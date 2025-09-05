Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

L’eclissi lunare del 7 settembre 2025, o Luna di Sangue, sarà uno degli eventi astronomici più importanti e suggestivi dell’anno, osservabile da tutti: come e a che ora

Il cielo sta per offrire uno spettacolo raro e suggestivo: l’eclissi lunare del 7 settembre 2025, un fenomeno che sarà visibile in Italia, noto anche come Luna di Sangue. L’evento astronomico unisce scienza e poesia ed è destinato a incantare chiunque alzi lo sguardo verso l’orizzonte poco dopo il tramonto. Ma quali sono gli orari, i momenti salienti e i segreti di questa eclissi totale di Luna?

Un fenomeno atteso: la Luna di Sangue di settembre

La sera di domenica 7 settembre, la Terra passerà tra il Sole e la Luna Piena, proiettando la sua ombra sul satellite e dando origine all’eclissi lunare totale. A differenza di altri fenomeni astronomici, non ci sarà bisogno di strumenti particolari per osservare la scena: basterà trovarsi in un luogo con l’orizzonte libero e puntare gli occhi verso est.

In Italia, la particolarità sarà che la Luna sorgerà già eclissata, tingendosi subito di sfumature ramate. È proprio questa colorazione, dovuta alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre, a conferire al fenomeno l’appellativo popolare di Luna di Sangue. L’apice dell’eclissi si avrà attorno alle 20:10, quando il disco lunare – alto nel cielo – apparirà completamente immerso nell’ombra terrestre.

Orari e visibilità in Italia

L’eclissi di luna totale durerà complessivamente circa un’ora e 22 minuti, fino alle 20:52, seguita dalla fase parziale che terminerà alle 21:56. L’eclissi si concluderà definitivamente poco prima delle 23:00.

Chi seguirà lo spettacolo all’aperto potrà osservare un lento cambiamento di colore, dal rosso intenso delle prime fasi fino alle tonalità più chiare della Luna che ritorna alla luce piena. La visibilità sarà migliore da luoghi con l’orizzonte libero, verso est e lontani dall’inquinamento luminoso, mentre strumenti come binocoli o piccoli telescopi permetteranno di cogliere più dettagli della superficie lunare.

Qualora non si potesse osservare l’eclissi dal vivo, sarà possibile seguirla comunque grazie ai ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica, attraverso la diretta speciale di EduInaf – su YouTube e Facebook, dalle ore 19:15 – e con i commenti degli astronomi Giangiacomo Gandolfi e Marco Castellani. La collaborazione internazionale con Time and Date permetterà di vedere l’eclissi ripresa in altre parti del mondo, coinvolgendo milioni di spettatori sotto lo stesso cielo.

Tra scienza e mito: il significato della Luna rossa

L’eclissi di Luna non è soltanto un fenomeno astronomico calcolabile con precisione. Per secoli ha stimolato racconti, paure e interpretazioni simboliche. Le antiche civiltà la consideravano un presagio, talvolta nefasto, altre volte legato al rinnovamento. La Luna di Sangue ha avuto un forte valore simbolico per i popoli mesopotamici e cinesi, così come per i Maya. Nella tradizione cristiana, la Luna rossa evocava immagini apocalittiche, mentre nelle culture nordiche rappresentava la forza ciclica degli dèi.

Anche se oggi sappiamo che dietro il colore rosso non si cela alcun mistero soprannaturale, ma la semplice fisica della luce che attraversa l’atmosfera terrestre, la componente emotiva non è andata perduta. La Luna di Sangue continua a suscitare lo stesso stupore che provavano i nostri antenati. È come se, per un’ora e poco più, la scienza e il mito trovassero un punto d’incontro, ricordandoci che osservare il cielo significa anche sentirci parte di una storia che ci precede e ci unisce.

Come osservare e fotografare l’eclissi

Per vivere appieno l’eclissi lunare visibile in Italia il 7 settembre sarà sufficiente alzare lo sguardo; tuttavia, chi ama la fotografia potrà sperimentare impostando esposizioni medio-lunghe per catturare le variazioni di colore del disco lunare.

Inoltre, la coincidenza con il perigeo – il punto dell’orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra – renderà il satellite leggermente più grande del solito, offrendo ulteriori spunti per chi desidera immortalare il fenomeno.

L’eclissi nel calendario degli eventi astronomici

Quella del 7 settembre sarà la seconda eclissi totale di Luna del 2025, dopo quella di marzo, e rappresenterà l’appuntamento celeste più importante dell’anno per l’Italia. Nei mesi e negli anni successivi non mancheranno altre occasioni per ammirare spettacoli simili, come l’eclissi parziale di agosto 2026 e quella penombrale di febbraio 2027.

Ma la serata del 7 settembre rimarrà unica, perché la Luna sorgerà già immersa nell’ombra, tingendo l’orizzonte di un rosso intenso proprio mentre il cielo passerà dal tramonto alla notte. Un invito a fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere da un fenomeno che, pur spiegato dalla scienza, conserva intatto il suo potere di creare meraviglia e stupore.