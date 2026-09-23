Ecovacs WINBOT W2 Pro Onmi, il robot lavavetri in offerta lampo su Amazon

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Il robot lavavetri di Ecovacs è disponibile in promo con uno sconto del 30% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Facile da utilizzare, assicura una grande pulizia.

Ecovacsa

Non solo robot aspirapolveri. Il mondo della tecnologia ha "partorito" da oramai un paio di anni anche i robot lavavetri, elettrodomestici specializzati esclusivamente nel lavaggio delle vetrate. Semplici da utilizzare, semplificano le pulizie settimanali e permettono alla tua abitazione di splendore in ogni singolo angolo. In questa categoria rientra il robot lavavetri Ecovacs Winbot W2 Pro Omni, modello disponibile da oggi in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 30% e risparmi 150 euro su quello di listino. Un elettrodomestico anche molto semplice da utilizzare e dotato di una stazione multifunzione 6 in 1 che non solo raccoglie lo sporco, ma funge anche da caricatore. Il robot lavavetri è progettato anche per assicurare la massima sicurezza grazie a funzioni sviluppate ad hoc.

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ECOVACS W2 PRO OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo imperdibile per il robot lavavetri Ecovacs W2 Pro Omni. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 349 euro, con un risparmio netto su quello di listino di ben 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il robot aspirapolvere Ecovacs è già disponibile su Amazon per essere spedito e la disponibilità è immediata. Per riceverlo bastano pochi giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

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ECOVACS W2 PRO OMNI: le caratteristiche tecniche

Il vero punto di forza del robot lavavetri Ecovacs WINBOT W2 PRO OMNI è la stazione multifunzione 6-in-1, un dock che funge da pannello di controllo, caricatore e deposito portatile per tutta l’attrezzatura di pulizia. Grazie alla ricarica durante il funzionamento, il robot può lavorare senza interruzioni anche sulle superfici vetrate più grandi, mentre la batteria al litio garantisce fino a 110 minuti di autonomia, sufficienti per pulire circa 55 m² di finestre anche in aree prive di prese di corrente.

Il sistema di pulizia sfrutta la tecnologia di nebulizzazione a tre ugelli grandangolari, che aumenta la pressione dell’acqua del 100% e il tempo di copertura dell’80% rispetto ai modelli precedenti, abbinata a un panno in microfibra con una capacità di trattenere l’acqua superiore del 400%. Il motore brushless combinato alla pianificazione intelligente WIN-SLAM 4.0 aumenta l’efficienza di pulizia.

Sul fronte della sicurezza, il robot offre una protezione completa a 12 livelli, con 8 misure anticaduta che includono la compensazione automatica della pressione dell’aria e una potenza di aspirazione massima di 5.500 Pa. Anche in caso di batteria scarica, il WINBOT rimane attaccato al vetro per oltre 30 minuti, grazie anche al cavo di sicurezza con una resistenza fino a 100 kg.

Tramite l’app ECOVACS HOME è possibile controllare il robot con un comando remoto omnidirezionale a 360° e scegliere tra 7 modalità di pulizia: rapida, profonda, accurata, dei bordi, mirata, delle zone e per carichi pesanti. Il dispositivo è adatto a tutti i tipi di finestre piane, con o senza telaio, con una dimensione minima di 30×40 cm e uno spessore minimo del vetro di 3 mm.

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