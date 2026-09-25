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Il Kindle Scribe (64 GB), l'ebook reader di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e il prezzo crolla. Taccuino digitale con penna premium e schermo antiriflesso da 10,2".

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Appunti sparsi tra quaderni, fogli volanti e note sul telefono rendono difficile tenere tutto organizzato, soprattutto se leggi e lavori spesso su documenti digitali. Oggi puoi risolvere questo caos con Amazon Kindle Scribe (64 GB), che unisce ebook reader e taccuino digitale in un solo dispositivo, proposto su Amazon con uno sconto del 47%.

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Kindle Scribe è pensato per chi vuole leggere e scrivere nello stesso ambiente, senza distrazioni. Il grande schermo antiriflesso da 10,2 pollici ricrea la sensazione della carta, mentre la penna premium inclusa permette di annotare libri, prendere appunti su taccuini integrati e rivedere documenti in modo naturale, con una risposta immediata e una comoda gomma digitale.

Amazon Kindle Scribe in offerta su Amazon: sconto del 47%

Se cerchi un dispositivo unico per leggere e scrivere, Amazon Kindle Scribe (64 GB) oggi è particolarmente interessante: grazie allo sconto del 47% puoi portarti a casa il Kindle Scribe con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino e avere subito a disposizione sia un ebook reader sia un taccuino digitale sempre con te.

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Il reader‑taccuino Amazon con il grande schermo da 10,2 pollici e la penna premium inclusa

Se passi molte ore tra documenti, libri e appunti, un dispositivo che unisce lettura e scrittura può rendere tutto più semplice e ordinato. Amazon Kindle Scribe punta proprio su questo, con alcune caratteristiche pensate per chi legge e scrive ogni giorno.

Kindle e taccuino in un unico dispositivo : puoi leggere ebook e allo stesso tempo creare taccuini per appunti, liste o idee, evitando di portare con te quaderni e blocchi separati.

: puoi leggere ebook e allo stesso tempo creare taccuini per appunti, liste o idee, evitando di portare con te quaderni e blocchi separati. Scrittura direttamente sui libri : quando vuoi annotare un passaggio, inizi a scrivere sulla pagina e la funzione Active Canvas crea uno spazio dedicato alle note, che puoi espandere o comprimere in base alle tue esigenze.

: quando vuoi annotare un passaggio, inizi a scrivere sulla pagina e la funzione Active Canvas crea uno spazio dedicato alle note, che puoi espandere o comprimere in base alle tue esigenze. Taccuino integrato per lavoro e studio : riunioni, lezioni o brainstorming trovano posto in un unico archivio digitale, così puoi organizzare facilmente i tuoi appunti e ritrovarli in qualsiasi momento.

: riunioni, lezioni o brainstorming trovano posto in un unico archivio digitale, così puoi organizzare facilmente i tuoi appunti e ritrovarli in qualsiasi momento. Conversione delle note scritte a mano : ciò che annoti sullo schermo può essere convertito in testo digitale e inviato via e‑mail a te stesso o ai tuoi contatti, semplificando la condivisione di documenti e idee.

: ciò che annoti sullo schermo può essere convertito in testo digitale e inviato via e‑mail a te stesso o ai tuoi contatti, semplificando la condivisione di documenti e idee. Schermo antiriflesso da 10,2" e 300 ppi : la lettura è chiara e riposante per gli occhi, anche sotto luce intensa o all’aperto, con l’illuminazione frontale che ti permette di usare il dispositivo in qualsiasi momento della giornata.

: la lettura è chiara e riposante per gli occhi, anche sotto luce intensa o all’aperto, con l’illuminazione frontale che ti permette di usare il dispositivo in qualsiasi momento della giornata. Ambiente senza distrazioni : l’assenza di notifiche e social rende più facile concentrarsi sulla lettura profonda, sulla revisione dei documenti o sulla scrittura di appunti importanti.

: l’assenza di notifiche e social rende più facile concentrarsi sulla lettura profonda, sulla revisione dei documenti o sulla scrittura di appunti importanti. Penna premium inclusa: non richiede ricarica né configurazione, offre un pulsante di scelta rapida e una gomma morbida per correggere subito, così la scrittura risulta naturale come su carta.

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Amazon Kindle Scribe, approfitta ora di questa offerta lampo per scoprire un unico dispositivo per leggere e scrivere fino a esaurimento scorte.

FAQ Il Kindle Scribe permette di scrivere direttamente sui libri? Sì, puoi scrivere direttamente sulle pagine e creare spazi dedicati alle note grazie alla funzione Active Canvas. Il Kindle Scribe è adatto a leggere e scrivere all’aperto? Sì, lo schermo antiriflesso da 10,2'' e 300 ppi con illuminazione frontale è pensato anche per l’uso alla luce del sole. La penna del Kindle Scribe va ricaricata o configurata? No, la penna premium inclusa non richiede ricarica né configurazione: è pronta all’uso appena estrai il dispositivo. Posso convertire gli appunti scritti a mano sul Kindle Scribe in testo? Sì, le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale e inviate via e‑mail a te o ai tuoi contatti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.