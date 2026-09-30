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Echo Dot ed Echo Show 5 condividono Alexa e il controllo della casa intelligente, ma il secondo aggiunge uno schermo touch e una videocamera.

Il primo privilegia comandi vocali, musica e praticità in spazi ridotti, mentre il secondo offre consultazioni rapide, videochiamate e visione delle videocamere compatibili.

La scelta dipende dall’uso quotidiano e dal prezzo del momento, con Echo Dot orientato alla semplicità ed Echo Show 5 più ricco di funzioni.

Echo Dot ed Echo Show 5 permettono entrambi di utilizzare Alexa e controllare i dispositivi compatibili della casa intelligente, ma l’esperienza d’uso cambia parecchio. La differenza principale è lo schermo: Echo Dot rimane uno smart speaker compatto, mentre Echo Show 5 integra un display touch da 5,5 pollici e una videocamera.

La scelta dipende soprattutto da come si utilizza Alexa nella vita di tutti i giorni. Chi cerca principalmente comandi vocali e riproduzione musicale può trovare in Echo Dot tutto ciò che serve. Echo Show 5 acquista invece senso quando si vogliono affiancare alle risposte vocali anche informazioni da consultare sullo schermo.

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Echo Dot vs Echo Show 5: cosa cambia nell’uso quotidiano

Echo Dot di quinta generazione nasce prima di tutto come smart speaker. Permette di ascoltare musica attraverso servizi come Amazon Music o Spotify e può essere utilizzato anche per i podcast. Alexa consente poi di impostare timer o chiedere informazioni attraverso i comandi vocali.

Il dispositivo può controllare i prodotti compatibili della casa intelligente e supporta le routine di Alexa. Il sensore di temperatura permette inoltre di creare automazioni in base alle condizioni rilevate nella stanza.

Echo Show 5 di terza generazione parte dalle stesse funzioni di Alexa, ma il display cambia il modo in cui vengono utilizzate. Le informazioni non devono essere necessariamente ascoltate: quando previsto, possono essere consultate direttamente sullo schermo. Anche alcuni controlli per la casa intelligente sono accessibili tramite il touchscreen.

Quando non viene utilizzato, Echo Show 5 può mostrare le foto presenti su Amazon Photos. Il pannello da 5,5 pollici, però, si presta soprattutto a consultazioni rapide. Per la visione prolungata di contenuti video, le dimensioni diventano inevitabilmente un limite.

Echo Show 5 ha un vantaggio per videocamere e videochiamate

La differenza diventa ancora più evidente quando entra in gioco il video. Echo Show 5 integra una fotocamera da 2 MP, utilizzabile per effettuare videochiamate con altri dispositivi Echo dotati di schermo oppure tramite l’app Alexa.

Il display può anche mostrare il flusso delle videocamere compatibili. Collegando un videocitofono supportato, per esempio, è possibile vedere direttamente chi si trova alla porta senza prendere lo smartphone. In questo modo, Echo Show 5 può diventare parte di un sistema domestico di videosorveglianza con una spesa relativamente contenuta.

Sul fronte della privacy è presente un copri-telecamera fisico. Un comando dedicato permette invece di disattivare i microfoni.

Echo Dot, non avendo uno schermo, non può offrire le stesse funzioni video. Rimane comunque disponibile un controllo specifico per disattivare i microfoni.

Echo Dot ed Echo Show 5: quale scegliere per musica e Alexa

Sul fronte audio, Echo Dot ed Echo Show 5 sono pensati soprattutto per l’ascolto quotidiano, non per sostituire un impianto dedicato. Amazon indica per entrambi un miglioramento rispetto alle generazioni precedenti, con voci più nitide e una risposta più efficace sulle basse frequenze. Le dimensioni compatte comportano comunque alcuni compromessi, che diventano più evidenti quando si alza molto il volume.

Echo Dot di quinta generazione utilizza un driver da 1,73 pollici e offre una resa adeguata alle sue dimensioni. Si adatta bene a una camera da letto o a un ambiente non troppo grande, dove può riprodurre musica senza occupare molto spazio. In una stanza piccola il volume è più che sufficiente, mentre sulle frequenze più profonde emergono limiti maggiori.

