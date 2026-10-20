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Il livello del mare si sta alzando lungo le coste americane e gli esperti seguono il fenomeno dallo spazio, mentre cresce l'attenzione sulle possibili conseguenze di El Niño

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Le onde di Kelvin, legate a El Niño, trasportano acqua calda nel Pacifico e innalzano temporaneamente il mare, aumentando il rischio di allagamenti sulle coste californiane.

Il riscaldamento oceanico può ridurre i nutrienti disponibili per il fitoplancton, con possibili conseguenze sulla fauna marina; i satelliti seguono il fenomeno dallo spazio.

El Niño potrebbe favorire un periodo più piovoso e tempestoso nell’Europa nord-occidentale, mentre per l’Italia le previsioni restano incerte e dipendono anche dall’Atlantico.

Da qualche parte nel mondo, in silenzio e passando del tutto inosservato, il mare si sta alzando. Il suo livello sta inesorabilmente salendo, anche se dalla riva nessuno vede arrivare nulla: niente allarmanti cavalloni, niente spaventosi muri d’acqua. Semplicemente, il fenomeno avanza sotto gli occhi di tutti senza farsi notare.

Al momento la situazione è più evidente in California, dove una mareggiata ha costretto all’evacuazione una ventina di case a Long Beach. Gli oceanografi temono che l’inverno porti conseguenze più serie ed è anche per questo che, per seguire il fenomeno, stanno sfruttando i satelliti (fra cui uno dei più importanti d’Europa).

Lo strano fenomeno che nessuno vede

Ma cerchiamo di spiegare bene cosa sta succedendo: gli scienziati le chiamano onde di Kelvin, dal nome del fisico che ne descrisse il comportamento nell’Ottocento. Con le onde che si infrangono a riva ha poco in comune: è un rigonfiamento della superficie del mare largo centinaia di chilometri e alto pochi centimetri, che scivola sull’oceano come una “frittella”… ma d’acqua calda.

Tutto parte dall’altra parte del Pacifico. Gli alisei, che soffiano lungo l’equatore, di solito spingono l’acqua calda verso ovest e la ammassano al largo dell’Indonesia. Quando perdono forza, quella massa torna indietro verso le Americhe e, poiché l’acqua calda occupa più spazio di quella fredda, il mare si gonfia lungo il percorso.

Il viaggio dura sei-otto settimane; arrivata in America centrale, l’onda si divide in due e risale le coste, verso l’Alaska e verso la Patagonia. Il fenomeno è legato a doppio filo a El Niño, il riscaldamento periodico del Pacifico equatoriale che nel 2026 si annuncia tra i più intensi mai osservati. L’onda arrivata in California è la più grande dell’anno, e i ricercatori ne aspettano altre tre o quattro entro la fine dell’inverno.

Cosa si rischia sulle coste americane?

Al suo passaggio il mare si alza di 15-30 centimetri, a una velocità di circa 10 km/h. Sembra poco, eppure nelle zone costiere più basse bastano 5-10 centimetri in più per raddoppiare il rischio di allagamenti. Il pericolo cresce quando l’onda si somma alle mareggiate del Nord Pacifico, più violente negli anni di El Niño, alle tempeste invernali e alle grandi maree attese in California verso fine novembre.

Il tutto parte da un livello già alto: nell’ultimo secolo il mare lungo queste coste è salito di circa 20 centimetri. Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in vista della stagione delle piogge, mentre sulle spiagge più esposte si scarica sabbia per rinforzare gli arenili contro l’erosione. Durante il grande El Niño del 2015-2016 le onde di Kelvin arrivate sulla costa furono cinque.

L’impatto su pesci e uccelli marini

Le conseguenze più pesanti potrebbero toccare la vita marina. L’acqua calda spinge verso il basso il termoclino, la fascia che separa lo strato superficiale illuminato da quello freddo sottostante, e blocca la risalita dei nutrienti di cui si nutre il fitoplancton. Se viene a mancare la base della catena alimentare, il contraccolpo può arrivare fino a pesci e uccelli, con il rischio di morie estese.

I primi segnali ci sono già. In Perù la stagione di pesca dell’acciuga si è chiusa con mesi di anticipo e meno di un quarto del pescato previsto. In California, intanto, sono spuntati ospiti dei mari tropicali: uno squalo balena al largo dell’isola di Catalina e alcune mante vicino a San Diego.

Il satellite europeo che lo segue dallo spazio

Dalla riva l’onda è impossibile da vedere, dall’orbita invece si distingue con chiarezza. A tracciarla è Sentinel-6 Michael Freilich, satellite lanciato nel 2020 da NASA e guidato dall’Agenzia Spaziale Europea, parte del programma Copernicus dell’Unione Europea. Con un altimetro radar misura l’altezza della superficie del mare, e nelle sue mappe le onde di Kelvin compaiono come macchie in movimento da ovest verso est.

Quest’anno il satellite ha visto arrivare El Niño con mesi di anticipo: una prima piccola onda attorno alla Micronesia a fine gennaio, poi tra marzo e maggio un flusso di acqua più calda diretto verso Colombia, Ecuador e Perù. A giugno la NOAA ha ufficializzato l’inizio dell’evento. Il testimone passerà presto a Sentinel-6B, lanciato a novembre 2025.

Cosa si rischia in Europa e in Italia?

L’onda resterà nel Pacifico, mentre il motore che l’ha generata fa sentire i suoi effetti ovunque. Il Met Office britannico prevede anomalie della temperatura marina oltre i 3°C nella zona di riferimento per El Niño, quando un evento tipico si ferma tra 1 e 2°C. Per l’Europa nord-occidentale indica un autunno e un inizio inverno più piovosi e tempestosi, e considera molto probabile che il 2027 diventi l’anno più caldo mai registrato.

Per l’Italia le previsioni restano più incerte. L’influenza di El Niño sul clima europeo, infatti, cambia da una stagione all’altra e da un decennio all’altro, senza crescere in proporzione alla sua forza. Tra novembre e dicembre il Mediterraneo occidentale tende a ricevere più fasi piovose; tra gennaio e marzo il segnale storico favorisce perturbazioni più frequenti sull’Europa meridionale. Sono tendenze, e la variabilità dell’Atlantico può ribaltarle.