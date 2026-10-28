Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Elon Musk ha pubblicato la prima puntata di una serie basata sull'Odissea creata con Grok Imagine. Sette minuti di video che vi stupiranno.

123RF

Alla fine Elon Musk è stato di parole: a distanza di qualche mese dall’annuncio fatto a luglio, il capo di SpaceX, Tesla e X ha pubblicato la sua personale Odissea, realizzata non con i potenti mezzi cinematografici visti nel film di Christopher Nolan, bensì utilizzando Grok Imagine, lo strumento di intelligenza artificiale pensato proprio per generare contenuti visivi e video.

Il risultato finale è un cortometraggio della durata di 7 minuti, prima puntata di una serie ideata per dimostrare come l’intelligenza artificiale possa offrire adattamenti superiori rispetto a quelli realizzati da registi navigati. Ma è davvero così?

Tutte le particolarità dell’Odissea IA di Elon Musk

Non c’è molto da parlare di questo video: pubblicato sulla piattaforma X nel gruppo Grok Imagine, mette in scena alcuni degli eventi che fanno da preludio alla guerra di Ilio/Troia.

Si vede ad esempio Ulisse che cerca in tutti i modi di evitare la partenza per il conflitto, le minacce rivolte a Telemaco e Penelope che inizia a tessere la celebre tela.

Osservando il video, è impossibile non notare alcuni difetti piuttosto importanti. Come i movimenti legnosi dei personaggi: tipico dei prodotti generati con l’intelligenza artificiale, le mosse appaiono spesso innaturali, le espressioni poco convincenti e i dialoghi decisamente meccanici.

Le singole immagini prese singolarmente sembrano quasi funzionare, ma nel momento esatto in cui gli attori cominciano a muoversi o a parlare svanisce ogni traccia di naturalezza.

A questo si aggiungono imprecisioni storiche non indifferenti: compaiono infatti tuniche medievali, mantelli tardo romani; tra l’altro l’ambientazione non ricorda molto la Grecia antica.

Un inizio promettente o un semplice AI slop?

Questa pubblicazione arriva dopo diversi mesi dall’annuncio con cui lo stesso Musk aveva promesso un lungometraggio interamente realizzato tramite Grok Imagine, "storicamente accurato e perfettamente fedele" all’opera di Omero (sic!). Proprio questo film, stando alle dichiarazioni rilasciate a luglio, avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine del 2026.

Al momento, però, è stato diffuso soltanto il primo episodio di questa serie. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli di carattere tecnico sul processo creativo, così come manca una dichiarazione ufficiale che chiarisca se e quando verrà effettivamente completato il lungometraggio promesso in origine.

Per ora abbiamo davanti un primo episodio che, per quanto promettente, è ancora lontano dalla qualità dei film veri e propri. Anzi, a tratti il risultato rientra a pieno titolo nella categoria dell’AI slop, la paccottiglia digitale generata dall’intelligenza artificiale.

Se non altro, l’operazione ha fatto da ottima cassa di risonanza pubblicitaria per Grok. Resta tutto da vedere se riuscirà davvero a trasformare l’idea in un vero lungometraggio e in che modo saprà gestire la complessità della del poema omerico.

La parola a voi utenti

Nel messaggio che accompagnava la pubblicazione, oltre a segnalare l’eventuale interesse per un approfondimento dedicato alle modalità di realizzazione, si invitano gli utenti a dire la propria sul video dell’Odissea.

E così anche noi, con il video qui sotto. Fino ad ora non sono stati resi noti né il numero complessivo degli episodi né le date delle prossime uscite, quindi vi lasciamo liberi di giudicare se questo esperimento di Musk abbia o meno un senso logico.

D’altronde, è ormai un dato di fatto che l’intelligenza artificiale si ritaglierà uno spazio importante nel mondo del cinema. Tralasciando questo specifico esperimento, l’IA ha già trovato spazio in diverse produzioni, comprese alcune arrivate a competere in festival cinematografici di primo piano.

Non stupirebbe affatto se nei prossimi anni ci ritrovassimo di fronte a un’opera cinematografica firmata da un’intelligenza artificiale in qualità di "regista".