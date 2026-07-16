Ecovacs, il robot aspirapolvere multiuso crolla di prezzo: solo oggi costa la metà

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 Pro Omni è in promo con uno sconto del 45% e risparmi 500 euro su quello di listino.

Ecovacs

Offerta importante su Amazon per chi vuole automatizzare completamente la pulizia di casa. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo il DEEBOT X11 PRO OMNI di ECOVACS con uno sconto del 45%, e il orezzo crolla al minimo storico. Il risparmio netto è di 500 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta del primo robot aspirapolvere ECOVACS con tecnologia PowerBoost, capace di ricaricarsi rapidamente durante le pause di lavaggio del mocio per garantire una copertura di pulizia fino a 1.000 m² senza interruzioni. Un dispositivo pensato per chi cerca il massimo dell’automazione, tra aspirazione potente, lavaggio a immersione in acqua calda e stazione multifunzione.

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Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 Pro Omni: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per il robot aspirapolvere di ECOVACS. Il DEEBOT X11 PRO OMNI è disponibile su Amazon a 599 euro, con uno sconto del 45% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 500 euro, una cifra elevata per un robot top di gamma con stazione OMNI completa. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione dalla piattaforma di e-commerce.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi venduti su Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 Pro Omni: le caratteristiche tecniche

Il vero punto di forza del DEEBOT X11 PRO OMNI è la tecnologia PowerBoost, che consente al robot di ricaricare il 6% della batteria in soli 3 minuti durante le pause dedicate al lavaggio del mocio, garantendo un ciclo continuo di pulizia fino a 1.000 m² anche alle impostazioni massime, senza bisogno di intervento manuale.

Il sistema OZMO ROLLER 2.0 con New TruEdge 3.0 Extreme applica una pressione 16 volte superiore rispetto ai tradizionali sistemi a doppia piastra, strofinando e risciacquando i pavimenti 200 volte al minuto. Il rullo sospeso su cuscinetti d’aria si estende fino a 1,5 cm dai bordi, per una pulizia completa da parete a parete. Sul fronte dell’aspirazione, la soluzione BLAST sfrutta un motore da 100 W per aspirare anche il più piccolo granello di polvere. La tecnologia ZeroTangle 3.0 garantisce invece un funzionamento anti-grovigli, grazie alla spazzola laterale ARClean e alla spazzola a rullo con sistema ciclonico.

Il sistema di arrampicata TruePass a 4 ruote motrici permette al robot di superare ostacoli alti fino a 2,4 cm e soglie o binari di porte scorrevoli fino a 4 cm, mentre la tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach sfrutta un modello di visione avanzato per seguire con precisione i contorni degli ostacoli. La stazione OMNI offre il lavaggio a immersione in acqua calda a 75°C, oltre alle soluzioni detergenti a doppio effetto per lo sporco più difficile come grasso e unto.

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