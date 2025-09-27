EA SPORTS FC 26 ora disponibile in tutto il mondo: cosa sapere

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Con il lancio di FC 26 e l’aggiornamento FC Mobile 26, EA punta su gameplay rivisto, modalità multiple e un’esperienza cross-piattaforma per tutti i fan del calcio virtuale.

Press Kit EA SPORTS

EA SPORTS FC 26 è finalmente disponibile in tutto il mondo dal 26 settembre 2025. Il nuovo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts porta due modalità di gameplay (Authentic e Competitive), aggiornamenti per Ultimate Team e Carriera, un ricco update per FC Mobile 26 e l’autenticità di oltre 20.000 giocatori e 35 leghe ufficiali. Disponibile su PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch e Switch 2, il titolo punta a unire la community globale del calcio come mai prima d’ora.

Il lancio globale di EA SPORTS FC 26: la data e le piattaforme

Il 26 settembre 2025 segna una data importante per i fan del calcio virtuale: EA SPORTS FC 26 è finalmente uscito a livello mondiale su praticamente tutte le piattaforme principali. EA ha annunciato il debutto simultaneo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. È anche accessibile tramite EA Play.

Parallelamente al lancio, è stato rilasciato l’aggiornamento FC Mobile 26, accompagnato da un “Evento Anniversario” che consente ai giocatori su mobile di vivere esperienze legate al nuovo capitolo ovunque si trovino.

Le novità principali: gameplay rinnovato e scelte multiple

Una delle caratteristiche più interessanti di FC 26 è il rinnovamento dei fondamentali di gioco, frutto della collaborazione con la community. EA ha introdotto due preset distinti per adattare l’esperienza alle preferenze del giocatore:

Authentic Gameplay : pensato per modalità Carriera, punta al realismo, con gestione della stanchezza, tattiche più profonde e comportamenti simili al calcio vero.

Competitive Gameplay: per chi ama dinamismo, reattività e partite ad alto ritmo, ideale per modalità come Ultimate Team e Clubs.

Oltre a questo, sono stati introdotti Archetipi ispirati ai grandi del calcio per dare maggiore individualità ai giocatori in Clubs e in Carriera. Si aggiungono anche le Sfide Live Allenatore, scenari reali o alternativi che modificano la stagione con eventi imprevisti.

In Ultimate Team, il contenuto live viene ampliato con nuovi Eventi Live, modalità Tournament, Rivals e Champions rinnovati, per dare più varietà e dinamismo.

FC Mobile 26: aggiornamento e celebrazioni

Anche l’edizione mobile ha ricevuto attenzioni con l’aggiornamento FC Mobile 26. Sono stati apportati miglioramenti al gameplay, grafica potenziata, aggiornamento roster con oltre 100 nuove scansioni facciali, e maggiore flessibilità tattica con nuove formazioni.

Per celebrare il lancio globale, i giocatori mobile potranno assistere in-game a due partite della Major League Soccer (MLS) tramite FCM TV, in diretta simultanea con lo streaming tramite Apple TV. Le partite trasmesse includono Toronto FC vs Inter Miami CF e New York Red Bulls vs NYCFC.

FC 26 su Nintendo Switch 2: caratteristiche esclusive

Una novità molto attesa è l’arrivo di FC 26 su Nintendo Switch 2, in contemporanea con le altre piattaforme. In quella versione sono presenti alcune funzionalità esclusive:

GameChat , che consente comunicazione vocale e video fino a 4 giocatori durante le partite o nelle sezioni del menu.

Funzioni come GameShare , supporto ai controlli touch, modalità split Joy-Con per multiplayer locale e stagioni locali.

Pur offrendo gameplay, modalità e aggiornamenti allineati alle versioni di fascia alta, non supporterà il crossplay con PC, PS5 o Xbox.

Switch 2 mantiene anche caratteristiche familiari del predecessore come l’uso dello schermo touch, lo zoom, e il multiplayer locale con Joy-Con.

Autenticità, licenze e portata globale

EA rivendica che FC 26 contenga più di 20.000 giocatori con licenza, oltre 750 club e nazionali, 130 stadi e più di 35 leghe rappresentate. Il titolo aggrega competizioni iconiche come UEFA Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, Liga F e tante altre sotto un’unica piattaforma. Un punto di forza citato da EA è la cooperazione con oltre 300 partner calcistici globali per garantire autenticità e aggiornamenti continui.

L’uscita globale di EA SPORTS FC 26 rappresenta un nuovo capitolo ambizioso per EA nel mondo del football videoludico. Con gameplay rivisto, modalità diversificate, aggiornamenti mobile e scelte esclusive per Nintendo Switch 2, il titolo punta a soddisfare sia i puristi del calcio sia chi ama l’azione immediata. Le nuove Icone, le modalità live e la fedeltà delle licenze rafforzano un’offerta già molto solida. Ora spetta ai giocatori decidere: scegliere la modalità che preferiscono, esplorare il roster, costruire la squadra perfetta e vedere come le novità si comportano sul campo reale.