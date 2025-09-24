Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il bacio è anche uno scambio di microbi e ha un effetto diretto sulla nostra salute: ecco gli aspetti che non consideriamo

123RF

La nostra prospettiva sul bacio, inteso come contatto tra le labbra di due persone, potrebbe cambiare radicalmente. Infatti, recenti studi mettono in evidenza come non si tratti di mero romanticismo, ma di un gesto che ha ripercussioni reali e concrete sul nostro stato di salute.

Secondo la nutrizionista Federica Amati e la scienziata Emily Leeming, un bacio cosiddetto “alla francese” sarebbe in grado di trasferire fino a 80 milioni di microbi in soli 10 secondi. In questo modo un atto di tenerezza collabora all’arricchimento della biodiversità batterica del nostro organismo. Il sistema digestivo inizia proprio dalla bocca e i microbi che vi si trovano possono migrare nell’intestino, condizionando in maniera diretta il nostro benessere.

Attenzione a chi si bacia

È così che anche la scelta del partner assume nuove sfumature di significato. Siamo abituati a pensare all’anima gemella come a una persona che risponde a certe caratteristiche. Magari di bell’aspetto, l’idea del partner è quasi sempre associata alle affinità caratteriali, a un sistema di valori condiviso e a interessi comuni.

Pensando però al bacio come potenziale scambio di microbi, è necessario tenere in considerazione anche altri fattori. Non tutti i microrganismi hanno effetti positivi sull’equilibrio intestinale. In caso di infezioni alla gola, alitosi e/o gengive sanguinanti, i batteri, che potenzialmente verrebbero acquisiti all’interno del nostro corpo, potrebbero essere addirittura nocivi. Da qui la rilevanza della scelta, da fare con attenzione, in modo che un gesto di affetto e intimità si possa trasformare in una forma di impegno per la salute dell’intestino.

Un bacio al giorno toglie il medico di torno

Diversi studi dimostrano che gli effetti del bacio sono davvero straordinari. Non solo ci aiuta a diversificare il microbioma, ma in pochi secondi ha il potere di metterci di buon umore, abbassando drasticamente il livello di stress. Due elementi che raramente vengono associati all’apparato digerente e che, invece, influenzano in modo importante il buon funzionamento dell’intestino.

Altri modi inaspettati per arricchire il microbioma

Così come il bacio, altre abitudini quotidiane possono aiutarci a migliorare la salute generale del nostro intestino, agendo direttamente sul microbioma.

È scientificamente provato che chi ha più probabilità di usare le mani a contatto diretto con la terra, camminare scalzo in natura, respirare l’aria dei boschi, ha anche un microbioma più ricco. Via libera dunque ad attività di giardinaggio e a lunghe passeggiate in montagna.

Mangiare cioccolato fondente (almeno al 75%) o pane, pasta e riso, cotti e poi raffreddati, è un’altra sana abitudine. Quest’ultimi in particolare, se consumati dopo il raffreddamento, contengono “amido resistente”, un carboidrato che non viene assimilato nell’intestino tenue ma raggiunge l’intestino crasso. È qui che i batteri buoni possono nutrirsi e dare inizio a un processo che aiuta a rafforzare le pareti intestinali e ad abbassare il livello generale di infiammazione.

Respirare in modo consapevole, fare gargarismi o cantare sono altri modi per migliorare lo stato di salute generale del nostro intestino. Producendo delle vibrazioni all’interno del corpo, queste attività sono in grado di sollecitare positivamente il nervo vago, ponte di collegamento tra l’intestino e la parte del cervello responsabile delle emozioni. Ancora una volta, quindi, meno stress e umore migliore implicano un intestino più felice.

Ecco che, dalla scelta di chi baciamo a cosa mettiamo in tavola, prendersi cura del microbioma non è un’impresa difficile, ma anzi è possibile mettendo in atto delle piccole strategie quotidiane.