mostrare agli ospiti o per monitorare occasionalmente gli animali domestici, offre un'esperienza unica che nessuna telecamera fissa può replicare.

Ma i compromessi sono troppo evidenti per definirlo una soluzione di videosorveglianza seria. L'autonomia ridotta lo rende inaffidabile per sorveglianza continuativa, la ricarica lunghissima crea finestre di vulnerabilità e il prezzo elevato difficilmente si giustifica considerando le limitazioni pratiche. Una telecamera tradizionale da 100 euro offre copertura 24/7 senza pensieri, rendendo Ebo più un lusso tecnologico che una necessità. Però la webcam classica non si muove, anche questo è tema di cui tenere conto.

Ebo Air 2 Plus è un prodotto di nicchia per early adopter e appassionati di tecnologia disposti a pagare 399 euro per avere il robot domestico più cool del quartiere. Se cercate sicurezza affidabile, alimentazione sempre garantita e un sistema di controllo sempre attivo, questo non è il prodotto adatto.

Se invece volete sperimentare il futuro della domotica accettandone i limiti attuali, questo robot sferico saprà regalarvi soddisfazioni inedite. Promosso con riserva: innovativo ma un po' acerbo, affascinante ma abbastanza costoso, intelligente ma limitato dall'autonomia. Un 7.5 che potrebbe diventare 9 con una batteria doppia e un prezzo un po' più basso.