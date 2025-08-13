EA Sports FC 26: quando esce e su quali piattaforme

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025 con due edizioni, novità di gameplay e bonus per chi preordina in tempo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo di casa EA.

Le edizioni disponibili e i bonus per chi prenota

Electronic Arts ha finalmente svelato la data di uscita di EA Sports FC 26, fissata per venerdì 26 settembre 2025. Il nuovo capitolo della serie calcistica sarà disponibile su PC (EA App, Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, oltre che su Nintendo Switch e sulla nuova Nintendo Switch 2. La notizia che ha fatto felici molti fan è l’arrivo dell’accesso anticipato dal 19 settembre, riservato a chi acquisterà l’Ultimate Edition o agli abbonati EA Play Pro su PC. Per chi invece preferisce attendere, la versione standard sarà comunque pronta al lancio ufficiale, senza contenuti mancanti sul piano del gameplay.

Come da tradizione recente, EA Sports FC 26 sarà proposto in due edizioni principali: Standard e Ultimate.

La Standard Edition sarà disponibile sia in formato fisico che digitale, con un prezzo che varia a seconda della piattaforma (circa €79,99 per PS e Xbox, €69,99 su PC, €59,99 per Switch standard). Chi effettua il preordine entro il 26 agosto riceverà extra interessanti: un giocatore ICONA a scelta tra cinque opzioni, un potenziamento Evo 99 per FC 25 e un’ICONA FUT non scambiabile da usare fin da subito in FC 26.

L’Ultimate Edition invece sarà solo digitale e costerà tra €99,99 e €109,99 a seconda della console. Oltre all’accesso anticipato di 7 giorni, include anche il Season 1 Premium Pass, fino a 6.000 FC Points nei primi due mesi, uno slot Evo aggiuntivo, consumabili per archetipi e bonus specifici per le modalità carriera e Ultimate Team. Un pacchetto pensato per chi vuole partire subito al massimo e con il vantaggio di avere contenuti esclusivi.

Novità di gameplay: due stili di gioco per due esperienze diverse

Una delle novità più interessanti di EA Sports FC 26 riguarda la possibilità di scegliere fra due approcci di gameplay. Lo stile Competitive è pensato per chi ama il ritmo veloce e competitivo tipico di modalità come Ultimate Team e Club, mentre lo stile Authentic offre un’esperienza più lenta e realistica, perfetta per chi preferisce il Modo Carriera e un calcio più tattico.

A queste differenze si aggiungono miglioramenti significativi nel dribbling, un’intelligenza artificiale più reattiva e animazioni dei portieri più fedeli alla realtà. Ultimate Team riceverà un restyling con eventi live, gestione più bilanciata dei FC Points e il ritorno della modalità Rush (5 contro 5), questa volta con regole di fairplay più chiare.

Un capitolo ricco di contenuti e licenze

FC 26 non sarà solo un’evoluzione tecnica: il gioco vanterà un enorme pacchetto di licenze, con oltre 20.000 giocatori, 750 squadre e più di 35 campionati ufficiali, tra cui UEFA Champions League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga e Liga F. Le copertine celebrano stelle di primissimo piano: Zlatan Ibrahimović per la Ultimate Edition, mentre Jude Bellingham e Jamal Musiala saranno i volti della Standard Edition. Con un’offerta così ampia, EA Sports FC 26 punta a soddisfare sia i veterani della serie che chi si avvicina per la prima volta al calcio virtuale.