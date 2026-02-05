Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

iStock

Anche in Italia arriva una mini rivoluzione per lo shopping online. Parliamo di eBay Live, che debutta ufficialmente nel nostro Paese e mira a trasformare il modo in cui utenti e venditori interagiscono sulla piattaforma.

Possiamo parlare di una sorta di evoluzione naturale delle aste online, in grado di fondere 3 elementi:

competizione in tempo reale tra acquirenti;

intrattenimento;

acquisto immediato.

Il tutto senza mai dover abbandonare l’ecosistema sicuro e garantito di eBay.

Cos’è eBay Live

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che il lancio iniziale risale al 2022, con esclusiva per gli Stati Uniti. Ora eBay Live è giunto anche in Italia e l’obiettivo è chiaro: rendere lo shopping online più coinvolgente, interattivo e “umano”.

Nel corso di una diretta, gli utenti possono vedere i prodotti presentati dal venditore, fare domande in tempo reale via chat e acquistare immediatamente ciò che li interessa maggiormente. eBay diventa così il primo marketplace a introdurre ufficialmente il live shopping in Italia. Si anticipa così una tendenza che finora era rimasta confinata soprattutto al mondo dei social. Si segnala però una differenza sostanziale: le transazioni avvengono sempre all’interno della piattaforma, con tutte le garanzie del caso.

Il debutto riguarda inizialmente due categorie chiave: collezionismo e fashion. Un primo passo che abbraccerà gli oggetti in vendita “più forti” in termini di dinamiche del marketplace. Altre categorie, però, sono già in programma per i prossimi mesi.

Come funziona il live shopping

I venditori che intendono approfittare di eBay Live (che non andrà di certo a sostituire la vendita classica) possono sfruttare due modalità:

prezzo fisso con formula “compralo subito”;

con formula “compralo subito”; asta, riprendendo l’esperienza più apprezzata della piattaforma.

Tutti coloro che hanno un account eBay attivo e verificato possono partecipare, senza alcuna limitazione. È disponibile una specifica sezione dedicata, dove trovare tutti gli eventi in corso e quelli in programmazione, così da poter scegliere in anticipo a quali dirette assistere o partecipare.

Un fenomeno social

Secondo una ricerca commissionata da eBay a YouGov, il 33% degli italiani conosce già il live shopping. La diffusione del fenomeno è maggiore tra i giovani, con il 12% di loro (tra gli intervistati) che ha partecipato almeno una volta a una sessione. Di questi, oltre la metà ha poi effettuato un acquisto durante la diretta.

I dati sono decisamente incoraggianti, con 2 utenti su 5 che considerano il live shopping una valida alternativa alla formula tradizionale. Un italiano su tre vorrebbe inoltre prendervi parte in futuro e il 70% di chi lo ha già fatto sarebbe pronto a ripetere l’esperienza.

Considerando la gran diffusione di Twitch tra i giovanissimi, si prevede che la programmazione di eBay Live possa destare particolare interesse. Facile immaginare, infatti, come la vendita possa essere farcita di “momenti spettacolo”, per così dire. Ci saranno decine di live a settimana, alcuni con taglio più editoriale e premium e altri gestiti direttamente dai venditori. Non si esclude, poi, la partecipazione di ospiti, tra personaggi noti e influencer.