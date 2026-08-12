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La voce virale sulla Terra senza gravità per sette secondi il 12 agosto è falsa e sfrutta l’eclissi solare totale per alimentare allarme.

L’eclissi è un fenomeno reale e prevedibile, ma non altera la massa del pianeta né interrompe la gravità che tiene tutto al suolo.

Il fantomatico Project Anchor non ha riscontri e mostra il classico meccanismo delle fake news scientifiche, tra urgenza, segretezza e paura.

Oggi 12 agosto 2026 la Terra non perderà la gravità per sette secondi. La voce, diventata virale sui social insieme al fantomatico “Project Anchor”, mescola abilmente i concetti, da un’eclissi reale al linguaggio tecnico, creando allarmismo. La NASA ha smentito lo scenario.

Cosa succederà davvero il 12 agosto

Alla base della storia c’è un fatto autentico: oggi, come molti sanno, è prevista un’eclissi solare totale, visibile in varie aree dell’Europa e dell’Atlantico settentrionale.

L’evento si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole e proietta la propria ombra su una parte del pianeta.

È un fenomeno astronomico noto e prevedibile con precisione. Non comporta però alcuna interruzione della gravità terrestre, né per sette secondi né per un intervallo più breve.

L’eclissi modifica ciò che vediamo nel cielo, non la massa della Terra e quindi neppure il meccanismo fisico che ci mantiene al suolo.

La gravità, infatti, non funziona come una rete elettrica che può essere spenta temporaneamente. Dipende dalla massa del pianeta. È ciò che trattiene persone e oggetti sulla superficie, contribuisce a mantenere la Luna in orbita e interviene, insieme all’attrazione del Sole e del nostro satellite, nelle maree.

Per farla “sparire” bisognerebbe eliminare la massa terrestre: non è qualcosa che un’eclissi possa provocare.

Da dove arriva la storia dei sette secondi

Sui social la versione più diffusa parla di un improvviso blackout gravitazionale previsto proprio durante l’eclissi.

Secondo questa narrazione, la NASA ne sarebbe a conoscenza e avrebbe preparato un piano segreto chiamato Project Anchor.

Il racconto aggiunge poi conseguenze spettacolari: persone sollevate da terra, automobili fuori controllo, aerei in difficoltà, edifici danneggiati, milioni di vittime e perfino un collasso dell’economia mondiale.

Nessuno di questi scenari dispone di riscontri verificabili e non esiste alcuna prova dell’esistenza del presunto progetto.

La NASA ha smentito che possa verificarsi una perdita di gravità. Il punto interessante, quindi, non è stabilire se la previsione sia fondata, perché non lo è, ma capire perché una costruzione del genere riesca a sembrare plausibile.

Perché Project Anchor suona credibile

“Project Anchor” è un nome efficace proprio perché sembra tecnico. Ricorda il lessico di un programma governativo, suggerisce un’emergenza e resta abbastanza vago da non offrire molti appigli immediati per una verifica.

È uno schema frequente nelle fake news scientifiche: si prende un fatto reale, si aggiunge una data precisa e lo si collega a un’informazione apparentemente riservata.

L’imminenza fa il resto. Se un evento viene presentato come prossimo, aumenta la sensazione di urgenza e diminuisce il tempo che molte persone dedicano al controllo delle fonti.

Anche il formato dei social favorisce questo meccanismo. Video senza un autore identificabile, schermate di documenti privi di provenienza e inviti a condividere “prima che cancellino tutto” costruiscono l’impressione che l’utente abbia intercettato qualcosa che non dovrebbe vedere.

Il dubbio diventa così parte del contenuto: non serve dimostrare la teoria, basta suggerire che potrebbe essere vera.

Come riconoscere una bufala scientifica

Per verificare una storia di questo tipo non servono conoscenze avanzate di fisica. Il primo controllo riguarda la fonte primaria.

Se una presunta comunicazione della NASA non compare sui suoi canali, non trova conferme scientifiche indipendenti e circola soprattutto attraverso post anonimi o materiali senza origine, manca la base minima per considerarla attendibile.

L’eclissi di oggi 12 agosto resta quindi un evento astronomico reale e spettacolare, ma non produrrà alcun blackout della gravità.

La vicenda mostra piuttosto quanto sia semplice trasformare un fatto scientifico autentico in una narrazione virale quando precisione apparente, segretezza e paura vengono ben assemblate nello stesso racconto.