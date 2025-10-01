Ecovacs, il robot aspirapolvere crolla di prezzo: costa meno della metà

Il robot aspirapolvere premium di Ecovacs è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 51% e costa meno della metà. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Ecovacs

La pulizia domestica non è mai stata così semplice. Negli ultimi anni il mercato è stato invaso da robot aspirapolvere e lavapavimenti che semplificano enormemente le faccende domestiche. Basta un click sull’app dello smartphone, e il robot comincia ad aspirare tutta la polvere depositata sul pavimento e a lavare ogni singola piastrella. La tecnologia ha fatto passi da gigante e i robot sono sempre più intelligenti e dotati di sensori sempre più precisi.

Come nel caso del robot Ecovacs Deebot X8 Pro Omni che trovi da oggi su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Il risparmio netto supera i 650 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per quanto riguarda il robot aspirapolvere c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato, dotato di tecnologia innovative e di una grande potenza di aspirazione. Lava il pavimento e grazie alla stazione di svuotamento non sei obbligato a svuotare i sacchetti della polvere ogni giorno. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco una delle migliori offerte del giorno. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere premium di Ecovacs in promo a un prezzo di 641 euro grazie allo sconto del 51% che fa crollare il prezzo. Lo paghi meno della metà e risparmi più di 650 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 128,20 euro con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Acquistando oggi il robot aspirapolvere lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la pulizia della tua abitazione.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: le caratteristiche tecniche

Il DEEBOT X8 PRO OMNI di ECOVACS è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento ed eccelle in ogni situazione sia nell’aspirazione sia nel lavaggio. Questo robot è l’innovazione per chi cerca pavimenti impeccabili con il minimo sforzo.

Al centro "dell’azione" c’è l’innovativa tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER, che utilizza un mocio a rullo antibatterico che strofina e rimuove le macchie più ostinate. Il lavaggio è potenziato dall’uso di acqua a temperatura controllata (40-75 °C), che il robot è in grado di adattare automaticamente in base al tipo di stanza e al livello di sporco, garantendo una sanificazione superiore.

L’aspirazione non è da meno: con una potenza di 18.000 Pa, il Deebot X8 PRO OMNI è in grado di aspirare anche il più minuscolo granello di polvere, ma anche detriti con dimensioni generose. La tecnologia ZeroTangle 2.0 lo rende perfetto per chi ha animali domestici: le spazzole raccolgono i peli e non ostruiscono i canali di aspirazione.

La stazione OMNI è il cuore del sistema: gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere, il lavaggio del mocio a rullo e l’asciugatura con aria calda, oltre a includere la funzione di aggiunta automatica della soluzione detergente.

La navigazione è precisa e reattiva grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per riconoscere gli ostacoli con rapidità e precisione. Questa tecnologia, combinata con il sensore TruEdge 3D, assicura una pulizia meticolosa di tutti i bordi e gli angoli, rilevando tappeti e ostacoli in tempo reale per adattare la pulizia in modo professionale e sicuro. Insomma, un robot aspirapolvere completo e che solo per oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni