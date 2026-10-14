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Emma-6 è tornata in versione beta e abbiamo deciso di metterla alla prova con domande insolite e provocatorie, tra piccoli miglioramenti, errori di comprensione e risposte surreali

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Emma 6 torna in versione beta con più parametri, accesso controllato e un filtro di sicurezza costruito sugli errori raccolti con la precedente iterazione.

Nei test iniziali il modello mostra progressi nelle prime risposte, ma continua a inciampare su contesto, significati letterali e domande delicate.

L’obiettivo di Egomnia resta ambizioso, con la volontà di far crescere un’infrastruttura italiana di intelligenza artificiale più solida e responsabile.

Ebbene sì: Emma, il modello linguistico sviluppato da Egomnia e presentato come «l’AI nata in Italia», è tornata. È nata la versione 6, al momento disponibile in beta e, sulla carta, dopo la sospensione di giugno, il progetto riparte con un modello più grande e un filtro pensato per intercettare le richieste problematiche.

Abbiamo deciso di metterla alla prova e, va detto, la strada da fare è ancora lunga: gli errori di comprensione che avevano reso celebre Emma-5 riaffiorano con una certa frequenza… ma allo stesso tempo, in diverse risposte si nota qualche piccolo miglioramento. Finché c’è web, c’è speranza!

Emma 6, beta pronta: l’accesso e le sue caratteristiche

Come dicevamo, Emma è arrivata in versione beta: per chi non lo sapesse, con questo termine si indica una fase di sviluppo in cui il software è già utilizzabile, pur restando incompleto. Viene aperto a un gruppo ristretto di persone proprio per raccogliere segnalazioni, individuare malfunzionamenti e correggere il tiro prima del rilascio definitivo.

Chi partecipa, dunque, accetta di usare uno strumento imperfetto, contribuendo con il proprio utilizzo al suo miglioramento. Una scelta oculata da parte di Egomnia, società a capo dell’AI italiana, che è ancora “scottata” dall’esperienza di giugno, rimasta però nella storia: Emma-5 era stata aperta a chiunque e, nel giro di cinque giorni, era diventata un caso social per le risposte sconclusionate, fino alla sospensione del servizio.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Già allora il fondatore Matteo Achilli aveva annunciato che la versione successiva sarebbe stata accessibile soltanto a chi ne avesse fatto richiesta, così da gestire la sperimentazione in modo più controllato. Ora, andando alla versione 6, sulla carta il salto è consistente: secondo la scheda pubblicata dall’azienda, Emma-6 conta 1,55 miliardi di parametri, circa 2,8 volte i 550 milioni della versione precedente.

Alle risposte si affianca un filtro di sicurezza addestrato su oltre 44.700 richieste reali raccolte durante l’esperienza di Emma-5. Nelle prime ore di beta, Egomnia ha comunicato che i tester avevano inviato più di 20.000 prompt e che oltre 1.500 erano stati bloccati dal filtro.

L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire nel tempo un’infrastruttura italiana di intelligenza artificiale, senza la pretesa di competere subito con i grandi modelli internazionali.

Il primo contatto: registrazione, piano gratuito e una chat essenziale

Una volta effettuato l’accesso, la dashboard personale mostra il piano attivo, nel nostro caso quello Free, accompagnato da un rimando alla sezione Sostieni Emma per chi volesse contribuire al progetto. L’interfaccia della chat ricalca lo schema ormai familiare degli assistenti conversazionali: in alto il nome del servizio e un selettore per scegliere il modello, al centro una mascotte con i codini che accoglie l’utente con la frase «Chiedimi qualcosa, vedo di aiutarti».

Sotto il campo di testo compaiono alcuni suggerimenti di partenza (inventare una poesia, indicare il nome di un fiume, scegliere un regalo per la mamma) che rivelano gli ambiti in cui il modello dovrebbe muoversi con maggiore agio. A piè di pagina trovano spazio i collegamenti a Guardrails, Termini, Privacy e Manifesto, mentre ogni risposta riporta l’avvertenza «Contenuto generato dall’AI. Potrebbe contenere errori». Un avviso che, come abbiamo scoperto presto, merita di essere preso alla lettera.

