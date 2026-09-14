Ecovacs, il robot aspirapolvere top crolla di prezzo: maxi risparmio

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Il robot aspirapolvere Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone è in promo su Amazon con uno sconto di ben 500 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione.

Ecovacs

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione e con una grande potenza di aspirazione, questa è la promo che fa per te. Il protagonista dell’offerta di oggi è l’Ecovacs Deebot X12 OmniCylone disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Per rendere più sostenibile la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Questo modello di Ecovacs è uno dei migliori in questa fascia di prezzo: combina un sistema di mappatura dell’abitazione di livello professionale, con una grande potenza di aspirazione e un rullo anti-groviglio in grado di raccogliere qualsiasi cosa incontri sulla strada. Un vero affare che non devi farti scappare: la promo può terminare da un momento all’altro.

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Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone: prezzo, offerte e sconti Amazon

Super occasione per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e il prezzo scende a 899 euro, con un risparmio di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 74,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. In questo modo alleggerisci l’esborso e la spesa diventa più sostenibile.

Il robot aspirapolvere Ecovacs è già disponibile nei magazzini e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito le regole sono sempre le stesse: quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone: le caratteristiche tecniche

Un robot aspirapolvere di fascia altissima in grado di pulire perfettamente il pavimento della tua abitazione. L’Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone è quanto di meglio possa offrire il mondo della pulizia in questo momento, grazie a funzioni e tecnologie di livello avantissimo. Come ad esempio la tecnologia FocusJet, capace di rilevare automaticamente le macchie secche più difficili e attivare uno spruzzo a getti mirato per scioglierle prima ancora che entri in azione il sistema di lavaggio. Il rullo OZMO ROLLER 3.0 raggiunge un’efficienza di pulizia doppia in modalità solo mocio, con un effetto ancora più potente quando aspirazione e lavaggio lavorano insieme.

Grazie alla tecnologia TruEdge 3.0, il robot utilizza un rullo sospeso su cuscinetti ad aria per migliorare l’accesso ai bordi, adattandosi in tempo reale per mantenere un contatto costante lungo le pareti. Sul fronte dell’aspirazione, la soluzione BLAST genera un grande flusso d’aria e una potenza d’aspirazione elevatissima, mentre la tecnologia ZeroTangle 4.0 convoglia polvere e peli tramite una ventola a flusso laterale, evitando la formazione di grovigli.

Il sistema TruePass a 4 ruote motrici completamente meccanico permette al robot di superare senza sforzo soglie fino a 2,4 cm e doppi gradini fino a 4 cm, mentre la tecnologia AIVI 3D 4.0 rileva in tempo reale gli ostacoli, aggira cavi e animali domestici in sicurezza e adatta la distanza dai bordi a seconda del tipo di confine incontrato, per una pulizia più profonda vicino ai mobili.

La stazione OmniCyclone, grazie a un contenitore della polvere da 1,6 litri, offre in media fino a 48 giorni di autonomia senza doverlo svuotare manualmente. Il sistema di lavaggio Fresh-Flow spruzza acqua calda a pressione direttamente sul rullo per sciogliere lo sporco incrostato, mentre il contenitore dell’acqua sporca si autopulisce. Completa la scheda tecnica l’assistente AGENT YIKO 2.0 che analizza abitudini e disposizione degli ambienti per ottimizzare in autonomia aspirazione, flusso d’acqua e percorso di pulizia. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti multifunzione con cui difficilmente ti troverai male.

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