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Amazon Kindle Scribe, ebook reader e taccuino digitale con schermo da 10,2'' antiriflesso e penna premium inclusa è in sconto del 31%.

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Appunti sparsi tra quaderni, fogli volanti e documenti digitali sono un incubo per chi studia o lavora in mobilità. Con Amazon Kindle Scribe puoi unire lettura e scrittura su un unico dispositivo e, in questo momento, approfittare di uno sconto del 31% che rende l’investimento molto più accessibile.

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Il Kindle Scribe mette insieme un ebook reader e un taccuino digitale: puoi scrivere direttamente sulle pagine dei libri, espandere i margini quando hai bisogno di più spazio e comprimere tutto per tornare alla visualizzazione originale. Il taccuino integrato ti permette di gestire riunioni, liste e idee in un solo posto, mentre lo schermo da 10,2 pollici antiriflesso con illuminazione frontale è pensato per essere leggibile e scrivibile in qualsiasi condizione di luce. La penna premium inclusa, senza bisogno di ricarica, con pulsante di scelta rapida e gomma integrata, completa l’esperienza rendendola molto vicina alla scrittura su carta.

Amazon Kindle Scribe in offerta: sconto del 31% e risparmi oltre 100 euro

Questa promozione su Amazon Kindle Scribe (32 GB) rende il dispositivo particolarmente interessante per chi vuole passare al digitale senza rinunciare alla naturalezza della scrittura a mano. Oggi puoi portarti a casa l’Amazon Kindle Scribe con il 31% di sconto, un taglio di prezzo significativo per un dispositivo con schermo grande e penna premium inclusa. In questa fascia di mercato è una soluzione completa, che accorpa ebook reader e taccuino digitale riducendo la necessità di altri device dedicati.

Il lettore Amazon con il grande schermo da 10,2 pollici e la penna premium inclusa

Se il tuo problema è gestire lettura, appunti e documenti senza distrazioni, questo dispositivo nasce proprio per questo tipo di utilizzo quotidiano.

Kindle e taccuino in uno : avere lettura e scrittura sullo stesso device ti permette di studiare, prendere appunti e rivedere documenti senza passare continuamente da carta a schermo, con un flusso di lavoro più fluido.

: avere lettura e scrittura sullo stesso device ti permette di studiare, prendere appunti e rivedere documenti senza passare continuamente da carta a schermo, con un flusso di lavoro più fluido. Scrittura diretta sui libri con Active Canvas : puoi annotare margini e pagine mentre leggi, espandendo lo spazio quando le note aumentano e comprimendolo quando vuoi concentrarti solo sul testo originale, come faresti con un libro cartaceo ma in modo molto più ordinato.

: puoi annotare margini e pagine mentre leggi, espandendo lo spazio quando le note aumentano e comprimendolo quando vuoi concentrarti solo sul testo originale, come faresti con un libro cartaceo ma in modo molto più ordinato. Taccuino integrato per appunti e liste : riunioni, to-do list e pensieri restano organizzati in un unico archivio digitale, evitando di perdere fogli o quaderni e rendendo più semplice ritrovare quello che ti serve.

: riunioni, to-do list e pensieri restano organizzati in un unico archivio digitale, evitando di perdere fogli o quaderni e rendendo più semplice ritrovare quello che ti serve. Conversione delle note in testo ed e-mail : trasformare la scrittura a mano in testo digitato e inviarlo via mail ti fa risparmiare tempo in ufficio o all’università, perché non devi ricopiare tutto al computer.

: trasformare la scrittura a mano in testo digitato e inviarlo via mail ti fa risparmiare tempo in ufficio o all’università, perché non devi ricopiare tutto al computer. Schermo da 10,2" antiriflesso, 300 ppi : la diagonale ampia e la definizione elevata migliorano la leggibilità di libri e documenti complessi, anche alla luce del sole, riducendo l’affaticamento degli occhi.

: la diagonale ampia e la definizione elevata migliorano la leggibilità di libri e documenti complessi, anche alla luce del sole, riducendo l’affaticamento degli occhi. Ambiente senza distrazioni : l’assenza di notifiche e social ti aiuta a restare concentrato su lettura, scrittura e revisione, ideale per chi fatica a mantenere l’attenzione su smartphone e tablet tradizionali.

: l’assenza di notifiche e social ti aiuta a restare concentrato su lettura, scrittura e revisione, ideale per chi fatica a mantenere l’attenzione su smartphone e tablet tradizionali. Penna premium inclusa senza ricarica: non doverla caricare o configurare significa che puoi iniziare a scrivere subito; la gomma integrata e il pulsante di scelta rapida rendono più naturale correggere, evidenziare o cambiare strumenti al volo.

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Amazon Kindle Scribe, offerta lampo con sconto del 31%: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ A cosa serve Amazon Kindle Scribe rispetto a un normale ebook reader? Unisce lettura e scrittura: puoi leggere ebook, prendere appunti, annotare libri e usare il taccuino integrato per note e liste. Posso scrivere direttamente sulle pagine dei libri con Kindle Scribe? Sì, puoi scrivere sulle pagine e usare Active Canvas per creare e gestire spazi per le note espandibili e comprimibili. La penna di Amazon Kindle Scribe va ricaricata? No, la penna premium inclusa non richiede ricarica né configurazione: è pronta all’uso e integra gomma e pulsante rapido. Kindle Scribe è adatto a leggere e scrivere all’aperto? Sì, lo schermo da 10,2'' antiriflesso con 300 ppi e illuminazione frontale è pensato per essere leggibile anche alla luce del sole.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.