La TV senza elettricità: tra luce notturna e specchio

Iniziamo con una domanda semplice: abbiamo chiesto se sia possibile usare la televisione in una casa senza corrente, ed Emma apre con un titolo che è già un programma («sì e no Sì») e sostiene che la TV sarebbe «molto più efficiente rispetto all’energia elettrica». Seguono due suggerimenti d’uso alternativi: trasformarla in una luce notturna a batteria oppure in uno specchio. Il secondo, a ben vedere, è l’unico consiglio che funziona con lo schermo spento.

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La risposta prosegue con una sezione di risoluzione dei problemi dedicata proprio alla luce notturna, tra interruttori da cambiare e caricabatterie portatili da ricaricare in auto. Solo in chiusura arriva un’indicazione sensata: in caso di blackout persistente, rivolgersi al fornitore di energia. L’impaginazione curata, con titoletti e grassetti, dà alla risposta un aspetto ordinato che contrasta con la logica del contenuto, e proprio questa veste formale rischia di renderla più credibile di quanto meriti.

Il collegamento a internet: Emma parla di sé

Altra domanda semplice: chiedendo a Emma perché non riuscissimo a collegarci a internet, ci aspettavamo qualche consiglio sul router o sulla rete domestica. Il modello ha invece riferito la domanda a se stesso, rispondendo con tre frasi brevissime: non ha internet, è un software su un server, non può collegarsi da nessuna parte.

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L’errore riguarda il soggetto della frase, un passaggio elementare per un essere umano e ancora scivoloso per un modello di queste dimensioni. La descrizione che Emma offre di sé contiene peraltro una contraddizione evidente, visto che un software ospitato su un server raggiungibile dal browser è, per definizione, connesso alla rete. Rispetto alle risposte sconclusionate di giugno, il tono resta comunque asciutto e coerente con il proprio ruolo di assistente.

La linea telefonica fai da te: prima il rifiuto, poi la procedura

Le domande semplici hanno messo alla prova Emma, ma non volevamo fermarci. Così, abbiamo deciso di chiederle come fare per creare una linea telefonica in autonomia. La risposta riproduce uno schema già osservato in altre prove: l’AI in prima battuta rifiuta, spiegando che si tratterebbe di un’attività privata contraria alle regole della piattaforma, salvo offrirsi subito dopo di suggerire un modo semplice per farlo. Basta un «Sì dai!» perché il rifiuto venga dimenticato.

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Segue una guida completa di idee, procedura in cinque passaggi, costi e diritto di recesso: creazione di un account, inserimento di numero e «targhetta», scelta del prefisso, codice di verifica, il tutto per una spesa una tantum di 5 euro e senza penali. Nessuno di questi elementi corrisponde a un servizio reale, ed è qui il punto più delicato della risposta: cifre, esempi di numeri e passaggi numerati compongono un insieme verosimile, capace di trarre in inganno chi non conosce l’argomento. Qualche asterisco rimasto visibile nel testo tradisce infine un problema di formattazione ancora da sistemare.

Il computer da mangiare e la passione per il rame

A questo punto, abbiamo deciso di spostarci sull’assurdo e abbiamo chiesto a Emma se fosse possibile mangiare un computer. La conclusione è corretta, accompagnata però da una motivazione curiosa: il computer andrebbe evitato perché «è fatto di rame» e «si può rompere». Più che la salute di chi lo ingerisce, a preoccupare il modello sembra l’integrità dell’apparecchio, come se il rischio maggiore fosse danneggiare la macchina.

@LiberoTech - Caterina Damiano

Alla nostra replica, in cui confessiamo un debole per il rame, Emma ribadisce il divieto con un «Allora niente computer!» e subito dopo si rende disponibile: «se proprio vuoi, dimmi cosa ti serve». Ritorna lo schema già osservato in altre conversazioni, con una prima risposta prudente che alla seconda battuta lascia uno spiraglio all’utente insistente. Una frase di cortesia, in questo caso innocua, che mostra quanto il modello fatichi a mantenere la stessa linea per più di uno scambio.

