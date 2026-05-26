Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X9 Pro Omni è in offerta su Amazon al minimo storico e risparmi 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Il robot aspirapolvere è il vero compagno per le pulizie domestico. Un elettrodomestico diventato negli anni sempre più versatile grazie alla funzione lavapavimenti che igienizza tutta l’abitazione in un’unica passata. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato spicca l’Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico che rende la pulizia quotidiana un vero piacere. I sensori mappano alla perfezione tutte le stanze e la potenza di aspirazione è da primo della classe. A tutto questo si associa l’offerta shock disponibile su Amazon. Grazie a un super sconto del 43% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Una promo con i fiocchi che non devi farti scappare: approfittane subito.

Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI

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Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X9 Pro Omni. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 399,50 euro, con un risparmio di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,90 euro al mese a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo il sto di e-commerce sa offrire.

L’elettrodomestico 2 in 1 è disponibile nei magazzini e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per tutti i dispositivi venduti e spediti da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI

Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI: le caratteristiche tecniche

L’ECOVACS DEEBOT X9 Pro OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione progettato per pulire il pavimento della tua abitazione al posto tuo. Grazie alla potenza elevata di aspirazione, questo dispositivo è in grado di catturare con facilità polvere, briciole e peli di animali sia dai pavimenti duri che dai tappeti più spessi, garantendo una pulizia profonda e impeccabile fin dalla prima passata.

Il vero punto di forza di questo modello risiede nella stazione OMNI all-in-one, una centrale di manutenzione autonoma che riduce al minimo l’intervento umano. Una volta terminato il ciclo di pulizia, la stazione si occupa di svuotare automaticamente il contenitore della polvere del robot e di gestire il sistema di lavaggio dei moci. Il sistema esegue un accurato lavaggio dei moci con acqua calda per sciogliere lo sporco e l’unto più ostinato, seguito da un ciclo di asciugatura ad aria calda che previene efficacemente la formazione di umidità, cattivi odori e la proliferazione di batteri.

Per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti, il DEEBOT X9 Pro OMNI utilizza il collaudato sistema a moci rotanti pressurizzati, che simula la pressione esercitata dalla pulizia manuale per rimuovere le macchie più difficili. La navigazione intelligente e la mappatura della casa sono affidate a sofisticati sensori e alla tecnologia di rilevamento degli ostacoli, che permettono al robot di muoversi agilmente tra i mobili ed evitare piccoli oggetti lasciati sul pavimento con precisione chirurgica, ottimizzando i percorsi di pulizia. Lo puoi anche comandare da remoto utilizzando l’app dello smartphone oppure lo puoi gestire con un semplice comando vocale grazie alla compatibilità con Google Home e Alexa.

Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI

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