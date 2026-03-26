Ecovacs, crolla il prezzo del robot aspirapolvere: costa meno della metà

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI è in promo con uno sconto del 55% e risparmi 600 euro. Offerta da cogliere al volo.

Un’occasione speciale che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T80 OMNI in promo con uno sconto imperdibile del 55%. Il risparmio totale è di ben 600 euro e lo fa diventare immediatamente uno dei prodotti best-buy per la pulizia domestica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Questo robot aspirapolvere di Ecovacs è dotato di tutte le funzionalità avanzate che si cercano in un dispositivo di questo genere. A partire da una grande potenza di aspirazione e dalla possibilità di lavare anche il pavimento. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai della manutenzione quotidiana. Non perdere questa occasione e clicca sul link per accedere direttamente alla promo.

Ecovacs Deebot T80 OMNI

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot T80 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo per la pulizia quotidiana. Da oggi su Amazon trovi l’Ecovacs Deebot T80 OMNI in promo a un prezzo di 499 euro con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo. Lo paghi meno della metà e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Condizioni d’acquisto che non puoi assolutamente farti sfuggire.

La disponibilità del robot è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai anche i classici quattordici giorni di tempo.

Ecovacs Deebot T80 OMNI

Ecovacs Deebot T80 OMNI: le caratteristiche tecniche

Definirlo semplicemente un robot aspirapolvere è quasi riduttivo. L’Ecovacs Deebot T80 OMNI è molto di più: non solo perché è in grado di lavare il pavimento, ma anche per la presenza della stazione per lo svuotamento automatico che rende più semplice la manutenzione quotidiana. A tutto questo si aggiunge anche una potenza di aspirazione tra le più elevate sul mercato, capace di rimuovere senza sforzo anche lo sporco più pesante e i detriti annidati nei tappeti.

La vera rivoluzione dell’Ecovacs Deebot T80 OMNI risiede nel sistema di lavaggio OZMO ROLLER. A differenza dei classici panni fissi o rotanti, questo modello utilizza un rullo che esercita una pressione costante e viene risciacquato in tempo reale durante la pulizia, garantendo che il pavimento venga trattato sempre con acqua pulita. Grazie alla tecnologia TruEdge 2.0, il robot è in grado di arrivare a filo dei bordi e negli angoli più difficili, offrendo una copertura pressoché totale (fino al 99%) delle superfici.

La gestione dello sporco è resa impeccabile dal sistema ZeroTangle 3.0, che utilizza una spazzola a tripla struttura a V per districare attivamente peli e capelli, evitando grovigli che potrebbero compromettere le prestazioni. La navigazione è affidata al sistema AIVI 3D 3.0, che combina sensori laser dToF e luce strutturata per mappare la casa in tempi record e riconoscere gli ostacoli (come scarpe, cavi o animali domestici), adattando il percorso in tempo reale per evitare collisioni.

Il tutto è coordinato dalla stazione OMNI, un vero centro di manutenzione autonoma che non si limita a svuotare il contenitore della polvere: la stazione lava il mocio-rullo con acqua calda (regolabile tra 40 e 75 °C) e lo asciuga con un flusso d’aria calda a 45 °C per prevenire cattivi odori e batteri. Con un’autonomia fino a 195 minuti e l’assistente vocale YIKO integrato, il DEEBOT T80 OMNI trasforma la pulizia in un’esperienza completamente "mani libere", permettendoti di dimenticare la manutenzione per settimane.

Ecovacs Deebot T80 OMNI