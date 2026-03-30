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Testato nel Regno Unito, il progetto EMMA potrebbe cambiare il modo in cui porti e istituzioni gestiscono l’inquinamento marittimo, migliorando trasparenza e sostenibilità.

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Una nuova tecnologia promette di cambiare il modo in cui si monitora l’inquinamento marittimo: grazie all’intelligenza artificiale, oggi è possibile tracciare con precisione le emissioni delle navi, capire da dove provengono e valutare il loro impatto reale su aria e acqua. Un passo concreto verso porti più sostenibili e decisioni ambientali più consapevoli.

Come funziona il progetto EMMA

Il fulcro del progetto si chiama EMMA, acronimo di Environmental Maritime Modelling and Analytics. Si tratta di una piattaforma sviluppata dalla società Ocean OS che integra dati provenienti da sensori ambientali e osservazioni satellitari.

L’elemento decisivo è l’uso dell’intelligenza artificiale applicata all’ambiente: gli algoritmi analizzano enormi quantità di dati e li trasformano in mappe dettagliate delle emissioni.

Sostanzialmente, oltre a rilevare l’inquinamento, è possibile visualizzarne la diffusione nello spazio e nel tempo.

In linea generale, EMMA permette di seguire il percorso degli inquinanti, osservare dove si concentrano e valutare quali aree risultano più esposte.

L’importanza di monitorare le emissioni delle navi

Il trasporto marittimo è una componente essenziale dell’economia globale, ma contribuisce in modo significativo all’inquinamento.

Le emissioni delle navi incidono sulla qualità dell’aria nelle zone portuali e possono avere effetti anche sugli ecosistemi marini.

Fino a oggi, uno dei problemi principali è stato capire con precisione l’origine dell’inquinamento. In molti casi, porti e amministrazioni locali si trovano a gestire livelli elevati di inquinamento senza avere strumenti adeguati per attribuirne la responsabilità.

Con sistemi come EMMA diventa possibile distinguere tra le emissioni locali e quelle provenienti da altre aree, migliorando la gestione e la trasparenza.

Dalla sperimentazione alla realtà operativa

La tecnologia è stata testata per sei mesi nelle acque tra Devon e Cornovaglia, nel Regno Unito. Questa fase ha permesso di verificare la solidità scientifica del sistema e di affinarne le capacità di analisi.

Il progetto nasce da una collaborazione tra aziende tecnologiche, università e istituzioni pubbliche, con il supporto del Dipartimento dei Trasporti britannico attraverso Innovate UK.

L’obiettivo è ora estendere il monitoraggio ad altri tratti costieri e, nel medio periodo, coinvolgere i principali porti del Paese.

Cosa cambia per porti e istituzioni

L’impatto più immediato riguarda le autorità pubbliche e gli enti regolatori. Avere accesso a dati precisi sulle emissioni delle navi significa poter prendere decisioni più informate.

Ad esempio, sarà possibile:

pianificare interventi mirati per ridurre l’inquinamento

per ridurre l’inquinamento verificare l’ efficacia delle politiche ambientali

evitare attribuzioni di responsabilità non corrette

Un aspetto interessante è proprio questo: la tecnologia non serve solo a individuare chi inquina, ma anche a dimostrare quando una fonte non è sotto il controllo diretto di un soggetto.

Un vantaggio strategico

Secondo i promotori del progetto, strumenti di questo tipo rappresentano anche un vantaggio competitivo. Chi dispone di dati più accurati può agire prima e meglio rispetto agli altri.

Non a caso, tale tecnologia è stata paragonata a una sorta di “visione notturna” applicata all’inquinamento: consente di vedere fenomeni che prima erano invisibili o difficili da interpretare.

In prospettiva, oltre all’uso pubblico, potrebbero emergere applicazioni commerciali, ad esempio per aziende interessate a monitorare il proprio impatto ambientale o migliorare la sostenibilità delle operazioni.

Trasporto marittimo sostenibile

L’introduzione di sistemi basati su intelligenza artificiale e ambiente segna un cambio di passo nel modo in cui è affrontato l’inquinamento marittimo. Va bene raccogliere dati, ma c’è bisogno di trasformarli in strumenti utili per agire.

Se adottata su larga scala, questa tecnologia potrebbe diventare un alleato fondamentale nella riduzione delle emissioni e nella costruzione di un trasporto marittimo più sostenibile.