Ecovacs, il robot aspirapolvere top al minimo storico: sconto esagerato

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE è in promo con uno sconto del 42% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri caratteristiche e funzioni.

Ecovacs

Il weekend si apre con un’offerta shock per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE, uno dei modelli più avanzati della fascia alta del mercato. Da oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 450 euro su quello di listino. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo robot aspirapolvere di Ecovacs assicura risultati straordinari con il minimo sforzo: grande potenza di aspirazione ed è dotato di moci che lavano perfettamente il pavimento simulando l’azione umana. La stazione all-in-one non solo funge da deposito per la polvere, ma asciuga con aria calda i moci per evitare la formazione di batteri. Un elettrodomestico per la pulizia universale disponibile da oggi a un prezzo speciale.

Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE

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Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tra le migliori promo di oggi troviamo il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 OMNICYLONE. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 749 euro, con un risparmio netto di 450 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto irripetibili e che non puoi farti sfuggire.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo in modo da testarne tutte le funzionalità.

Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE

Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE: le caratteristiche tecniche

Il meglio che il mondo dei robot aspirapolvere può offrire oggi. L’Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE è il robot aspirapolvere e lavapavimenti che porta l’automazione della pulizia domestica a un livello superiore, combinando una potenza di aspirazione elevata con un sistema di manutenzione completamente autonomo. Grazie alla sua potenza, questo robot è in grado di estrarre la polvere più profonda dai tappeti e di pulire perfettamente ogni fessura dei pavimenti.

Il cuore tecnologico del sistema è la stazione OMNICYCLONE, che si occupa di tutto: svuota automaticamente il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua del robot e gestisce il lavaggio dei moci con acqua calda. Per assicurare la massima igiene, la stazione include una funzione di asciugatura ad aria calda dei moci al termine della pulizia, prevenendo efficacemente la formazione di cattivi odori e batteri. La navigazione è affidata all’avanzato sistema AIVI 3D 2.0, che permette al robot di riconoscere ed evitare con precisione ostacoli, mobili e persino piccoli oggetti lasciati sul pavimento, mappando la casa con una rapidità sorprendente.

Per quanto riguarda il lavaggio, il sistema OZMO Turbo 2.0 utilizza moci rotanti pressurizzati che simulano lo sfregamento manuale, rimuovendo anche le macchie più ostinate. Grazie all’assistente vocale integrato YIKO, puoi avviare la pulizia o inviare il robot in una stanza specifica semplicemente usando la voce, senza dover consultare lo smartphone.

A rendere l’esperienza d’uso davvero completa è l’estrema facilità nella pulizia e manutenzione: la stazione base è progettata con un vassoio di pulizia rimovibile e una struttura semplificata che riduce al minimo l’accumulo di sporco al suo interno. Con pochi e semplici gesti è possibile mantenere l’intero sistema efficiente e igienizzato, permettendoti di goderti una casa splendente senza dover sollevare un dito.

Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE

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