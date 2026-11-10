Ecovacs, il robot aspirapolvere professionale crolla di prezzo: costa meno della metà

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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è in promo con uno sconto del 53% e risparmi 450 euro su quello di listino.

Ecovacs

Offerta importante su Amazon per chi vuole automatizzare la pulizia di casa con un robot completo di stazione. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo l’Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI Care Kit con uno sconto del 53%, e il risparmio netto è di 450 euro su quello di listino. Una promo shock per un robot che unisce una aspirazione fino a 30.000 Pa, il mocio a rullo OZMO ROLLER 3.0 con lavaggio ad acqua calda a 75°C, il superamento di gradini fino a 4 cm e una copertura fino a 500 m² per ciclo di pulizia. Un elettrodomestico completo e che semplifica la pulizia quotidiana.

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ECOVACS T90 PRO OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per l’Ecovacs T90 Pro Omni. Grazie alla promo lampo disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo a 399 euro, con un risparmio di 450 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

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ECOVACS T90 PRO OMNI: lava e aspira con Care Kit incluso

Il robot aspirapolvere Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI punta su una aspirazione fino a 30.000 Pa grazie alla tecnologia BLAST. La spazzola principale è la ZeroTangle 4.0, progettata per evitare l’aggrovigliamento dei capelli, mentre il rullo sospeso TruEdge 3.0 con spazzola laterale aiuta a pulire lungo i bordi.

Per il lavaggio c’è il mocio a rullo OZMO ROLLER 3.0, che ruota fino a 200 giri al minuto con ugelli a 32 vie. Il sistema Fresh Flow scalda l’acqua pulita fino a 75°C e dosa automaticamente il detergente. Il mocio si solleva automaticamente di 15 mm con il sistema Triple Lift quando incontra tappeti o liquidi versati.

La navigazione si affida al sistema AIVI 3D 4.0 con luce strutturata frontale e al sensore perimetrale TruEdge 3D, per riconoscere ostacoli, cavi, animali domestici e tappeti, anche a ultrasuoni, oltre ai grovigli. Il sistema di arrampicata TruePass a 4 ruote motrici supera un gradino singolo di 2,4 cm e gradini continui fino a 4 cm. Zone e aree di pulizia si personalizzano tramite l’app dello smartphone.

La stazione OMNI ha un serbatoio dell’acqua pulita da 4 L e uno dell’acqua sporca da 2,2 L, copre fino a 400 m² di lavaggio e svuota automaticamente il contenitore della polvere, con fino a 90 giorni senza manutenzione. Il serbatoio sporco si pulisce da solo con un’elica da 5.000 giri/min, mentre il mocio viene lavato e asciugato con aria calda. Chiudiamo con un’ottima autonomia che arriva fino a 120 minuti.

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