Ecovacs, il robot aspirapolvere mini crolla di prezzo: minimo storico

L'Ecovcas Deebot Mini è in offerta con uno sconto top del 40% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, occupa pochissimo spazio.

Ecovacs

Da qualche settimana Amazon ha cominciato a etichettare le sue offerte migliori con la scritta "Offerta popolare" che sta a simboleggiare l’ottimo sconto e la possibilità di approfittare del minimo storico. Ed è esattamente quello che accade oggi con l’Ecovacs Deebot Mini, robot aspirapolvere e lavapavimenti disponibile con uno sconto eccezionale del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Parliamo di un robot aspirapolvere unico nel suo genere. Dimensioni compatte, ma grandissima potenza di aspirazione ed è dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico che ti semplifica la gestione quotidiana. E non è tutto: mappa completamente l’abitazione, permettendoti di gestire tutto tramite l’app dello smartphone. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Ecovacs Deebot Mini

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ecovacs Deebot Mini: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’etichetta "Offerta popolare" basta a spiegare la bontà di questa promo. Su Amazon trovi l’Ecovacs Deebot Mini in promo a un prezzo di 299 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 200 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto uniche e irripetibili.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici da quando ti arriva a casa.

Ecovacs Deebot Mini

Ecovacs Deebot Mini: le caratteristiche tecniche

Il DEEBOT mini di Ecovacs è il robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto per chi cerca una pulizia profonda e intelligente in un design compatto e che occupa poco spazio in casa. Progettato per affrontare gli spazi più stretti e difficili da raggiungere, questo robot non sacrifica la potenza per le dimensioni.

Con una larghezza di soli 28,6 cm, il DEEBOT mini naviga con facilità tra le gambe di sedie, tavoli e mobili, pulendo efficacemente anche le aree che i robot più grandi non riescono a raggiungere. La sua potente aspirazione da 9000 Pa e il sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo 2.0 garantiscono risultati di pulizia professionali, rimuovendo sia polvere che macchie ostinate con doppie piastre ad alta pressione. La tecnologia ZeroTangle 2.0 con struttura a V previene inoltre l’attorcigliamento dei capelli, semplificando la pulizia quotidiana.

La stazione OMNI Mini in dotazione non è da meno: unendo compattezza e funzionalità avanzate, svuota automaticamente il contenitore della polvere e asciuga i panni di lavaggio con aria calda a 45 °C, prevenendo la formazione di batteri e cattivi odori.

La navigazione è precisa e intelligente grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0, che mappa la tua casa in pochi minuti e utilizza algoritmi avanzati per rilevare gli ostacoli con una precisione millimetrica. Sensori per la distanza dei bordi, radar LDS e laser frontali assicurano un percorso di pulizia ottimale, mentre il robot si distingue per essere il più silenzioso della gamma DEEBOT. Lo puoi gestire facilmente tramite l’app dello smartphone e puoi decidere giorno per giorni quali stanze pulire. A questo prezzo è difficile trovare di megliol

Ecovacs Deebot Mini