Echo Dot può inoltre essere inserito in una configurazione più ampia. Più dispositivi Echo compatibili possono essere sincronizzati per riprodurre musica in stanze diverse. È possibile anche associarlo ad alcuni dispositivi Fire TV compatibili e sfruttare gli speaker Echo durante la visione dei contenuti televisivi.

Echo Show 5 utilizza un driver da 1,75 pollici. Le voci vengono riprodotte con buona chiarezza, una caratteristica utile sia per le risposte di Alexa sia per i contenuti parlati. Le frequenze molto basse risultano invece più difficili da gestire, soprattutto aumentando il volume.

Lo schermo aggiunge poi qualcosa all’esperienza multimediale. Durante l’ascolto può mostrare informazioni sul display e consente anche di riprodurre contenuti video attraverso i servizi supportati. I 5,5 pollici del pannello restano però pochi per una fruizione prolungata: Echo Show 5 funziona meglio per brevi consultazioni che per guardare a lungo film o serie TV.

In entrambi i casi, la resa audio è pensata soprattutto per stanze di dimensioni contenute. Echo Dot mantiene un’impostazione più vicina allo smart speaker tradizionale, mentre Echo Show 5 amplia le possibilità grazie allo schermo. Possono inoltre essere integrati con altri dispositivi compatibili per creare una configurazione multimediale più articolata. Se la qualità musicale è la priorità, però, conviene guardare a sistemi audio di categoria superiore.

Quando acquistare Echo Dot e quando scegliere Echo Show 5?

Echo Dot è consigliato soprattutto a chi vuole utilizzare Alexa attraverso la voce. Permette di ascoltare musica e gestire la casa intelligente senza bisogno di uno schermo. Può anche essere utilizzato per impostare timer o sveglie.

Le dimensioni compatte facilitano il posizionamento in spazi ridotti. Può trovare posto sul comodino oppure sulla scrivania, dove svolge bene il ruolo di assistente vocale e sveglia senza occupare troppo spazio.

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Echo Show 5 diventa più interessante quando il display viene sfruttato davvero. Può essere utilizzato per controllare una videocamera compatibile oppure per effettuare videochiamate. Lo schermo consente inoltre di leggere rapidamente alcune informazioni fornite da Alexa, evitando di affidarsi sempre alle sole risposte vocali.

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Sul prezzo incidono naturalmente le promozioni disponibili al momento dell’acquisto. Entrambi vengono spesso proposti in offerta su Amazon, quindi la differenza effettiva può cambiare rispetto ai prezzi di listino.

La scelta dipende quindi dall’uso che se ne vuole fare. Echo Dot punta sulla semplicità di uno smart speaker compatto. Echo Show 5 aggiunge uno schermo che diventa utile soprattutto quando Alexa viene utilizzata anche per videocamere, videochiamate, rapidi video e informazioni visive.

FAQ Qual è la differenza principale tra Echo Dot ed Echo Show 5? Echo Dot è uno smart speaker compatto pensato soprattutto per i comandi vocali. Echo Show 5 aggiunge uno schermo touch da 5,5 pollici e una videocamera, utile per consultare informazioni e gestire alcune funzioni visive. Echo Dot basta per ascoltare musica e usare Alexa? Sì, per musica, podcast, timer, sveglie e controllo della casa intelligente Echo Dot copre bene le esigenze quotidiane. Funziona al meglio in stanze piccole e quando non serve un display. A cosa serve davvero lo schermo di Echo Show 5? Lo schermo permette di vedere risposte, controlli smart home, foto e contenuti video supportati. È comodo per consultazioni rapide, ma resta limitato per film e serie guardati a lungo. Echo Show 5 è utile per videochiamate e videocamere? Molto. Integra una fotocamera da 2 MP per videochiamate e può mostrare il flusso di videocamere compatibili o di un videocitofono supportato, trasformandosi in un piccolo centro di controllo domestico. Quale conviene scegliere tra i due? Echo Dot è ideale se vuoi un assistente vocale semplice, compatto ed economico. Echo Show 5 ha più senso quando sfrutti davvero lo schermo per videochiamate, videocamere e informazioni visive.