Ecovacs, il robot aspirapolvere crolla di prezzo: costa meno della metà

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI è in promo con uno sconto del 55% e il prezzo crolla al minimo storico.

Si avvicina il Black Friday e il Natale e su Amazon cominciano ad apparire delle offerte veramente speciali. E non stiamo esagerando. Basta vedere la promo disponibile oggi per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI, elettrodomestico per la pulizia domestica top di gamma disponibile con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 600 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che devi cogliere al volo.

L’Ecovacs Deebot T80 OMNI è un robot aspirapolvere 2 in 1. Oltre ad assicurare una grande potenza di aspirazione, è anche in grado di eliminare tutte le macchie di sporco presenti sul pavimento. Dotato della stazione per lo svuotamento automatico, è la scelta perfetta per la tua abitazione. Grazie a sensori di ultima generazione, mappa accuratamente tutte le stanze e tramite l’app dello smartphone puoi scegliere le modalità e l’intensità della pulizia. Un’occasione unica da non farsi sfuggire: approfittane oggi.

Ecovacs Deebot T80 Omni

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot T80 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tra gli elettrodomestici per la casa, l’Ecovcas Deebot T80 OMNI è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 499 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e miglior prezzo web. Lo sconto è di ben il 55% e il risparmio netto è di 600 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina di prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibile e che non devi assolutamente farti sfuggire.

La disponibilità del robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Hai più di due mesi di tempo per testarlo a fondo e scoprire tutte le funzioni.

Ecovacs Deebot T80 Omni

Ecovacs Deebot T80 OMNI: le caratteristiche tecniche

L’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI cattura immediatamente l’attenzione con il suo design all-in-one. Il cuore del robot aspirapolvere è la stazione OMNI: questa base non solo ricarica il robot, ma gestisce l’intero ciclo di pulizia. Svuota automaticamente la polvere, lava il rullo con acqua a temperatura controllata e lo asciuga ad aria calda, garantendo che sia sempre pronto all’azione.

Passando agli aspetti più tecnici, il DEEBOT T80 OMNI è dotato di un sistema di pulizia e navigazione unico nel suo genere. Il robot vanta una potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa, uno dei valori più alti sul mercato, capace di catturare efficacemente polvere, peli di animali e sporco anche dai tappeti. La navigazione è affidata al sensore LiDAR e alla tecnologia AIVI 3D 3.0 che consentono una mappatura ultra-rapida di tutta l’abitazione e un’identificazione e un aggiramento intelligente degli ostacoli.

L’ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è il sistema perfetto per ottenere una pulizia profonda che va oltre la semplice aspirazione. La vera svolta è il sistema di lavaggio OZMO ROLLER, un rullo che effettua 200 giri al minuto esercitando una pressione elevata sul pavimento. Questo significa che le macchie vengono strofinate con forza. Per una pulizia dei bordi impeccabile, la tecnologia TruEdge 2.0 consente al rullo di estendersi dinamicamente, massimizzando la copertura fino a pochi millimetri dal battiscopa e dagli angoli.

L’App dedicata ti permette di mappare la casa in 3D, impostare zone vietate (anche solo per il lavaggio), e programmare pulizie specifiche per ogni stanza. Inoltre, la videocamera integrata nel robot ti consente di fare videosorveglianza remota della casa in tempo reale, unendo pulizia e sicurezza in un unico dispositivo.

Chiudiamo con le caratteristiche che rendono l’esperienza di utilizzo unica. La stazione lava il rullo con acqua calda per sciogliere efficacemente grasso e sporco ostinato, e lo asciuga in sole due ore, prevenendo la formazione di odori e muffe. Con una batteria da 6.400 mAh che assicura fino 195 minuti di autonomia, puoi veramente dimenticarti delle pulizie per giorni. Un affare da non farsi sfuggire: clicca sul banner qui in basso e completa l’acquisto.

Ecovacs Deebot T80 Omni