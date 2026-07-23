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Due minuti senza Sole basteranno a cambiare temperatura, luce e comportamento degli animali durante l’eclissi totale del 12 agosto 2026

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Il 12 agosto 2026 la Luna oscurerà il Sole in Islanda, Spagna e Baleari, provocando una totalità di massimo 2 minuti e 18 secondi.

L'interruzione solare provoca rapidi cali di temperatura, cambiamenti del vento e un crepuscolo metallico con visibilità della corona solare.

Flora e fauna reagiscono subito al falso tramonto e la produzione fotovoltaica crolla, costringendo i gestori elettrici a misure di compensazione.

Il 12 agosto 2026 la Luna si frapporrà tra la Terra e il Sole, proiettando la propria ombra sulla superficie terrestre e spegnendo il giorno in pieno pomeriggio lungo una fascia d’Europa. L’eclissi solare totale interesserà Islanda, Spagna e Baleari, con un oscuramento che nel punto di massima eclissi durerà 2 minuti e 18 secondi.

Un intervallo brevissimo sulla carta, eppure sufficiente a modificare temperatura, luce, comportamento degli animali e perfino l’equilibrio delle reti elettriche. Per la scienza, ogni eclissi totale è un esperimento naturale su scala planetaria.

Cosa succede quando la Luna copre il Sole

Un’eclissi totale nasce da un allineamento quasi perfetto: la Luna, osservata dalla Terra, ha un diametro apparente identico a quello del Sole e quando i tre corpi si dispongono lungo la stessa linea il disco lunare occulta completamente quello solare.

Il cono d’ombra proiettato sulla superficie terrestre (l’ombra della totalità) è una macchia larga poche centinaia di chilometri che percorre il pianeta a migliaia di chilometri orari. Chi si trova all’interno di quella fascia sperimenta la notte in pieno giorno; chi resta fuori osserva soltanto un’eclissi parziale.

Il 12 agosto la durata massima della totalità (2 minuti e 18 secondi come già detto), si registrerà in mare a ovest dell’Islanda, mentre in Spagna l’oscuramento durerà tra il minuto e mezzo e i due minuti, con il Sole già bassissimo sull’orizzonte.

I primi effetti dell’eclissi solare

L’effetto più immediato riguarda il termometro. Con l’irraggiamento solare azzerato, la temperatura al suolo può scendere di 2-5 gradi nel giro di pochi minuti, con punte superiori registrate in alcune località, come documentato durante le eclissi del 2015 in Europa e del 2017 negli Stati Uniti.

Il raffreddamento improvviso modifica anche la circolazione dell’aria negli strati più bassi dell’atmosfera: i ricercatori parlano di “vento di eclissi”, una variazione di intensità e direzione delle brezze misurata dalle stazioni meteorologiche lungo il percorso dell’ombra.

La luce, prima di sparire, assume tonalità irreali. Il cielo vira verso un crepuscolo metallico, all’orizzonte compare un bagliore a 360 gradi simile a un tramonto circolare e diventano visibili i pianeti più luminosi. Intorno al disco nero della Luna si accende la corona solare, l’atmosfera esterna della nostra stella, osservabile a occhio nudo solo in questi istanti.

Animali e piante ingannati dal falso tramonto

Per la fauna, quei due minuti equivalgono a una notte anticipata. Gli uccelli smettono di cantare e rientrano verso i posatoi, grilli e cicale avviano il loro repertorio serale, gli animali da allevamento si dirigono verso stalle e ricoveri come a fine giornata.

Uno studio pubblicato dopo l’eclissi americana del 2017, basato sul monitoraggio acustico degli impollinatori, ha mostrato che le api interrompono il volo quasi del tutto durante la totalità, per poi riprenderlo appena torna la luce.

Anche il mondo vegetale reagisce: alcune specie chiudono i fiori o ripiegano le foglie, seguendo il ritmo circadiano ingannato dal buio improvviso. Il ritorno del Sole rimette tutto in ordine nell’arco di pochi minuti, come se qualcuno avesse premuto due volte un interruttore.

L’impatto sulla tecnologia e sulle reti elettriche

L’aspetto più delicato riguarda l’energia. La Spagna, cuore della totalità, è uno dei Paesi europei più dipendenti dal fotovoltaico, che in estate copre una quota rilevante della produzione nazionale. Durante l’eclissi la generazione solare crollerà rapidamente lungo tutta la penisola iberica, con riduzioni sensibili anche nel resto d’Europa interessato dalla parzialità, per poi risalire altrettanto in fretta.

I gestori delle reti si preparano da tempo a compensare lo sbalzo con riserve rapide, centrali idroelettriche e a gas, seguendo il precedente dell’eclissi europea del marzo 2015, quando ENTSO-E (la rete dei gestori europei) lavorò per oltre un anno alla gestione di circa 35.000 MW di fotovoltaico a rischio, il primo grande stress test per un sistema elettrico già ricco di rinnovabili.

Effetti minori toccheranno anche le telecomunicazioni: la ionosfera, privata della radiazione solare, cambia temporaneamente comportamento e può alterare la propagazione dei segnali radio e la precisione dei sistemi satellitari.

Perché due minuti bastano a cambiare tutto?

Due minuti senza Sole sono una parentesi minuscola, eppure raccontano quanto il pianeta dipenda dalla sua stella. Temperatura, vento, comportamento animale, produzione elettrica: ogni ingranaggio risponde all’istante quando l’irraggiamento si interrompe, e torna al suo posto appena la Luna prosegue la sua orbita.

Per gli scienziati sarà anche un’occasione di studio rara, dall’osservazione della corona solare alla raccolta di dati atmosferici lungo la fascia di totalità. Chi vorrà vivere l’esperienza dovrà raggiungere Islanda, Spagna o Baleari, mentre dall’Italia si osserverà una parzialità comunque notevole al Nord-Ovest e in Sardegna. L’appuntamento successivo è già fissato: il 2 agosto 2027, con un’altra eclissi totale che attraverserà il Mediterraneo.