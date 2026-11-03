Ecovacs, il robot aspirapolvere top crolla di prezzo: oggi costa meno della metà

Il robot aspirapolvere Ecovacas Deebot X11 Pro Omni è in promo con uno sconto del 55% e risparmi ben 600 euro. Aspira e lava e lo puoi controllare tramite l'app dello smartphone.

Ecovacs

Una delle migliori offerte del giorno non riguarda né uno smartphone né uno smartwatch, bensì un prodotto sempre più richiesto dalla famiglie italiane. Parliamo del robot aspirapolvere, diventato un compagno fondamentale nella vita di tutti i giorni. Da oggi su Amazon, infatti, è disponibile l’Ecovacs X11 Pro Omni con uno sconto del 55% che fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino e approfitti di uno del prezzo più basso di sempre, come confermato da Rufus, l’intelligenza artificiale presente su Amazon. Questo modello si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a tecnologie innovative e a una grande potenza di aspirazione che lo rende top del settore. Mappa accuratamente anche tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Non perdere questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

Ecovacs X11 Pro Omni Prodotto non disponibile Prodotti simili

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Ecovacs X11 Pro Omni: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il robot aspirapolvere Ecovacs X11 Pro Omni che trovi su Amazon con uno sconto shock del 55% che fa crollare il prezzo a 499 euro. Il risparmio netto è di ben 600 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno e della settimana. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Con la disponibilità immediata assicurata da Amazon, puoi ricevere il robot aspirapolvere di Ecovacs nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo hai più di due mesi per testarlo, oppure ti puoi già portare avanti con i regali di Natale.

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Ecovacs X11 Pro Omni: le caratteristiche tecniche

Il vero punto di forza dell’Ecovacs DEEBOT X11 PRO OMNI è la tecnologia PowerBoost, che consente al robot di ricaricare il 6% della batteria in soli 3 minuti durante le pause dedicate al lavaggio del mocio, garantendo un ciclo continuo di pulizia fino a 1.000 m².

Il sistema OZMO ROLLER 2.0 con New TruEdge 3.0 Extreme applica una pressione elevata, strofinando e risciacquando i pavimenti 200 volte al minuto. Il rullo sospeso su cuscinetti d’aria si estende fino a 1,5 cm dai bordi, per una pulizia completa da parete a parete. Sul fronte dell’aspirazione, la tecnologia BLAST porta la potenza fino a 19.500 Pa.

Grazie al rilevamento delle macchie tramite AI 2.0, il robot personalizza la strategia di pulizia in base al tipo e alla gravità dello sporco, attivando la modalità Deep Re-mop con doppio passaggio a trama incrociata sulle macchie più ostinate. La tecnologia ZeroTangle 3.0 garantisce invece un funzionamento anti-grovigli al 100%, grazie alla spazzola laterale ARClean e alla spazzola a rullo con sistema ciclonico.

Il sistema di arrampicata TruePass a 4 ruote motrici permette al robot di superare ostacoli alti fino a 2,4 cm e soglie o binari di porte scorrevoli fino a 4 cm, mentre la tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sfrutta un modello di visione avanzato per seguire con precisione i contorni degli ostacoli. La stazione OMNI offre il lavaggio a immersione in acqua calda a 75°C.

Presente anche l’assistente AGENT YIKO, un’intelligenza artificiale in grado di analizzare le esigenze di pulizia e creare programmi su misura in base alle abitudini di casa.

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