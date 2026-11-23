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El Niño si rafforza nel Pacifico e dovrebbe restare intenso durante l’inverno, mentre i rischi climatici potrebbero protrarsi per buona parte del 2027.

Lo spostamento delle piogge può favorire alluvioni in alcune regioni e siccità in altre, con possibili ricadute sulla sicurezza alimentare di milioni di persone.

In Italia sono attesi tempo variabile e un inverno più mite; boe, satelliti, modelli stagionali e intelligenza artificiale aiutano a seguire e prevedere il fenomeno.

Nel Pacifico equatoriale El Niño continua a crescere. A novembre la NOAA ha misurato nella parte centrale dell’oceano acque superficiali 2,5 °C più calde della media, e i modelli lo vedono forte per tutto l’inverno.

Le conseguenze si sentiranno a migliaia di chilometri di distanza, tra piogge fuori scala, terre senz’acqua e stagioni che cambiano faccia da un mese all’altro. Dietro ogni previsione c’è una rete di strumenti che osserva l’oceano giorno e notte.

Cosa dicono le ultime previsioni su El Niño?

Secondo il Climate Prediction Center della NOAA il fenomeno resterà forte nei mesi invernali e comincerà a perdere forza all’inizio del 2027. Già a settembre l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) aveva dato la sua durata fino a febbraio con una probabilità vicina al 100%: è la prima volta che un suo aggiornamento si sbilanciava così tanto.

Il picco però è solo una parte della storia, perché la WMO prevede che i rischi di alluvioni, siccità e caldo estremo accompagneranno buona parte del prossimo anno. Il caldo è l’effetto più facile da prevedere, visto che El Niño riscalda il pianeta intero. Il precedente è recente: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato per la combinazione tra l’El Niño 2023-2024 e il riscaldamento dovuto ai gas serra. L’evento in corso si sviluppa in un clima che continua a scaldarsi.

Alluvioni da una parte, siccità dall’altra

In condizioni normali gli alisei spingono l’acqua calda del Pacifico verso Indonesia e Australia, dove l’aria umida sale e porta pioggia. Con El Niño questo meccanismo si sposta verso est, e con lui le piogge. Sulle coste di Ecuador, Perù e Cile settentrionale arrivano temporali che si fermano per ore, piene improvvise e frane. Dall’altra parte dell’oceano succede l’opposto: in Australia e Indonesia le piogge calano e i terreni si seccano.

Lo stesso squilibrio arriva anche in Africa. Il Corno d’Africa rischia stagioni delle piogge più abbondanti del normale, mentre l’Africa meridionale, parte del Sud-Est asiatico e l’America centrale vanno verso lunghi periodi di siccità. Per il World Food Programme l’evento potrebbe portare almeno 49 milioni di persone in più nell’insicurezza alimentare acuta entro la fine del 2027. Il confronto con il 2015-2016 dà la misura: quell’El Niño colpì la sicurezza alimentare di 60-100 milioni di persone.

Cosa può succedere in Italia, tra caldo e freddo?

Da noi l’influenza arriva in modo indiretto, attraverso le correnti in quota che collegano il Pacifico all’Atlantico, e si mescola con altri fattori come l’Oscillazione Nord Atlantica, il vortice polare e la temperatura del Mediterraneo. In un inverno dominato da El Niño la corrente a getto può scorrere più a sud sull’Atlantico. Per l’Italia questo significa tempo più variabile, con fasi piovose al Centro-Sud, neve sulle Alpi e periodi più caldi della media.

Le proiezioni parlano di un inverno più mite, con meno neve alle quote basse. Dopo un inizio di stagione umido e tiepido potrebbero però arrivare discese di aria artica. El Niño insomma sposta le probabilità senza decidere il tempo di un singolo giorno, e così può rendere più frequenti gli estremi in tutte e due le direzioni.

Come fanno i modelli a prevederlo con mesi di anticipo?

Il primo strumento sono le boe. Lungo l’equatore ne sono ancorate circa settanta, alcune su fondali fino a 6.000 metri, e misurano vento e temperatura dell’acqua anche sotto la superficie. La rete è nata dopo l’El Niño del 1982-1983, il più forte del secolo fino a quel momento. Accanto alle boe lavorano i galleggianti Argo, che scendono e risalgono nella colonna d’acqua, e i satelliti, che misurano la temperatura del mare e la sua altezza: l’acqua calda si espande, quindi dove il mare si alza c’è calore accumulato.

I modelli stagionali mettono insieme questi dati, ma hanno un punto debole chiamato barriera di primavera: tra febbraio e aprile le previsioni su El Niño perdono affidabilità. A febbraio la WMO dava il suo arrivo al 10%, e solo dopo aprile i modelli hanno cominciato ad allinearsi fino al quasi 100% di settembre.

Per superare questo limite entra in gioco l’intelligenza artificiale. Il centro oceanografico indiano INCOIS usa una rete neurale che punta a previsioni affidabili fino a 16 mesi di anticipo, e già a maggio dava El Niño all’80-90% fino a gennaio 2027.

All’Università delle Hawaii, invece, un modello costruito solo su osservazioni oceaniche ottiene risultati paragonabili a quelli dell’AI. Non tutti i metodi ci hanno preso: uno studio di febbraio basato sulle reti climatiche considerava più probabile che El Niño non arrivasse affatto.