El Niño si complica: questo inverno potrebbe farsi gelido, ecco perché

Gli effetti di El Niño si faranno sentire anche nel corso del prossimo inverno: ecco le ultime previsioni in merito e cosa potrebbe accadere

Dopo un’estate caratterizzata da un caldo da record, potrebbe ora essere in arrivo un inverno particolarmente rigido, con un clima ostile e temperature da record.

In questo contesto, preoccupano le possibili evoluzioni di El Niño che potrebbero avere un impatto significativo sul clima nel corso dei prossimi mesi, per un autunno complicato e un inverno molto rigido.

Ad anticipare la situazione sono le ultime proiezioni meteo stagionali dell’ECMWF, il centro europeo sul clima, che chiariscono quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro.

All’orizzonte, infatti, ci sono diverse anomalie climatiche, con temperature estremamente basse (soprattutto nel Nord Europa, ma anche l’Italia potrebbe dover fare i conti con questa situazione).

Un calo drastico delle temperature rischia di avere un impatto significativo anche sul mercato energetico, già alle prese con un contesto geopolitico molto complicato.

El Niño sarà un problema in inverno?

Le analisi che provano ad anticipare l’evoluzione climatica dei prossimi mesi evidenziano la genesi di blocchi anticiclonici alle alte latitudini, con masse d’aria gelida pronte a “invadere” l’Europa.

Molto dipende dall’influenza di El Niño, fenomeno che sta alterando la temperatura delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale, con un impatto su tutto il globo.

Il rischio principale è rappresentato dall’arrivo di grandi ondate di gelo e neve in Europa e nel Mediterraneo nel corso del prossimo inverno.

Le temperature potrebbero scendere ben al di sotto delle medie stagionali, con effetti significativi sulla società e sull’economia.

Ci potrebbero essere, quindi, precipitazioni nevose eccezionali e prolungate, anche a basse quote e lungo le coste, con effetti sulla viabilità, sulle infrastrutture e, più in generale, sulle città non abituate ad affrontare climi di questo tipo.

Ricordiamo che già in estate l’ONU aveva avvertito in merito ai rischi per il clima legati al fenomeno.

La questione energetica

Come sottolineato in precedenza, il tema energetico è destinato a diventare prioritario. Si tratta, infatti, di un problema particolarmente rilevante, soprattutto considerando l’attuale contesto geopolitico e i suoi effetti sul settore europeo.

Un calo significativo delle temperature, infatti, rischia di comportare un sostanziale incremento dei consumi legati al riscaldamento, durante tutto il periodo invernale.

In Italia, dove il gas è fondamentale per il riscaldamento, un aumento dei consumi rilevante non potrà che avere un impatto enorme sull’economia, con le famiglie e le aziende che dovranno fare i conti con un sostanziale rincaro delle spese.

Ricordiamo che, negli ultimi mesi, il prezzo del gas è aumentato in modo sostanziale (per effetto principalmente della situazione geopolitica in Medio Oriente). Un inverno molto rigido rappresenta, quindi, un grosso problema anche economico.

La situazione andrà monitorata con estrema attenzione. Gli effetti di El Niño sul clima, dopo un’estate particolarmente torrida e complicata, potrebbero essere davvero significativi, anche nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla questione.