Electrolux, prezzo a picco per la lavasciuga smart: minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Damian Lugowski /iStock

Tutto ciò di cui hai bisogno per un bucato perfetto in metà spazio. Con la lavasciuga Electrolux DualCare 700 non dovrai fare nessuna rinuncia, anche se lo spazio lavanderia di casa è decisamente risicato. Dotata di una grande capacità (10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura), sfrutta tecnologie e sensori avanzati per permetterti di avere capi puliti e profumati e pronti da indossare in poche decine di minuti. Un piccolo gioiello della tecnologia che oggi puoi acquistare a un prezzo mai così basso. Lo sconto che trovi oggi su Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro su un o degli elettrodomestici più utili e versatili che puoi trovare in commercio.

Electrolux DualCare 700 lavasciuga 10kg+6kg

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Sconto esagerato sulla lavasciuga smart Electrolux: offerta e prezzo finale

Una promozione che non si vede tanto spesso, quella che trovi oggi su Amazon per la lavasciuga del produttore scandinavo. La Electrolux DualCare 700 è disponibile al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 37% garantito da Amazon. Comprandola oggi la paghi 662,00 euro anziché 1.049,99 euro come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dal produttore, il risparmio è considerevole: ti costa 390 euro in meno.

Electrolux DualCare 700 lavasciuga 10kg+6kg

Electrolux DualCare 700 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Electrolux DualCare 700 è l’alleata perfetta per rivoluzionare la tua routine domestica. Questo elettrodomestico dal design moderno e dalle funzionalità avanzate unisce le prestazioni di una lavatrice di ultima generazione e l’efficienza di un’asciugatrice in un unico, compatto dispositivo salvaspazio.

Progettata per gestire con facilità anche i carichi più impegnativi, offre una straordinaria capacità di 10 kg in lavaggio e ben 6 kg in asciugatura. È la soluzione ideale per le famiglie dinamiche che vogliono dimezzare i tempi del bucato senza scendere a compromessi.

Il segreto della sua delicatezza è la tecnologia DualCare, che regola la temperatura e i movimenti del cestello CareDrum in base al tessuto. Certificata Woolmark Blue, protegge anche i capi più preziosi, come la lana e i tessuti tecnici, eliminando il rischio di restringimenti.

La funzionalità SteamRefresh ti permette inoltre di ridurre sensibilmente l’utilizzo del ferro da stiro. Questo trattamento a vapore di soli 25 minuti rinfresca i vestiti, elimina gli odori e riduce le pieghe in modo ecologico, risparmiando fino al 96% di acqua rispetto a un ciclo tradizionale. E i capi sono pronti per essere indossati immediatamente, senza bisogno di stirarli.

Con la Electrolux DualCare 700 strizzi anche l’occhio all’efficienza energetica. I sensori intelligenti SensiCare+ ottimizzano consumi e tempo in base al peso reale del carico. E se hai fretta? Il programma OneGo lava e asciuga i tuoi outfit preferiti in appena 60 minuti.

Electrolux DualCare 700 lavasciuga 10kg+6kg

Su Amazon trovi in offerta anche altre 5 lavasciuga: scoprile qui in basso.

offerta Electrolux EW7W285W Lavasciuga 8 kg Lavaggio + 5 kg Asciugatura, SteamCare 700, SteamRefresh, DualCare, OneGo 20/60 min, 1400 giri, Tecnologia SensiCare+, Classe Energetica D, Carica Frontale, Bianco offerta Indesit BDE 96436 WKV IT - Lavasciuga 9+6 Kg, 1351 giri, Inverter, Classe energetica D offerta LG AI DD D4R7011TSWG Lavasciuga 11/6kg, Serie R7, Classe A-10%/D, Lavatrice Asciugatrice, 1400 Giri, TurboWash 360, Vapore, Allergy Care, Eco Hybrid, Wi-Fi, Bianca offerta Hisense WD5I8043BWF Lavasciuga Slim a Carica Frontale 8 kg, Slim, Classe A, 1400 rpm, 15 Programmi, Connectivity, Vapore, Refresh, Display Touch, Maxi cestello, Programma Rapido offerta LG W4NX1085NWB Lavasciuga 8/5kg Serie X1, Lavatrice e Asciugatrice Insieme Classe A/E, 1400 Giri, Wi-Fi, Top Rimovibile, Vapore Allergy Care, Tecnologia 6 Motion Direct Drive, Bianca