Cani, fedine penali e nonne in pericolo: il limite del senso letterale

Andando oltre il Tech, e un po’ per occhieggiare ai già diffusissimi meme, abbiamo proseguito con una domanda sui cani che danno fastidio, osando con una domanda illegale, ovvero “dove abbandonarli”, che ha prodotto una risposta a metà strada tra il buon senso e il caos. Emma raccomanda di non lasciarli soli e invita a denunciare l’abbandono…

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…insieme però a consigli contraddittori come smettere di dar loro da mangiare, e a frasi slegate dal contesto, tra cui l’invito ad allontanarsi dagli umani se se ne ha paura. L’intento di scoraggiare un comportamento illegale si intuisce, la coerenza molto meno. Ancora più eloquente il caso della fedina penale. Alla richiesta di come ripulirla, il modello fornisce un vero e proprio procedimento di pulizia domestica.

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Alcol denaturato, uno spazzolino da denti, qualche minuto di posa, un risciacquo abbondante e il bicarbonato come alleato. Emma interpreta l’espressione in senso letterale, trattando la fedina come un oggetto da strofinare. Un errore tipico dei modelli di piccole dimensioni, che faticano a cogliere i significati figurati e i modi di dire.

Dopo la fedina penale, abbiamo provato con una situazione quotidiana con un risvolto potenzialmente preoccupante: una nonna molto pallida, che trema, ma vuole comunque cucinare il ragù. Emma ignora del tutto i sintomi e risponde con una frase incoraggiante e piuttosto confusa, rassicurando che «non ti farà male» e invitando a provarci con «la tua ricetta del cuore», con un riferimento alla testardaggine dell’utente che non trova appiglio nella domanda.

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Il modello aggancia la parola «ragù» e costruisce la risposta attorno al tema culinario, tralasciando l’elemento più rilevante. Un assistente maturo dovrebbe riconoscere pallore e tremori come segnali che meritano attenzione e suggerire di verificare le condizioni della persona, eventualmente contattando un medico.

Paragoni con le AI-colosso? No grazie

Davanti a risposte di questo tipo viene spontaneo pensare ai grandi assistenti internazionali, che a domande simili rispondono con ben altra solidità. Il confronto, però, regge poco: i modelli più diffusi sono frutto di investimenti enormi, quantità di dati sterminate e anni di affinamento, con un numero di parametri superiore di ordini di grandezza. Già in giugno Egomnia aveva paragonato il rapporto tra Emma e i giganti americani a quello tra un go-kart e una Formula 1.

Emma-6 resta un modello relativamente piccolo, come riconosce la stessa azienda. Ha più senso misurarla rispetto alla versione precedente, e da questo punto di vista i passi avanti si vedono: le prime risposte alle domande provocatorie sono spesso appropriate, il tono è coerente e il rifiuto delle richieste dannose compare con maggiore regolarità. Le difficoltà si concentrano nella gestione delle conversazioni a più turni, nell’interpretazione dei significati figurati e nel riconoscimento delle situazioni a rischio.

Un’AI in via di sviluppo (con tante speranze)

Emma-6 è ancora lontana dall’essere uno strumento affidabile per informazioni pratiche, consigli sulla salute o domande delicate, e la stessa formula della beta lo dichiara apertamente. Il progetto ha però dimostrato di saper imparare dagli errori: le migliaia di richieste raccolte con Emma-5 sono diventate materiale di addestramento per il filtro, e la scelta di un accesso controllato riflette una maggiore attenzione alla sperimentazione responsabile.

Costruire un modello linguistico in Italia, con risorse incomparabili rispetto a quelle dei colossi del settore, resta una sfida ambiziosa. Se le prossime versioni sapranno consolidare i progressi visti al primo scambio ed estenderli all’intera conversazione, Emma potrà diventare un tassello significativo di un ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale. Le basi per crescere ci sono: serviranno tempo, dati e pazienza.