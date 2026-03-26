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Ecovacs, crolla il prezzo del robot aspirapolvere: costa meno della metà

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI è in promo con uno sconto del 55% e risparmi 600 euro. Offerta da cogliere al volo.

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Ecovacs Deebot T80 Omni

Un’occasione speciale che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T80 OMNI in promo con uno sconto imperdibile del 55%. Il risparmio totale è di ben 600 euro e lo fa diventare immediatamente uno dei prodotti best-buy per la pulizia domestica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Questo robot aspirapolvere di Ecovacs è dotato di tutte le funzionalità avanzate che si cercano in un dispositivo di questo genere. A partire da una grande potenza di aspirazione e dalla possibilità di lavare anche il pavimento. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai della manutenzione quotidiana. Non perdere questa occasione e clicca sul link per accedere direttamente alla promo.

Ecovacs Deebot T80 OMNI

Ecovacs Deebot T80 OMNI

499,00 €1.099,00 € -600,00 € (55%)

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Ecovacs Deebot T80 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo per la pulizia quotidiana. Da oggi su Amazon trovi l’Ecovacs Deebot T80 OMNI in promo a un prezzo di 499 euro con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo. Lo paghi meno della metà e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Condizioni d’acquisto che non puoi assolutamente farti sfuggire.

La disponibilità del robot è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai anche i classici quattordici giorni di tempo.

Ecovacs Deebot T80 OMNI

Ecovacs Deebot T80 OMNI

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Ecovacs Deebot T80 OMNI: le caratteristiche tecniche

Definirlo semplicemente un robot aspirapolvere è quasi riduttivo. L’Ecovacs Deebot T80 OMNI è molto di più: non solo perché è in grado di lavare il pavimento, ma anche per la presenza della stazione per lo svuotamento automatico che rende più semplice la manutenzione quotidiana. A tutto questo si aggiunge anche una potenza di aspirazione tra le più elevate sul mercato, capace di rimuovere senza sforzo anche lo sporco più pesante e i detriti annidati nei tappeti.

La vera rivoluzione dell’Ecovacs Deebot T80 OMNI risiede nel sistema di lavaggio OZMO ROLLER. A differenza dei classici panni fissi o rotanti, questo modello utilizza un rullo che esercita una pressione costante e viene risciacquato in tempo reale durante la pulizia, garantendo che il pavimento venga trattato sempre con acqua pulita. Grazie alla tecnologia TruEdge 2.0, il robot è in grado di arrivare a filo dei bordi e negli angoli più difficili, offrendo una copertura pressoché totale (fino al 99%) delle superfici.

La gestione dello sporco è resa impeccabile dal sistema ZeroTangle 3.0, che utilizza una spazzola a tripla struttura a V per districare attivamente peli e capelli, evitando grovigli che potrebbero compromettere le prestazioni. La navigazione è affidata al sistema AIVI 3D 3.0, che combina sensori laser dToF e luce strutturata per mappare la casa in tempi record e riconoscere gli ostacoli (come scarpe, cavi o animali domestici), adattando il percorso in tempo reale per evitare collisioni.

Il tutto è coordinato dalla stazione OMNI, un vero centro di manutenzione autonoma che non si limita a svuotare il contenitore della polvere: la stazione lava il mocio-rullo con acqua calda (regolabile tra 40 e 75 °C) e lo asciuga con un flusso d’aria calda a 45 °C per prevenire cattivi odori e batteri. Con un’autonomia fino a 195 minuti e l’assistente vocale YIKO integrato, il DEEBOT T80 OMNI trasforma la pulizia in un’esperienza completamente "mani libere", permettendoti di dimenticare la manutenzione per settimane.

Ecovacs Deebot T80 OMNI

Ecovacs Deebot T80 OMNI

499,00 €1.099,00 € -600,00 € (55%)

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