Electrolux, il condizionatore portatile smart costa pochissimo: prezzo a picco

Amazon

Dimenticate il caldo e l’umidità asfissiante delle giornate estive. E dimenticate, soprattutto, la necessità di effettuare lavori di muratura per installare climatizzatori in tutte le stanze di casa. Grazie all’Electrolux Comfort 600 potrai trascorrere la tua estate "al fresco" senza spendere cifre folli per lavori in casa o per la bolletta dell’energia elettrica. Questo climatizzatore portatile, oltre a installarsi facilmente in qualunque stanza di casa grazie al kit finestra, fa dell’efficienza e del risparmio energetico il suo fiore all’occhiello. E con la promo che trovi oggi su Amazon, diventa ancora più conveniente: il prezzo precipita a un livello bassissimo.

Electrolux Comfort 600 condizionatore portatile caldo/freddo

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Prezzo stracciato per il condizionatore portatile Electrolux: offerta e quanto costa

Acquistare l’Electrolux Comfort 600 non è mai stato così conveniente. Oggi su Amazon lo trovi infatti al prezzo più basso del web: l’offerta top ti fa risparmiare centinaia di euro su uno degli elettrodomestici più utili per i prossimi mesi estivi.

L’Electrolux Comfort 600 è disponibole su Amazon con uno sconto del 27%: comprandolo adesso lo paghi 549,00 euro anziché 749,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore si tratta di un risparmio di ben 200 euro.

Electrolux Comfort 600 condizionatore portatile caldo/freddo

Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 rappresenta una soluzione versatile ed efficiente per poter vivere in completo relax (termico, ma non solo) in casa. Tanto d’estate, quanto d’inverno. Caratterizzato da un design pulito e minimal e dotato di un display LCD intuitivo, questo dispositivo monoblocco si integra elegantemente in qualsiasi ambiente moderno.

Grazie al sistema di compressione efficiente e potente (potenza di raffrescamento di 9000 BTU), le calde e afose giornate estive diventeranno improvvisamente più sopportabili anche se dovrai restare chiuso in casa. Il potente flusso d’aria generato dal condizionatore portatile in offerta su Amazon permette di raffrescare velocemente ambienti fino a 40 metri quadrati.

Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg. Oltre al raffrescamento, l’Electrolux Comfort 600 mette a disposizione le funzioni di riscaldamento (con una capacità di 2.3 kW), deumidificazione e semplice ventilazione. Questa flessibilità lo rende un alleato prezioso per il comfort climatico in casa durante tutto l’anno. Grazie alle rotelle puoi facilmente spostarlo di stanza in stanza, così da poter godere sempre della temperatura ideale ovunque tu ti trovi.

Da non sottovalutare assolutamente l’anima smart di questo condizionatore portatile. Grazie alla connettività integrata, l’Electrolux Comfort 600 può essere interamente programmato e gestito da remoto tramite l’applicazione dedicata. Questo permette di regolare la temperatura ideale prima ancora di rientrare a casa.

In termini di sostenibilità, l’apparecchio utilizza il gas refrigerante naturale R290, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Certificato in classe di efficienza energetica A per il raffrescamento, garantisce ottime prestazioni contenendo i consumi elettrici entro standard virtuosi.

Electrolux Comfort 600 condizionatore portatile caldo/freddo