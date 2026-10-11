Electrolux Serie 500, sconto esagerato per la lavatrice smart: offerta del giorno

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Dotata di tecnologie e sensori per farti risparmiare sulla bolletta dell'acqua e dell'energia, è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso.

Electrolux

Una lavatrice che sa adattarsi al tuo ritmo, non il contrario: la Electrolux EW5F8W della serie TimeCare 500 riduce la durata dei cicli quando hai fretta, calibra da sola acqua ed energia in base al carico e tratta i capi con delicatezza grazie al cesto GentleCare. Con i suoi 8 kg di capacità e la classe energetica A, è la compagna ideale per la routine di una famiglia, senza complicazioni e senza sprechi.

La promo che trovi oggi su Amazon, poi, la rende più conveniente che mai. Anzi, doppiamente conveniente: non solo risparmi centinaia di euro sul listino, ma puoi anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa per la pratica). Insomma, una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Electrolux Serie 500 TimeCare 319,00 € -47% 599,00 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon

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Electrolux, lavatrice smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato poco sopra, la promozione che trovi oggi sulla lavatrice Electrolux Serie 500 TimeCare da 8kg è di quelle a cui è difficile resistere. L’elettrodomestico dello storico marchio scandinavo è scontato del 41% e costa 319,00 euro anziché 599,00 euro come listino: un risparmio di ben 280 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, La Electrolux Serie 500 Timecare costa 63,80 euro al mese per cinque mesi.

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Electrolux Serie 500 TimeCare scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nella lunga lista di caratteristiche e funzionalità della lavatrice Electrolux in offerta su Amazon, quella che spicca maggiormente è, senza ombra di dubbio, il TimeManager. Se vai di fretta o hai bisogno che il ciclo termini prima che tu esca di casa, potrai accorciarne la durata con un semplice tocco sul pannello, mantenendo comunque buoni risultati di lavaggio. A lavorare in parallelo c’è la tecnologia AutoSense, che regola in automatico tempo di lavaggio, consumi di acqua ed energia in base al volume del carico: lavi mezzo carico senza sprecare risorse, e sfrutti al massimo ogni ciclo quando il cestello è pieno.

La capacità di 8 kg e la centrifuga fino a 1.151 giri al minuto coprono comodamente le esigenze quotidiane di una famiglia, mentre il motore Inverter garantisce consumi contenuti e un funzionamento più duraturo. Il cesto GentleCare è progettato per proteggere i tessuti più delicati, e la certificazione Woolmark Blue conferma la possibilità di lavare anche la lana in tutta sicurezza.

Tra i 14 programmi disponibili trovi il ciclo Rapido 14 minuti, il programma Eco 40-60, quelli dedicati a sport, jeans e capi outdoor, oltre al programma Hygiene certificato Swissatest, capace di eliminare oltre il 99,99% di batteri e virus dai vestiti mantenendo la temperatura sopra i 60°C. Una scelta pensata soprattutto per chi ha bambini piccoli o soffre di allergie.

Con la partenza ritardata programmabile fino a 20 ore puoi avviare il bucato quando preferisci, magari di notte o mentre sei fuori casa, trovando i capi puliti al momento giusto senza lasciarli ore nel cestello. Le dimensioni standard di 85 x 60 cm e il design in bianco la rendono semplice da inserire in qualsiasi bagno o lavanderia, mentre il pannello con display LED rende immediata la scelta del programma.

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