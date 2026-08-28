Eclissi di luna: ecco perché si verifica
Dalla meccanica celeste alle leggi del ciclo di Saros: ecco come si verifica un'eclissi di luna, perché il fenomeno è così raro e come stimarne la luminosità.
- L’eclissi di Luna nasce dall’allineamento perfetto tra Sole, Terra e satellite, possibile solo quando la Luna piena passa vicino ai nodi orbitali.
- L’inclinazione dell’orbita lunare spiega perché l’oscuramento non avviene ogni mese e perché il fenomeno può essere totale, parziale o appena penombrale.
- Durante la totalità la Luna si colora di rosso per la rifrazione atmosferica, mentre il ciclo di Saros regola la periodicità e la durata delle eclissi.
Quando il nostro satellite si tinge di sfumature vermiglie, il cielo regala uno degli spettacoli naturali più affascinanti in assoluto. La meccanica celeste che si nasconde dietro a un’eclissi di luna unisce la geometria delle orbite alla fisica della rifrazione in un evento spettacolare, in cui l’atmosfera della Terra proietta la propria firma direttamente sulla superficie lunare.
- La geometria dell'allineamento e i nodi lunari
- Visibilità globale e il millenario Ciclo di Saros
- Dalla Luna di Sangue alle misurazioni della luce
La geometria dell’allineamento e i nodi lunari
Perché si verifichi un’eclissi, la posizione dei corpi celesti deve rispondere a una condizione ben precisa: Sole, Terra e Luna devono trovarsi perfettamente allineati in quest’ordine, con la Luna in fase di plenilunio.
Tuttavia, non osserviamo un oscuramento ogni mese a causa di un dettaglio geometrico essenziale: il piano orbitale del nostro satellite è inclinato di circa 5 gradi rispetto a quello terrestre.
L’evento si concretizza solo quando la Luna piena si trova in prossimità del punto di intersezione tra questi due piani, chiamato nodo lunare.
In quel preciso incrocio, il satellite s’immerge nell’ombra proiettata dal nostro pianeta. La Terra proietta nello Spazio un cono d’ombra lungo circa 1,4 milioni di chilometri, circondato da una zona più esterna definita penombra.
Se il transito avviene vicino al nodo, si assiste a un’eclissi totale, se la Luna si trova a una distanza compresa tra 4 e 9 gradi dal nodo, l’eclissi è parziale, mentre oltre i 9 gradi si ha solo un quasi impercettibile passaggio penombrale.
Visibilità globale e il millenario Ciclo di Saros
A differenza delle eclissi solari totali, visibili solo lungo una stretta striscia di territorio larga appena 100 chilometri, l’eclissi lunare si offre a chiunque si trovi nel lato in ombra della Terra.
Alla distanza della Luna, il cono d’ombra terrestre possiede un diametro di circa 10.000 chilometri (circa tre volte il diametro lunare), permettendo alla fase totale di durare fino a 100 minuti.
La durata massima si ottiene quando la Luna attraversa il centro esatto del cono d’ombra, condizione indicata negli annuari astronomici con una magnitudine di eclissi pari a 1,8.
La regolarità con cui questi fenomeni si ripetono segue leggi precise scoperte dagli astronomi babilonesi oltre 2.500 anni fa: il ciclo di Saros.
Questo periodo dura esattamente 6.585 giorni (circa 18 anni, 11 giorni e 8 ore), arco di tempo al termine del quale la Terra, il Sole e la Luna ritornano quasi nella medesima posizione reciproca.
Durante un singolo ciclo avvengono 29 eclissi lunari e 41 eclissi solari appartenenti a specifiche serie famigliari.
Dalla Luna di Sangue alle misurazioni della luce
Durante la fase di oscuramento totale, il satellite non scompare del tutto, ma assume una colorazione che oscilla tra il rosso ruggine, l’arancione e il marrone scuro.
Questa celebre metamorfosi, nota come “Luna di Sangue“, è causata dall’atmosfera terrestre: le molecole d’aria disperdono la luce blu a frequenza corta e rifrangono verso la Luna i raggi rossi a lunghezza d’onda più lunga.
La tonalità finale rivela persino lo stato di salute dell’aria del nostro pianeta: la presenza di polveri sottili o ceneri derivanti da eruzioni vulcaniche rende l’eclissi molto scura.
L’astronomo A. Danjon ha teorizzato la scala di Danjon per classificare visivamente questa intensità, spaziando dal livello L0 (eclissi scurissima, quasi invisibile) fino al livello L4 (rosso rame brillante con margini arancioni o giallastri).
Per stimare con precisione la magnitudine apparente e la luminosità del fenomeno senza strumenti complessi, gli osservatori utilizzano un binocolo rivolto al contrario: osservando attraverso gli obiettivi, la Luna viene rimpicciolita notevolmente, facilitando il confronto visivo diretto con la luminosità delle stelle circostanti.