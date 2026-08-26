Il cielo si tinge di rosso: all’alba del 28 agosto lo spettacolo dell’eclissi di Luna
L'eclissi parziale di Luna del 28 agosto tingerà il satellite di rosso prima dell'alba. Una guida alla fisica del fenomeno e ai consigli di scatto per ammirarlo al meglio dall'Italia.
- All’alba di venerdì 28 agosto una profonda eclissi parziale di Luna colorerà di rosso rame il cielo, visibile in tutta Italia.
- Il fenomeno nasce dalla precisa geometria tra Sole, Terra e orbita lunare, con l’atmosfera terrestre che filtra la luce e proietta il rosso.
- Le fasi migliori inizieranno verso le 4:33 e raggiungeranno il massimo tra le 6:10 e le 6:13, con tempi diversi secondo la città.
Nelle prime ore di venerdì 28 agosto il pianeta ci regalerà un nuovo evento astronomico: un’eclissi parziale di Luna particolarmente profonda. Il nostro satellite naturale si immergerà nell’ombra proiettata dalla Terra per oltre il 90% della sua superficie totale, assumendo una caratteristica colorazione rosso rame prima di tramontare definitivamente dietro l’orizzonte occidentale. L’evento sarà pienamente visibile da tutto il territorio italiano poco prima del sorgere del Sole, offrendo un’occasione unica sia per i semplici appassionati del cielo sia per chi si dedica con passione alla fotografia astronomica.
- La meccanica celeste e la fisica del fenomeno
- Finestre orarie e coordinate di osservazione in Italia
- Gestione della luce e tecniche per lo scatto
La meccanica celeste e la fisica del fenomeno
L’evento del 28 agosto non si verifica in modo isolato o casuale, ma si inserisce all’interno di una precisa e rigorosa finestra di meccanica celeste.
Quando il Sole si trova in prossimità dei nodi dell’orbita lunare, si crea una configurazione geometrica ideale in cui possono verificarsi due eventi consecutivi a distanza di circa due settimane l’uno dall’altro.
Questa seconda fase chiude e completa la finestra temporale aperta in precedenza dall’eclissi totale di Sole del 12 agosto, confermando la natura ciclica delle dinamiche orbitali.
Durante un’eclissi di questo tipo, il pianeta Terra si interpone perfettamente lungo la linea di vista che separa il Sole dalla Luna. Tuttavia, a differenza di quanto accade durante i fenomeni solari, il disco lunare non scompare mai completamente nel buio totale.
Questo fenomeno si spiega attraverso i principi dell’ottica atmosferica: i raggi provenienti dal Sole attraversano lo strato gassoso che avvolge la Terra, il quale agisce come una vera e propria lente.
L’atmosfera disperde e devia le lunghezze d’onda più corte legate alle sfumature del blu e del viola, mentre lascia passare le frequenze più lunghe dello spettro visibile, ovvero quelle del rosso.
Questa luce filtrata viene deviata verso il cono d’ombra e proiettata sulla superficie del satellite, generando la celebre colorazione nota come Luna rossa.
Finestre orarie e coordinate di osservazione in Italia
Per seguire al meglio le fasi principali dello spettacolo occorre prestare estrema attenzione ai tempi e alla posizione geografica.
Il fenomeno comincerà a mostrare i suoi effetti visibili nelle ultime ore della notte. La fase di eclissi parziale vera e propria prenderà il via attorno alle 4:33, mentre il momento di massimo oscuramento, quando l’ombra terrestre arrivando a coprire gran parte del disco lunare conferirà la massima intensità cromatico-spettrale, si raggiungerà precisamente tra le 6:10 e le 6:13.
Chi intende osservare la scena dovrà tuttavia fare i conti con due variabili cruciali: la Luna si troverà ad un’altezza molto ridotta rispetto all’orizzonte ovest, mentre la luce diffusa dell’alba inizierà a schiarire progressivamente la volta celeste.
La posizione geografica dell’osservatore influenzerà in modo diretto la durata dell’esperienza visiva e il margine di manovra a disposizione.
A Milano la Luna tramonterà intorno alle 6:46, lasciando circa mezz’ora di tempo utilizzabile dopo la fase di picco.
A Roma il tramonto del satellite avverrà verso le 6:37, riducendo leggermente la finestra temporale.
A Palermo la scomparsa dietro l’orizzonte si verificherà attorno alle 6:38, offrendo comunque un’ottima prospettiva.
In tutte le regioni sarà assolutamente fondamentale scegliere un punto d’osservazione elevato o del tutto privo di ostacoli naturali e artificiali verso occidente, come palazzi, alberi o rilievi montuosi.
Gestione della luce e tecniche per lo scatto
La combinazione tra la posizione estremamente bassa del satellite e il progressivo chiarore del mattino pone sfide tecniche particolari per chiunque voglia cimentarsi con la ripresa digitale.
Dal punto di vista ottico, il contrasto complessivo tra il disco lunare e lo sfondo del cielo tenderà a ridursi rapidamente con il passare dei minuti, rendendo delicata la gestione della dinamica di esposizione dei sensori fotografici.
Dall’altro lato, proprio la vicinanza della superficie lunare alla linea dell’orizzonte offre straordinarie opportunità dal punto di vista compositivo.
Bilanciare la crescente luminosità del cielo con la porzione in ombra del disco richiederà un’attenta calibrazione manuale dei tempi di scatto e della sensibilità ISO, ma ripagherà l’attesa con immagini di rara eleganza e valore scientifico.
FAQ
Nelle prime ore di venerdì 28 agosto, con la fase parziale che inizia attorno alle 4:33 e il massimo tra le 6:10 e le 6:13.
Sì, da tutto il territorio italiano, purché si abbia un orizzonte occidentale libero da ostacoli e si osservi poco prima dell’alba.
La luce solare attraversa l’atmosfera terrestre, che filtra le tonalità blu e lascia passare quelle rosse, proiettandole sulla Luna.
Dipende dalla città. A Milano la Luna tramonterà verso le 6:46, a Roma intorno alle 6:37, a Palermo circa alle 6:38.
Serve attenzione a esposizione, ISO e tempi di scatto, perché il cielo si schiarisce rapidamente. Meglio scegliere un punto elevato e senza ostacoli.