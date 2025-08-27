Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Elon Musk ha avviato un'azione legale contro Apple e OpenAI che sono ora accusate di danneggiare la concorrenza nel settore dell'AI su smartphone

In sintesi

Elon Musk avvia una causa legale contro Apple e OpenAI accusandole di ostacolare la concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale.

L’azione riguarda il rapporto tra Apple e ChatGPT, mentre xAI e Grok di Musk si pongono come alternative in un mercato sempre più competitivo.

Il settore dei servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta registrando una forte crescita della concorrenza. Si tratta di un tema molto attuale e che vede, ancora una volta, tra i protagonisti Elon Musk.

Il miliardario, attivo nel settore dell’AI con la sua xAI e con il chatbot Grok, ha avviato una nuova azione legale. Gli obiettivi di questa azione sono Apple e OpenAI e il loro rapporto.

Secondo Musk, infatti, le due aziende ostacolano in modo illegale lo sviluppo di una concorrenza nel settore dell’AI, almeno per quanto riguarda i servizi proposti agli utenti finali, come ChatGPT, applicazione sempre più di riferimento soprattutto su iOS.

Su Android, invece, Google, grazie a Gemini, sta conquistando una fetta importante di utenti. Il tema è di grande attualità, soprattutto negli Stati Uniti e anche per via della sovraesposizione mediatica di Musk nell’ultimo anno. Andiamo a fare il punto sulla nuova azione legale avviata da Musk.

L’accusa di Elon Musk

L’azione legale avviata dal team di Musk punta il dito contro OpenAI e Apple. Secondo l’accusa: “Nel disperato tentativo di proteggere il suo monopolio negli smartphone, Apple ha unito le forze con l’azienda che trae maggiori vantaggi dal blocco della concorrenza e dell’innovazione nell’intelligenza artificiale: OpenAI, un monopolista nel mercato dei chatbot di intelligenza artificiale generativa”.

Apple, per il momento, non ha commentato l’avvio dell’azione legale, preferendo lasciar lavorare il suo team di avvocati e analizzando nei dettagli le motivazioni dell’azione avviata da Musk. Bisogna ricordare che Apple sta registrando non poche difficoltà nello sviluppo di tecnologie AI interne ed è sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere l’intelligenza artificiale più accessibile ai suoi utenti.

OpenAI ha dichiarato, invece, che quest’azione è in linea con le “molestie” che Musk sta portando avanti nei confronti dell’azienda, anche per via del suo rapporto conflittuale con Altman. In passato, Musk ha supportato inizialmente OpenAI per poi lasciare la società e fondare xAI. Oggi, quindi, OpenAI e ChatGPT rappresentano dei concorrenti diretti per Musk che ritiene di essere danneggiato dal rapporto tra la stessa OpenAI e Apple.

Cosa succede ora

La palla ora passa alla Corte distrettuale del Texas che dovrà analizzare la questione per capire se la denuncia di Musk relativa ai rischi per la concorrenza ha davvero fondamento. Nel frattempo, la partnership tra Apple e OpenAI andrà avanti, con ChatGPT che continuerà a rappresentare un elemento essenziale per gli utenti iPhone, grazie anche all’integrazione con i servizi di Apple. La questione è di grande rilevanza. Il settore dell’intelligenza artificiale, infatti, rappresenta un business molto importante per le big tech.