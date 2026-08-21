La piattaforma eBay cambia il modo in cui ricevete i soldi: cosa succede dal 1° settembre
Dal 1° settembre gli incassi dei venditori privati resteranno nel Saldo eBay fino alla richiesta di prelievo. Ecco come funzionerà il nuovo sistema.
- Dal 1° settembre 2026 i venditori privati su eBay vedranno gli incassi finire nel Saldo eBay, con prelievo solo su richiesta.
- I tempi di accredito resteranno simili, mentre il denaro potrà essere lasciato sulla piattaforma per acquisti o inserzioni pubblicitarie.
- Cambia anche la struttura dei costi, con l’abolizione di alcune commissioni per i privati e nuove regole sui pagamenti in contanti.
Dal 1° settembre 2026, i venditori privati su eBay dovranno gestire in modo diverso il denaro ricavato dalle vendite. Gli incassi non saranno più trasferiti automaticamente sul conto bancario in base alla frequenza scelta dall’utente. Le somme confluiranno nel nuovo Saldo eBay e potranno essere trasferite soltanto su richiesta.
La modifica rientra nell’aggiornamento dell’Accordo per gli Utenti e non riguarda gli account professionali, per i quali resteranno in vigore le modalità di accredito attuali. Le nuove condizioni si considereranno accettate da chi continuerà a utilizzare eBay dopo la loro entrata in vigore.
Come funzioneranno il Saldo eBay e i prelievi?
Il ricavato di ogni vendita sarà depositato in un saldo interno alla piattaforma. Il venditore potrà chiedere in qualsiasi momento il trasferimento dell’intera somma disponibile oppure soltanto di una parte. Una volta avviata l’operazione, l’accredito sul conto bancario dovrebbe avvenire entro uno o due giorni lavorativi.
I tempi resteranno quindi simili a quelli attuali. A cambiare sarà l’avvio del trasferimento, che non avverrà più in automatico. Chi desidera ricevere il denaro in tempi brevi dovrà ricordarsi di richiederne il prelievo dopo la vendita.
Le somme non dovranno necessariamente essere trasferite sul conto bancario. Potranno rimanere su eBay, dove il venditore potrà usarle per acquistare altri oggetti o pagare i servizi pubblicitari destinati alle inserzioni. Non sono previsti costi aggiuntivi per lasciare il denaro sulla piattaforma.
Per gli account poco attivi è comunque previsto un limite. Se il saldo non riceverà nuovi accrediti derivanti dalle vendite per 365 giorni consecutivi, eBay trasferirà automaticamente la cifra residua sul conto bancario associato al profilo.
La disponibilità del denaro continuerà a dipendere dai controlli effettuati dalla piattaforma. In alcuni casi, i fondi saranno sbloccati soltanto dopo la conferma della consegna o del completamento dell’ordine. eBay potrà inoltre applicare trattenute temporanee per motivi di sicurezza. Lo stato degli incassi sarà consultabile attraverso la Console venditori.
Cosa cambia per commissioni e pagamenti in contanti
Dal 1° settembre 2026, i venditori privati registrati nello Spazio Economico Europeo non pagheranno più le Commissioni sul valore finale né le tariffe per l’adeguamento normativo, purché la vendita avvenga su eBay.it.
Per alcune categorie, tuttavia, agli acquirenti potrà essere applicata una Commissione per la Protezione acquisti. La misura riguarderà gli oggetti comprati da venditori privati registrati in Italia o in Francia. Il costo sarà incluso nel totale mostrato durante la transazione.
Cambieranno anche le vendite con ritiro in zona. Nella maggior parte dei casi non sarà più possibile pagare in contanti al momento della consegna. Il nuovo accordo concentra quindi su eBay la gestione degli incassi, lasciando al venditore la possibilità di stabilire quando trasferire il denaro sul proprio conto.
Prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni, i venditori dovranno controllare anche le inserzioni attive con sconti per acquisti multipli. Dal 1° settembre saranno convertite in offerte con quantità multiple, ma la riduzione di prezzo verrà rimossa. Chi propone più unità dello stesso articolo dovrà quindi verificare il prezzo impostato e decidere se intervenire manualmente sull’inserzione per conservarne la convenienza.
FAQ
Gli incassi finiranno nel Saldo eBay invece di essere trasferiti automaticamente sul conto. Il prelievo andrà richiesto manualmente quando si vuole.
I tempi restano simili: dopo la richiesta, l’accredito dovrebbe avvenire entro uno o due giorni lavorativi. Cambia solo l’avvio del trasferimento.
Sì, le somme possono restare sulla piattaforma e servire per nuovi acquisti o per pagare i servizi pubblicitari delle inserzioni, senza costi aggiuntivi.
Per gli account senza nuovi incassi per 365 giorni, eBay sposta automaticamente il saldo residuo sul conto associato. Alcuni fondi possono restare bloccati fino ai controlli.
I privati nello Spazio Economico Europeo non pagheranno più alcune commissioni su eBay.it. Nei ritiri in zona, di norma, il contante non sarà più accettato.