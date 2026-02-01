Electrolux, prezzo a picco per la lavasciuga smart: affare del giorno

La lavasciuga del produttore svedese è su Amazon a un prezzo mai visto prima: risparmi 500 euro e fai un vero affare.

Se non hai spazio nella lavanderia di casa, la Elextrolux SteamCare 700 ti aiuta a crearlo. Questa lavasciuga, pratica e versatile, ti permette di avere in un unico elettrodomestico le funzionalità di una lavatrice di ultima generazione e un’asciugatrice smart e delicata.

Grazie alle sue tecnologie avanzate e ai sensori presenti all’interno del cestello, la lavasciuga dello storico marchio svedese assicura capi puliti e perfettamente asciutti in pochissimo tempo. La Electrolux DualCare 700 può calcolare autonomamente il peso del carico e riconoscere la tipologia di capi nel cestello, così da adattare di conseguenza la durata del ciclo di lavaggio e asciugatura e la quantità d’acqua. Insomma, oltre ad avere un bucato degno di una lavanderia potrai anche risparmiare sulla bolletta.

I vantaggi, però, non terminano qui. Con la promozione che trovi oggi su Amazon potrai approfittare di uno sconto senza precedenti: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. E puoi anche scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Electrolux, lavasciuga a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un prezzo così basso non si era mai visto. La Electrolux SteamCare 700 è disponibile su Amazon con uno sconto del 44%: comprandola adesso la paghi 584,10 euro anziché 1.049,99 euro come da listino. Il risparmio sfiora così i 500 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, la Electrolux SteamCare 700 ti costa 48,68 euro al mese per 12 mesi.

Electrolux DualCare 700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Electrolux in offerta si Amazon è la soluzione ideale per chi cerca cura dei tessuti e massima praticità in un unico elettrodomestico. Grazie alla tecnologia DualCare, il sistema regola automaticamente la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di carico, che si tratti di capi delicati in seta o di lana lavabile solo a mano.

Un elemento distintivo è la tecnologia SteamCare con il sistema FreshScent, che permette di rinfrescare i capi utilizzando il vapore. Questa funzionalità è perfetta per rimuovere gli odori e ridurre le pieghe senza completare un intero ciclo di lavaggio, risparmiando oltre 40 litri d’acqua per sessione. Il risultato sono indumenti subito pronti da indossare, con una necessità minima di stiratura e un minor impatto ambientale.

La gestione del tempo è ottimizzata dal sistema SensiCare, che pesa ogni carico per regolare la durata del lavaggio e dell’asciugatura. Questa precisione evita che i tessuti vengano trattati troppo a lungo, preservandone le fibre e ottimizzando il consumo energetico. Inoltre, per le giornate più frenetiche, il programma Non-Stop 60 Minuti permette di lavare e asciugare piccoli carichi in appena un’ora.

Infine, il design robusto e il motore Inverter garantiscono silenziosità e una lunga durata operativa. Con il cestello Care Drum, che permette ai tessuti di scivolare delicatamente sulle pareti interne, questa lavasciuga si conferma un alleato prezioso per mantenere l’intero guardaroba come nuovo per anni.

