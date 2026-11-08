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Sotto l’antica città egizia di Buto, nel delta del Nilo in Egitto, i ricercatori hanno individuato i resti di un’enorme struttura risalente a oltre 2.600 anni fa. La scoperta, pubblicata sulla rivista Acta Geophysica, evidenzia il ruolo centrale della tecnologia moderna nell’archeologia.

Ricorrendo a mezzi avanzati, infatti, è possibile ottenere informazioni aggiuntive ma anche arrivare a scoprire elementi che, in altro modo, sarebbero passati inosservati. L’individuazione del sito, infatti, non è avvenuta tramite scavi tradizionali, ma grazie all’impiego combinato di satelliti spaziali e tecnologie di scansione del sottosuolo.

Si tratta di un esempio evidente del modo in cui la tecnologia può trovare applicazioni pratiche decisive in vari settori. Anche per quanto riguarda l’archeologia, infatti, poter contare su strumenti avanzati può fare la differenza, accelerando le attività di ricerca in modo significativo.

I limiti degli scavi tradizionali

Buto, nota oggi come Tell al-Fara’in, è uno dei siti storici più importanti del Basso Egitto. A causa di millenni di insediamenti sovrapposti, i resti archeologici più antichi sono sepolti sotto spessi strati di argilla e limo. In molte aree, i reperti si trovano addirittura al di sotto del livello della falda acquifera.

Ricorrere a scavi tradizionali, quindi, può essere molto complicato e può comportare tempi lunghi e spese considerevoli. In alcune situazioni, un approccio “standard”, basato sui comuni metodi dell’archeologia, potrebbe rivelarsi inefficace. La tecnologia, in questo caso, può fare la differenza.

La tecnologia fa la differenza

Per superare questi ostacoli geologici, il team di ricerca si è affidato al satellite Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’analisi dei dati radar ha permesso di individuare un’anomalia di forma ovale lunga 128 metri e larga 62, completamente invisibile in superficie.

Per ottenere un’immagine più chiara di ciò che si nascondeva nel sottosuolo, i ricercatori sono passati alla tomografia di resistività elettrica, una tecnica geofisica non invasiva. Sono stati inseriti nel terreno centinaia di elettrodi metallici lungo 15 linee parallele che hanno permesso di ottenere una ricostruzione tridimensionale.

In sostanza, gli studiosi hanno combinato due diverse tecnologie per affiancare i metodi tradizionali dell’archeologia durante le proprie ricerche.

La scoperta

Le scansioni hanno rivelato una struttura misteriosa, composta da spessi muri in mattoni di fango sepolti a metri di profondità. Per confermare i dati, gli archeologi hanno effettuato uno scavo mirato, trovando esattamente i muri previsti, oltre ad amuleti religiosi e un bacino per le offerte. Questa struttura, risalente all’VIII secolo a.C., era probabilmente un tempio.

La scoperta dimostra quanto satelliti e mappature sotterranee siano diventati strumenti indispensabili per l’archeologia moderna. Mentre gli scavi proseguono, la scoperta ha già acceso le speculazioni della comunità scientifica sui possibili tesori e sui misteri che questo antico complesso potrebbe ancora custodire nei suoi livelli più profondi.

Lo studio, intitolato “Multi-scale detection of buried archaeological elements across different occupation phases: an integrated approach using radar satellite imagery and electric resistivity tomography at Buto, northwestern Nile Delta of Egypt”, è stato pubblicato su Acta Geophysica ed è firmato da Mohamed A. R. Abouarab, Abdelaziz Elfadaly, Waleed Elbehery, Osama Wafa, Ibrahim Aboalkassim, Ali Younes, Amira M. A. Hiekl, Saada Ahmed Saada, Penelope Wilson e Amin Ibrahim.