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Il Met Office prevede che nel 2027 la CO2 atmosferica possa raggiungere 432,2 ppm, con un incremento annuo record favorito anche da El Niño.

Il riscaldamento del Pacifico può intensificare caldo e siccità, indebolendo l’assorbimento di carbonio degli ecosistemi e aumentando il rischio di incendi.

Le stime alimentano le preoccupazioni sugli obiettivi climatici, mentre le temperature del 2027 potrebbero avvicinarsi a 1,74 °C sopra i livelli preindustriali.

Nel 2027 la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera potrebbe raggiungere un nuovo record. Secondo le previsioni del Met Office, il servizio meteorologico britannico, i livelli di CO2 misurati all’osservatorio di Mauna Loa, alle Hawaii, saliranno fino a una media annuale di 432,2 parti per milione (ppm). A contribuire a questa crescita sarà anche El Niño, il fenomeno climatico che sta interessando l’Oceano Pacifico con un’intensità eccezionale. Gli scienziati avvertono che un aumento così rapido rischia di rendere ancora più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali.

CO2 a livelli record nel 2027: le previsioni degli scienziati

Secondo il Met Office, nel 2027 la concentrazione atmosferica di CO2 aumenterà di 3,51 ppm rispetto al valore stimato per il 2026. La previsione presenta un margine di incertezza di 0,52 ppm.

È l’incremento annuale più elevato mai previsto dall’istituto britannico, vicino al record di 3,57 ppm registrato nel 2024. In quell’anno, a far salire ulteriormente i livelli di anidride carbonica contribuirono le emissioni generate da incendi particolarmente estesi.

Per capire quanto pesi El Niño su queste previsioni, i ricercatori hanno ripetuto le simulazioni escludendo le variazioni della temperatura oceanica associate al fenomeno. Senza questo effetto, l’aumento previsto per il 2027 sarebbe di 2,57 ppm.

Il confronto mostra quanto le oscillazioni naturali del clima possano accelerare l’accumulo di CO2 nell’atmosfera. Nel lungo periodo, la causa principale della crescita rimane comunque legata alle emissioni prodotte dalle attività umane.

Cos’è El Niño e perché fa aumentare la CO2

El Niño è un fenomeno climatico naturale che provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale. Si verifica quando gli alisei, i venti che normalmente spingono le acque calde verso occidente, si indeboliscono, alterando la distribuzione del calore nell’oceano.

Le conseguenze si fanno sentire anche lontano dal Pacifico. El Niño può modificare l’andamento delle precipitazioni in diverse regioni del pianeta, favorendo periodi particolarmente caldi e secchi nelle aree tropicali.

Queste condizioni influenzano direttamente la capacità degli ecosistemi di assorbire anidride carbonica. Le foreste trattengono normalmente una parte della CO2 presente nell’atmosfera, ma il caldo intenso e la siccità possono rallentare la crescita della vegetazione, riducendo la quantità di carbonio assorbita. Gli incendi peggiorano ulteriormente la situazione, liberando quello precedentemente immagazzinato.

Come spiega Emily Wright, scienziata del Met Office, durante El Niño i sistemi naturali che assorbono CO2 diventano complessivamente meno efficaci. Di conseguenza, una quantità maggiore di anidride carbonica rimane nell’atmosfera.

El Niño e riscaldamento globale: cosa potrebbe accadere nel 2027

Le previsioni del Met Office sollevano nuove preoccupazioni per gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, che punta a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto all’epoca preindustriale.

Secondo gli scenari dell’IPCC compatibili con questo traguardo, durante gli anni Venti l’incremento medio annuale della concentrazione di CO2 dovrebbe essere compreso tra 1,33 e 1,79 ppm. Tra il 2020 e il 2025, invece, l’aumento medio osservato è stato di 2,61 ppm all’anno, già superiore ai valori indicati.

Anche le previsioni sulle temperature per il 2027 sono preoccupanti. Un’analisi di Carbon Brief stima che il prossimo anno la temperatura media globale potrebbe raggiungere un valore di circa 1,74 °C superiore ai livelli preindustriali. Secondo la stessa analisi, la probabilità che il 2027 diventi l’anno più caldo mai registrato sarebbe del 96%.

Queste stime rimangono soggette a incertezza e dipendono soprattutto da come evolverà El Niño. Va inoltre ricordato che superare la soglia di 1,5 °C in un singolo anno non significa aver mancato definitivamente l’obiettivo dell’Accordo di Parigi, che riguarda l’andamento delle temperature globali nel lungo periodo.