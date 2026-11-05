Electrolux, la lapavimenti crolla di prezzo: sconto esagerato

L'aspirapolvere e lavapavimenti Electrolux è in offerta con uno sconto shock del 60% e risparmi 300 euro. Aspira e lava contemporaneamente ed è dotata di utili accessori.

Electrolux

Si avvicina il Black Friday e la fine dell’anno e su Amazon le offerte diventano sempre più interessanti. E lo dimostra la super occasione disponibile da oggi per l’aspirapolvere e lavapavimenti Electrolux wet&dry Serie 800 che trovi sul sito di e-commerce con uno sconto shock del 60% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un risparmio di ben 300 euro su quello di listino e a rendere tutto più interessante c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico versatile di Electrolux è uno dei migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo. Aspira e lava in un’unica passata, è dotato di una spazzola con luci LED che illuminano lo sporco. Nella confezione trovi anche utili accessori che lo trasformano velocemente, come ad esempio la spazzola corta pensata appositamente per la polvere. La promo può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Lavapavimenti Electrolux wet&Dry 199,99 € -60% 499,00 € Risparmi 299,01 € Acquista su Amazon

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Lavapavimenti Electrolux wet&dry: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta a tempo che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi la lavapavimenti Elextrolux wet&dry Serie 800 a un prezzo di 199,99 euro con uno sconto del 60% su quello di listino. Il risparmio netto è di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce può offrire.

La disponibilità della lavapavimenti è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati dal 1 novembre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2027.

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Lavapavimenti Electrolux wet&dry: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico versatile che ti risolve tantissimi problemi nella vita di tutti i giorni. La lavapavimenti Electrolux Wet&Dry Serie 800 unisce aspirazione e lavaggio grazie alla bocchetta Wet&Dry DualSpray con rulli DualBrush motorizzati, dotata di luci LED per vedere lo sporco anche sotto i mobili.

Il motore inverter eroga una potenza di aspirazione elevata ed è dotato anche di una modalità Boost per aspirare anche lo sporco più complicato. Utilizzando la modalità Auto, invece, i sensori intelligenti regolano automaticamente la potenza. Il sistema di filtrazione ha un’efficacia del 99,9% nei confronti delle sostanze inquinanti.

La batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia di 40 minuti a velocità standard e permette di coprire abbastanza facilmente tutta l’abitazione. I serbatoi sono due: 650 ml per l’acqua pulita e 570 ml per l’acqua sporca. I rulli vengono lavati e asciugati a 70 °C per mantenerli igienici. In dotazione trovi la bocchetta per fessure, la spazzola a manico lungo e la spazzola corta per la polvere. Una lavapavimenti funzionale e versatile che da oggi trovi a un prezzo incredibile.

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